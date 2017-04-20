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Все про:Крым (19545) СБУ (14013) учения (1675)

 СБУ анонсировала антитеррористические учения на Херсонщине, вблизи оккупированного Крыма

На территории Генического района Херсонской области, граничащей с аннексированным РФ Крымом, 21 апреля состоятся антитеррористические учения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - пояснила руководитель пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула.

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По ее информации, учения будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области.

В СБУ просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

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Виктория Шакула отметила, что на работу КПВВ "Чонгар" проведения антитеррористических учений не повлияет.

Генический район Херсонской области расположен вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.

После оккупации Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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Будут пропускать один подконтрольный канал контрабанды, а остальных будут ловить
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Что ты там про "кругом бегаешьи метишь" вякало, чучело запоребриковое?
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"Все профессии нужны - все профессии важны", как писал то-ли Маяковский, то-ли Джанни Родари в переводе Маршака.

Единственно, что срать на Цензоре с Савушкина - вот это гаденько. Но ты не переживай. Тебе можно.
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чЛенинодрочер, да у тебя же на лицо когнитивный диссоснанс. Иначе никак не объяснить в одной фразе "лодырь богатый и грошей прислать". Тебе бы лечиться, а тебя хуйловская политика на россоии вынуждает троллем работать. Вот же ж гады?! Но ты не ссы, я постараюсьо твоём случае рассказать в Организации защиты животных. Мож они тебе помогут.
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Да куда нам до россосийских виолончелистов, которые напиликали себе 2 лярда долларов хуйлову дочку покрестив?
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Да куда нашим кондитерам до "начальников Чукотки" или строителей намКрышского моста? Даже обсуждать нечего.

А по поводу не просыхает, то его личное дело. Хуже, когда некое чучело из пидерской подворотни педофилией страдает. Вот где бЯда-пЯчаль.
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Херсонщина отвалится вместе со всем юго востоком в итоге про любом раскладе
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странно . чего не в Явориве. там както комфортно уже. бани. радистки.
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Хотелось бы так... СБУ проведе у Криму антитерористичні навчання.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ анонсировала антитеррористические учения на Херсонщине, вблизи оккупированного Крыма
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