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 Из-за снегопада запрещено движение грузового транспорта на части автодороги "Киев-Одесса". ДОКУМЕНТ

Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает о закрытии из-за погодный условий части трассы М05 "Киев-Одесса" для грузового и крупногабаритного транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы.

Ограничение действует на участках 308+000 км и 464+122 км трассы М05 с 19:00 20 апреля 2017 года. Причина запрета - сильный снегопад, который сопровождается порывистым ветром, метелью и низкой температурой воздуха.

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Из-за снегопада запрещено движение грузового транспорта на части автодороги Киев-Одесса 01

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не Одесса - Сочи.
Там и зимние олимпиады в Украине будем проводить.
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Всі вже гуму поміняли, а погода таку підлість підкинула.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за снегопада запрещено движение грузового транспорта на части автодороги "Киев-Одесса". ДОКУМЕНТ
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