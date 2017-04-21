 В результате боев под Авдеевкой перебита высоковольтная линия. Обесточено пять сел, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жебривский отметил: "Около 20:00 в результате боевых действий, было перебито ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2", питающую Авдеевский коксохим. Сейчас завод работает за счет собственной генерации.
Из-за повреждения ЛЭП "Орловка - Колхозная", без электроснабжения также остались 5 населенных пунктов Ясиноватского района, Орловка, Ластовчин Семеновка, Петровское и Бердычи.
Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.
Наша сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы".
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Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.19.04.17
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