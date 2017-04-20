 Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат Петр Бойко сообщил, что еще продолжаются следственные действия в отношении Мартыненко. Так же экс-нардеп является официально задержанным. Ночь Мартыненко проведет в изоляторе временного содержания, а в пятницу, 21 апреля, суд будет избирать меру пресечения.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
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Инфаркт перед судом бесценен, для всего остального есть клитчаста ковдра.
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Будет как с насраловым,Изберут главой педерации дзюдорастов,ну или главой педерации прыжков в ширину!
Или кто то верит,что он сядет?!!!!!
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и Тимошенко, которая одна из заметных политиков боролась с ворами от власти,
за что и была под надуманными предлогами отправлена в тюрьму...
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А то как же без гонок на ортопедах!
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А то как же без гонок на ортопедах!
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сборная....
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Может хоть у НАБУ получится следовать этому принципу?
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