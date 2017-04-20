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 Преступник, похитивший на Николаевщине вместе с автомобилем чиновницу РГА, задержан в Кропивницком, - Нацполиция

В Кропивницком полицейские задержали подозреваемого в похищении автомобиля Toyota Land Cruiser Prado вместе с заместителем председателя Еланецкой РГА Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам 54-летней женщины, около 14:00 часов 15 марта, возле дома в пгт. Еланец, в ее автомобиль ворвались неизвестные лица, которые, применив физическую силу, завладели транспортным средством. Потерпевшая рассказала, что нападавшие увезли ее в неизвестном направлении и через некоторое время высадили из автомобиля в незнакомой безлюдной местности. Женщина, оставшись без средств связи, смогла сообщить о том, что с ней произошло только к вечеру следующего дня.

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20 апреля оперативные сотрудники полиции задержали в Кропивницком 32-летнего угонщика, который, оставив угнанный автомобиль за пределами города на пустыре, пытался скрыться в толпе на улицах областного центра.

По словам злоумышленника, который уже отбывал наказание за незаконное завладение транспортным средством, он вместе со своим сообщником планировали продать автомобиль потерпевшей, но сделать это быстро не смогли из-за невозможности в короткий срок сфабриковать документы на него.

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Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения сообщника задержанного.
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как-то бессмысленно.
тетке повезло можно сказать.
кстати это личный или служебный?
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Це не злодій, а якись клоун, котрий просто скучив за в'язницею.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступник, похитивший на Николаевщине вместе с автомобилем чиновницу РГА, задержан в Кропивницком, - Нацполиция
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