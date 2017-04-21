EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  541  25
Материалы по теме:
Все про:Жебривский (506) Авдеевка (1452)

 В результате боев под Авдеевкой перебита высоковольтная линия. Обесточено пять сел, - Жебривский

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жебривский отметил: "Около 20:00 в результате боевых действий, было перебито ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2", питающую Авдеевский коксохим. Сейчас завод работает за счет собственной генерации.

Из-за повреждения ЛЭП "Орловка - Колхозная", без электроснабжения также остались 5 населенных пунктов Ясиноватского района, Орловка, Ластовчин Семеновка, Петровское и Бердычи.

Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

Наша сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жебривский рассказал о ситуации в Авдеевке: Террористы продолжают бить по инфраструктуре города
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Циничность этих барыг шоколадных в том,что они переживают за сепаров,а не за то что 2 наших героя погибли в Авдеевке.Какой свет для коксохима.Война идет уроды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відпрацьовують гроші Ахметова, він платить, вони роблять, не здивуюся якщо вони самі все там підривають, щоб з Рінаткі постійно качати. А на терористів їм плювати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже точно можно памятник ставить. " перебитая высоковольтная линия" и сразу дать имя. или туки или жебривского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ай хто ж це зробив? Торгівельні партнери чи мешканці території під ефективним контролем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коксохим- это валютная выручка от экспорта для каждого из нас...
 показать весь комментарий
Ответить
 
незнаю как для меня но, для Ахметова таки точно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Більше того - обстріли зі сторони торгових партнерів зміцнюють економіку України і ослаблюють сусідню державу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тепер зрозуміло чому сьогодні у себе в тумбочці я не знайшов валютної виручки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наивный идиот !...чего -чего ? какая выручка для каждого из нас ? ты вообще в курсе что то ахмета и ВСЯ прибыль ему идёт,в бюджет со схемами ндс минимум капает...у нас давно уже не социализм,проснись придурок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бігом відновлювати! Бо місцеві сєпари не зможуть вилупитись у зомбоящик на шоу Сікєльова
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой-то государственный мазохизм. Каждый день эта куетень. Вопрос к правительству - а накуя это восстанавливать, если оно завтра снова будет перебито? Может пора поменять тактику? Не - лучче стратегию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хунта не дасть світло - народ Лугандону образиться і не захоче повертатись назад. Нашилюді. Європейські цвнності. Права людини. Стурбованість. Та тисяча причин постачати електрику задурно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та сдаётся мне, шо они на этом "задурно" такой распил бабла гешефтят, шо - мама не горюй. Вот и все ценности до копейки. А на людей им пох - шо тут, шо там. Казлы, которые мешают им жить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколько мы будем платить за еженедельные ремонты на Ахметовском коксохиме?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получите платёжки узнаете,там вам выставят счёт (в тарифах всё заложено )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо перестане працювати коксохім - це дестабілізує всю країну. В Києві закінчиться хліб. У Харкові перестануть народжуватись діти. У Львові зникне сміття. В Одесі!!! У перлині Чорного моря не стане того моря! Висохне. Та #путіннападе, нарешті !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він хотів мультик подивитися, а тут електрика гавкнулася.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На территории Украины вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 436 населенных пунктов.
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.19.04.17
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жебривский опять побежит сепаров умолять что бы ремонтинков пустили, зато за 2 года так и не удосужились с безопасной стороны запитать, можно было уже ту Авдеевку как индукционную катушку обмотать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате боев под Авдеевкой перебита высоковольтная линия. Обесточено пять сел, - Жебривский
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти