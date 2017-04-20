 Антикоррупционные органы задержали Мартыненко после поездки в США, как будто, чтобы он не сбежал, - адвокат

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил адвокат Игорь Черезов на выходе из НАБУ.
"10 дней тому назад у Мартыненко дома был обыск. После этого он летал в США. Потом его задержали как будто, чтоб не сбежал",- сказал Черезов.
Адвокат Петр Бойко уточнил, что допрос Мартыненко продолжится ночью. Сейчас объявлен небольшой перерыв.
Защита Мартыненко также сообщила, что удивлена подозрением по делу "ВостГОКа". По словам адвокатов, по этому делу Мартыненко раньше не допрашивался. Адвокат Черезов отметил, что в деле "ВостГОКа" могут задержать трех человек. Такой вывод он сделал, прочитав текст подозрения.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
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