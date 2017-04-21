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 Атака на Елисейских полях носила террористический характер, - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что атака на Елисейских полях в Париже носила террористический характер.

"Следы, которые могут привести к установлению истины, имеют террористический характер", - заявил он, обращаясь к нации с крыльца Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Олланд также сообщил, что в пятницу утром состоится заседание Совета обороны и национальной безопасности.

В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Генри Бранде заявил, что "террористическая угроза в стране остается высокой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб
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Или Макрон побеждает на выборах, или аллах-бабахцы (семь миллионов арабских новофранцузов) покажут всем кузькину маму; как-то так, наверное...
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Таких оппортунистов как Макрон поискать, он и прямо говорит - те кто со мной не согласен, с ними я тоже согласен, мне очень нравится либеральный социализм, но в дибилизме этот скорее всего не уступит Олланду. Я за Меланшона.
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Он не оппортунист, а зиц-председатель Фунт. Если стоЯщие за ним Остапы Бендеры почуют что проигрывают выборы, они выпустят на сцену всех имеющихся в их распоряжении Балагановых и Паниковских. Зицпредседатели заменяемы на раз; а в случае провала они вообще никого больше не интересуют. Читайте классику, там всё рассказано.
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Хреновые дела пошли во Франции. Им срочно надо создавать новоросею а то путен не прекратит терракты !
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я думаю что французам, всем, надо дать в жопу русне, что бы окончательно умиротворить пукина.
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Если Макарон победит на выборах лепенцы покажут всем кузькину мать. А если победит Ле Пен тогда бабах алахцы покажут всем. Ну тут вариантов нет.
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"лепенцы покажут всем " - ой ли. Голыми кулаками разве что.
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В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Генри Бранде заявил, что "террористическая угроза в стране остается высокой".

Ну да. Хуйло-то на свободе и Роися никуда не делась.
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А что не ужели Олланд не догоняет ,что сам во всём виноват, ведь допустил глупость, а в результе создал проблему коренным
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лепенцы покажут всем " - ой ли. Голыми кулаками разве что.

Автоматы Калашникова в любом магазине во Франции продаются ?
Вниманительнее надо быть. Они еще два года назад скайп конференции с лднр проводили. Что то про борьбу с фашизмом . Вооруженную. Ягодки созрели.
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Ta... Власть объявит военное положение, делов-то. "ЛДНР" там не пройдёт, т.к. нет прямого маршрута для доставки игрушек из военторга. Это уже проходили в Испании, восемьдесят лет назад.
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Это вооруженный конфликт или гражданская война будет называться тогда.
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А мы уж думали рекламный...... bienvenue a Paris.....
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Вертолетоносцев у игил нет. Их Египту продали.
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