 Из-за снегопада запрещено движение грузового транспорта на части автодороги "Киев-Одесса". ДОКУМЕНТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы.
Ограничение действует на участках 308+000 км и 464+122 км трассы М05 с 19:00 20 апреля 2017 года. Причина запрета - сильный снегопад, который сопровождается порывистым ветром, метелью и низкой температурой воздуха.
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Там и зимние олимпиады в Украине будем проводить.
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