 Минкульт просит документы у Киевсовета для решения вопроса декоммунизации памятника Щорсу в столице

в сообщении пресс-службы министерства.б этом говорится
"Минкультуры для решения вопроса о переносе памятника Щорсу на бульваре Т. Г. Шевченко в Киеве еще 26 июля 2016 обратилось в департамент культуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с просьбой предоставить соответствующие документы. Однако, по состоянию на апрель 2017, соответствующее представление с комплектом определенных документов исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) Минкультуры не предоставлено", - сказано в нем.
Смотрите также: Неизвестные в Киеве повредили памятник Щорсу, - КГГА. ФОТО
Отмечается, что со своей стороны, в случае поступления документов о переносе памятника Щорсу, Минкультуры оперативно рассмотрит этот вопрос и внесет соответствующее представление в Кабинет Министров.
Ранее Киевсовет обратился в Минкультуры с просьбой вынести на рассмотрение Кабмина вопрос о переносе памятника Щорсу.
114 9
Материалы по теме: Декоммунизация
Мемориальная доска Блюхеру демонтирована в Одессе в рамках декоммунизации. ФОТО(55)
Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий(56)
Кабмин предлагает Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты, - Петренко(158)
Запорожский городской совет не смог проголосовать за продажу демонтированного памятника Ленину(70)
Киеву навязывают садово-огородно-кладбищенскую эстетику - мнение(0)
"В начале 1990-х Россия была флагманом декоммунизации среди всех постсоветских стран", - Вятрович(98)
Комиссия Киевсовета поддержала переименование станции метро "Петровка" в "Почайну"(44)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/ne_nado_stesnyatsya_skolko_poluchayut_glavvrachi_sevastopolskih_bolnic/
Ответить
ну не молодцы ли?
проститутки Бостона аплодируют - так задницей вертеть ето мастер клас.
Ответить
Ответить