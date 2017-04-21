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 Киевские новости
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 Минкульт просит документы у Киевсовета для решения вопроса декоммунизации памятника Щорсу в столице

Минкультуры просит Киевсовет предоставить необходимые документы для вынесения вопроса о переносе памятника Щорсу на рассмотрение Кабмина.

Как информирует Цензор.НЕТ, о б этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минкультуры для решения вопроса о переносе памятника Щорсу на бульваре Т. Г. Шевченко в Киеве еще 26 июля 2016 обратилось в департамент культуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с просьбой предоставить соответствующие документы. Однако, по состоянию на апрель 2017, соответствующее представление с комплектом определенных документов исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) Минкультуры не предоставлено", - сказано в нем.

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Отмечается, что со своей стороны, в случае поступления документов о переносе памятника Щорсу, Минкультуры оперативно рассмотрит этот вопрос и внесет соответствующее представление в Кабинет Министров.

Ранее Киевсовет обратился в Минкультуры с просьбой вынести на рассмотрение Кабмина вопрос о переносе памятника Щорсу.

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Симоненко на відміну від Щорса декомунізіровал себе сам, і напевно став якимось капіталістом на загниваючим Заході.
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..делов там.. отбить голову и назвать пямятником " всаднику без головы" -щорсу
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и два в одном получится. шо щорс .шо памятник не за ту идею голову потеряли.
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то есть бульдозера и закона о декоммунизации недостаточно?
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аи да задницеприкрыватели - перестраховщики,
ну не молодцы ли?
проститутки Бостона аплодируют - так задницей вертеть ето мастер клас.
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У ході перевірки військової частини в Херсонській області співробітники прокуратури знайшли непридатні для використання парашути. Окремі елементи цих пристроїв для стрибків з літака, а також маркування і цифрові індекси, виявилися підробленими. Про це пише сайт segodnya.ua.
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