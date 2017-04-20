 СБУ анонсировала антитеррористические учения на Херсонщине, вблизи оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - пояснила руководитель пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула.
По ее информации, учения будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области.
В СБУ просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Виктория Шакула отметила, что на работу КПВВ "Чонгар" проведения антитеррористических учений не повлияет.
Генический район Херсонской области расположен вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.
После оккупации Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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Единственно, что срать на Цензоре с Савушкина - вот это гаденько. Но ты не переживай. Тебе можно.
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А по поводу не просыхает, то его личное дело. Хуже, когда некое чучело из пидерской подворотни педофилией страдает. Вот где бЯда-пЯчаль.
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