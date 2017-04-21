 Атака на Елисейских полях носила террористический характер, - Олланд

"Следы, которые могут привести к установлению истины, имеют террористический характер", - заявил он, обращаясь к нации с крыльца Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Олланд также сообщил, что в пятницу утром состоится заседание Совета обороны и национальной безопасности.
В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Генри Бранде заявил, что "террористическая угроза в стране остается высокой".
837 18
Порошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль(63)
Использование химоружия и массовые убийства не могут быть безнаказанными, - Меркель и Олланд заявили, что российский союзник Асад сам виноват в ракетном ударе США(95)
Порошенко проведет телефонные переговоры с Меркель и Олландом по ситуации на Донбассе на следующей неделе(17)
Руководство Польши обвинило Олланда в политическоим шантаже(57)
ТОП-10 неудачников года в политике(0)
Россия влияет на все праворадикальные организации Европы, - Олланд(27)
Снайпер случайно открыл огонь во время выступления президента Франции Олланда(91)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну да. Хуйло-то на свободе и Роися никуда не делась.
Ответить
Ответить
Автоматы Калашникова в любом магазине во Франции продаются ?
Вниманительнее надо быть. Они еще два года назад скайп конференции с лднр проводили. Что то про борьбу с фашизмом . Вооруженную. Ягодки созрели.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить