 Главой Союза журналистов избран Томиленко

акое решение было принято сегодня на 14-м съезде НСЖУ в Киеве.
За кандидатуру Сергея Томиленко отдали во втором туре свои голоса 131 из 258 делегатов съезда, за сотрудника Главного департамента информационной политики Администрации Президента Александра Бухтатого - 98 делегатов.
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В ходе съезда на должность председателя НСЖУ было выдвинуто 6 кандидатов.
Кроме Томиленко участие в выборах председателя принимали Сергей Омельчук, Валерий Бебик, Глеб Головченко, Александр Бухтатый и Виктор Чамара.
По результатам 1-го тура Томиленко получил 106 голосов, Бухтатый - 63, Чамара - 31, Головченко - 28.
Представляя свою программу, Томиленко заявил, что продолжит поступательное развитие и омоложение крупнейшей журналистской организации страны.
"Союз будет оставаться авторитетным и независимым. Он не будет управляться из Администрации Президента или других органов, каждая ячейка и каждый член союза будет чувствовать себя частью единой команды", - заявил он.
При этом Томиленко подверг критике прозвучавшие во время съезда резкие заявления относительно "политически неправильной" позиции НСЖУ и высказался за прекращение политических противостояний внутри союза после выборов нового руководителя.
"Мы должны быть едиными в отстаивании своих прав. Должно быть отброшено как дикое и нецивилизованное разделение журналистов на недоукраинцев, недопатриотов. Не должно оставаться места злорадству, когда осуществляются нападения на редакции "не своих" газет или телеканалов. Я считаю, что редакционная политика таких каналов может обсуждаться. Но цивилизованным способом, а не варварским. И НСЖУ никоим образом не должен поддерживать репрессии или ущемления прав журналистов", - отметил он.
Также Томиленко назвал своей первой задачей примирение в руководстве НСЖУ и прекращение вражды между отдельными группами во главе организации.
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