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 Политика Украины
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 Суд завтра выберет меру пресечения для Мартыненко, - НАБУ

Соломенский райсуд г. Киева завтра выберет меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Об этом сообщила начальник департамента по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Также завтра утром будет определен судья по делу экс-нардепа и объявлено время заседания суда. В тоже время Митницкая отказалась комментировать информацию о задержаниях еще двух подозреваемых по делу Мартыненко, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
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Личное обязательство))))Это будет самое жестокое наказание .
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Вор должен сидеть в тюрьме. Жиглов давно озвучил единственную и правильную меру пресечения. И не нужен никакой суд.
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Шоу для народа, а на самом деле Яценюка Порох хочет взять за ....., чтобы был более послушным перед выборами. Или отжим бизнеса. В общем, порешают и отпустят. У барыг правды нет
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Хотелось бы увидеть реальные доказательства. Где подписанный контракт хотя бы? Больше похоже на очередную пиар акцию для НАБУ, если честно. https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/1440486979304665?pnref=story
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Отпустить и наградить, а НАБУ сделать я е..у!
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Это первый клиент, который не сможет рвануть в ЕС или Рашу после залога,..... интересный сюжет закручивается
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не а партийная кроличья совесть, усиленная делами на него в Европе и Раше
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Навіщо йому ця Європа, він і в Панамі непогано може влаштуватися.
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не а, там есть La Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Panamá
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Ну так що? Каськів спокійно себе почуває, ніхто його не видав, Мартиненко від нього нічим не відрізняється, теж є гроші, щоб відкупитися.
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крови Каська хотим только мы, а за этим клиентом очередь желающих пощупать его за вымя , как Каська не прокатит
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Значить знайде собі іншу країну, де немає екстрадиції, Бразилію чи Японію наприклад, з його грошима він не пропаде, ще не відомо, громадянин яких держав крім України він є.
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так он мастырится или здрваствует?. я так и не понял.
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это все от НАБУ зависит) они ведь только концерты устраивать научились, только показуху устраивать, а по факту доказательств видимо ноль, максимум что смогут - это вытянуть от суда какую-то меру присечения, чтоб показать свою значимость, а в итоге дело развалится, как и два года ни о чем
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Мера пресечения,- извиниться , чмокнуть пецу в щечку, потом сеню, потом всему НАБУ стать раком , пукнуть, тихонько повизгивая, затем получить ордена и звания от власти и улыбку от народа, бл....
Бороться, искать, найти и перепрятать.....
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Есть вероятность что Мартыненко посадят на 15 лет и конфискуют имущество? Давайте голосовать...
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думаю как и со всеми делами НАБУ - вероятность нулевая, т.к. они не проводят качественные расследования, а работают на показуху! Это все игра для СМИ, игра для народа! Особенно удивляет, что они внимание такое уделяют бывшим - таким себе "сбитым летчикам", которые давно не при делах, а не нышненим барыгам.
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Что вы хотите от пиар-агентства, которое просто занимается продвижением идеи "борьбы с коррупцией", они не борятся с ней, они просто делают вид, создают положительную картинку! Для чего? Видимо, чтоб дальше продолжали международные партнеры им гранты и помощь выделять!
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Он мог бы сбежать, но этого не сделал. Да и цирк не устраивал, под одеялом не прятался, вахтёров не просил прикрыть
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Может потому что думал что он "неприкасаемый" или просто "страх потерял"!?
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Если этого достаточно чтобы безнаказанно красть, то дайте и мне украсть и я тоже не стану прятаться. Даже 10% от украденного готов вернуть государству чтобы все по-честному...
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Точно - герой! Срочно дать медаль, запихнуть в Раду и назначить главой "жирного" комитета.
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так экс депутат сам добровольно сдал мандат и все это время был готов работать с НАБУ, тем более он сам об этом публично заявил, но НАБУ как всегда, не могут, что бы не пропиарится
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У НАБУ есть свой спецназ, полностью с новым оснащением и обеспечением, потом им никто не мешает работать, если бы они хотели, а то получается, что НАБУ - тратит бешенные деньги на свое содержание, уже более 500 млн гривен из бюджета, а по факту - их действия может остановить простой вахтер!
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Почему-то меня даже не удивляет, что по этому делу меру пресечения будет выносить Соломенский суд! Там судья Бобровник всегда работает с выгодой для НАБУ! Хотя это и не удивительно, ведь Сытник пообещал ему место в антикоррупицонном суде
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Канал "Дискавери" и "Охота и рыбалка" закроются вслед за студией Савика Шустера после таких эпических уловов! Это не карася поймать, поцеловать в губы и отпустить. В Украине целая китобойная флотилия - загарпунили и отпустили...
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Самый интересный факт в этой истории - это то, что разрешение на задержание давал всем нам известный судья Бобровник) котрый любитель заказушных дел и благодарностей! Он ведь на крючке у НАБУ, вот пытается свои грехи отработать!
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Вапще треба дать мідаль. А взагалі, коли починають жерти у відкриту "союзників" то ригам точно нічого не загрожує. Особливо рудій гниді папутчіку.
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Совпадение?

Вчера СМИ опубликовали новые записи Онищенко и Мартыненко, которые проливают свет на гигантские масштабы коррупции Порошенко...
В этот же день Мартыненко вручают подозрение!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд завтра выберет меру пресечения для Мартыненко, - НАБУ
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