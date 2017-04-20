 Главой Союза журналистов избран Томиленко

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акое решение было принято сегодня на 14-м съезде НСЖУ в Киеве.За кандидатуру Сергея Томиленко отдали во втором туре свои голоса 131 из 258 делегатов съезда, за сотрудника Главного департамента информационной политики Администрации Президента Александра Бухтатого - 98 делегатов.В ходе съезда на должность председателя НСЖУ было выдвинуто 6 кандидатов.Кроме Томиленко участие в выборах председателя принимали Сергей Омельчук, Валерий Бебик, Глеб Головченко, Александр Бухтатый и Виктор Чамара.По результатам 1-го тура Томиленко получил 106 голосов, Бухтатый - 63, Чамара - 31, Головченко - 28.Представляя свою программу, Томиленко заявил, что продолжит поступательное развитие и омоложение крупнейшей журналистской организации страны."Союз будет оставаться авторитетным и независимым. Он не будет управляться из Администрации Президента или других органов, каждая ячейка и каждый член союза будет чувствовать себя частью единой команды", - заявил он.При этом Томиленко подверг критике прозвучавшие во время съезда резкие заявления относительно "политически неправильной" позиции НСЖУ и высказался за прекращение политических противостояний внутри союза после выборов нового руководителя."Мы должны быть едиными в отстаивании своих прав. Должно быть отброшено как дикое и нецивилизованное разделение журналистов на недоукраинцев, недопатриотов. Не должно оставаться места злорадству, когда осуществляются нападения на редакции "не своих" газет или телеканалов. Я считаю, что редакционная политика таких каналов может обсуждаться. Но цивилизованным способом, а не варварским. И НСЖУ никоим образом не должен поддерживать репрессии или ущемления прав журналистов", - отметил он.Также Томиленко назвал своей первой задачей примирение в руководстве НСЖУ и прекращение вражды между отдельными группами во главе организации.