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 Политика Украины
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Все про:адвокат (890) НАБУ (1618) Мартыненко (278) США (12407)

 Антикоррупционные органы задержали Мартыненко после поездки в США, как будто, чтобы он не сбежал, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко после поездки в США.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил адвокат Игорь Черезов на выходе из НАБУ.

Также читайте: Суд завтра выберет меру пресечения для Мартыненко, - НАБУ

"10 дней тому назад у Мартыненко дома был обыск. После этого он летал в США. Потом его задержали как будто, чтоб не сбежал",- сказал Черезов.

Адвокат Петр Бойко уточнил, что допрос Мартыненко продолжится ночью. Сейчас объявлен небольшой перерыв.

Защита Мартыненко также сообщила, что удивлена подозрением по делу "ВостГОКа". По словам адвокатов, по этому делу Мартыненко раньше не допрашивался. Адвокат Черезов отметил, что в деле "ВостГОКа" могут задержать трех человек. Такой вывод он сделал, прочитав текст подозрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
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за гонорары от главного в стране "пильщика" "урановых" денег, эти "товарищи" в прямом эфире и жопу покажут и "циганочку с выходом" спляшут...
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да тут и не в гоноррарах даже дело, а в том, что НАБУ как-то все делает коряво) ведь они реально решили действовать только после того, как их обвинили в "неэффективной работе" и суды начали их дела признавать незаконными!
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все эти спектакли называются - мусарская постанова. качнут бабло...
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Як справний платник податків бажала би,щоб кошти витрачалися на клітчасті ковдри,а не на електронні браслети. І мені однаково коли їх затримують- до "того" чи після "того".
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Ааа! Всё ясно-понятно. Война компроматов! Надеюсь он успел слить на Панамыча и Кулювлоба мусор из избы. Ну, и поделом, ребята! Как говаривал старый еврей Коломойский - жизнь ваша это супермаркет, бери всё шо хочешь, но касса впереди! Кажется вы, ребята, уже стоите в очереди, а ваши "дела" на транспортёрной ленте) С Богом!
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цікаво , а як скоро створять НАБУ над набу? Тіпа хто не прісЕл, тот нЕ успЕл..
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Сейчас НАБУ и не такой бред станут говорить, только для того что бы потянуть время и хоть как-то придумать за выходные оправдания своим действиям
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да там в ВР в кого не ткни, особенно из бывше-сегодняшних нет честных как и бедных!
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так в ту банду тогда можно записывать много кого - и Гонтарева, и Гройсман, и Коболев! Все хороши, только ними никто не занимается, вот это удручает... ведь они сейчас должны быть первоочередными фигурами!
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Від цього НАБУ не тікал тільки ледачий, а таких ще не було. Там, що ні клієнт, то Колобок.
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они ж видимо так и работают) а еще им носки покупали за наши деньги за 300 грн пара) вот они должны там летать, а не бегать! Только толку-то) они только показуху устраивают, от них все убегают, потому что нет ни доказательств, ни эффективных расследований!
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Поясните мне один момент - если НАБУ устраивает обыски через 15 месяцев после открытия типа дела, то это они на что рассчитывают? что они точно что-то «найдут»? Думаю что если бы и что-то было, то давно спрятали бы, потому это все больше на показуху похоже!
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Вони розраховують, що Аваков за наполяганням Яценюка звільнить посаду глави МВС, ось власне і вся причина наїзду на Мартиненко.
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Давайте честно признаем: если бы НАБУ и САП было бы позволено общаться со СМИ только глаголами на предмет реальных действий: "посажено в тюрьму такого-то топового коррупционера", то мы бы даже и не подозревали о существовании этих организаций.
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Совпадение?

Вчера СМИ опубликовали новые записи Онищенко и Мартыненко, которые проливают свет на гигантские масштабы коррупции Порошенко...
В этот же день Мартыненко вручают подозрение!
Подробности
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НАБУ - это даже не цирк.......это дешёвый базарный балаган.
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балаган в носках за 300 грн пара и который может остановить любой простой вахтер на проходной) вот это лицо наших силовых органов, которые умеют бороться с коррупцией!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционные органы задержали Мартыненко после поездки в США, как будто, чтобы он не сбежал, - адвокат
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