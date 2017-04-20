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Все про:журналистика (2378) НСЖУ (13)

 Главой Союза журналистов избран Томиленко

Национальный союз журналистов (НСЖУ) избрал председателем своего первого секретаря Сергея Томиленко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, такое решение было принято сегодня на 14-м съезде НСЖУ в Киеве.

За кандидатуру Сергея Томиленко отдали во втором туре свои голоса 131 из 258 делегатов съезда, за сотрудника Главного департамента информационной политики Администрации Президента Александра Бухтатого - 98 делегатов.

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В ходе съезда на должность председателя НСЖУ было выдвинуто 6 кандидатов.

Кроме Томиленко участие в выборах председателя принимали Сергей Омельчук, Валерий Бебик, Глеб Головченко, Александр Бухтатый и Виктор Чамара.

По результатам 1-го тура Томиленко получил 106 голосов, Бухтатый - 63, Чамара - 31, Головченко - 28.

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Представляя свою программу, Томиленко заявил, что продолжит поступательное развитие и омоложение крупнейшей журналистской организации страны.

"Союз будет оставаться авторитетным и независимым. Он не будет управляться из Администрации Президента или других органов, каждая ячейка и каждый член союза будет чувствовать себя частью единой команды", - заявил он.

При этом Томиленко подверг критике прозвучавшие во время съезда резкие заявления относительно "политически неправильной" позиции НСЖУ и высказался за прекращение политических противостояний внутри союза после выборов нового руководителя.

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"Мы должны быть едиными в отстаивании своих прав. Должно быть отброшено как дикое и нецивилизованное разделение журналистов на недоукраинцев, недопатриотов. Не должно оставаться места злорадству, когда осуществляются нападения на редакции "не своих" газет или телеканалов. Я считаю, что редакционная политика таких каналов может обсуждаться. Но цивилизованным способом, а не варварским. И НСЖУ никоим образом не должен поддерживать репрессии или ущемления прав журналистов", - отметил он.

Также Томиленко назвал своей первой задачей примирение в руководстве НСЖУ и прекращение вражды между отдельными группами во главе организации.


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Може якийсь журналіст... Мутний, правда, на перший погляд.
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не знать -кто такой Томиленко??! впрочем я тоже не знаю..
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прийдется покупать танки и носки. для союза журналистов. чтоб ы он отстаивал права интера.
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Які ще там союзи, всім керують олігархи, як скажуть, так і будуть журналісти працювати, а то гроші в конвертах видавати перестануть, за що тоді бідні журналісти будуть собі квартири і машини купувати.
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