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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1616) Мартыненко (276)

 Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

Детективы НАБУ вручили подозрение бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий

Адвокат Петр Бойко сообщил, что еще продолжаются следственные действия в отношении Мартыненко. Так же экс-нардеп является официально задержанным. Ночь Мартыненко проведет в изоляторе временного содержания, а в пятницу, 21 апреля, суд будет избирать меру пресечения.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
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не повезло пацану, зато пеце предъявят в торжественной обстановке
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Неужели снова начнутся гонки под одеялом по ночному Киеву?
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мєльчают дірєктора в ФСБ, путін на його посаді цілі будинки в повітря висаджував
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Daniel Rodriguez53 хв · Мартыненко в гипертоническом кризе срочно возглавил конфедерацию пинг-понга Украины.
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Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 2365Daniel Rodriguez25 хв ·
Инфаркт перед судом бесценен, для всего остального есть клитчаста ковдра.Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 1976
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Интересно, кокой диагноз на сей раз? Инфаркт уже некомильфо, кризами гипертоническими никого не удивишь, спины больные были, операции были, инвалидные кресла через раз, обмороки и тд и тп. Неужто самое страшное нас ожидает - как у Кобзона с немедленной рекомендацией лечения только заграницей?
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Сейчас в тренде будет лихорадка Эбола! И непонятно, и страшноватенько!
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Никаких диагнозов! Мартыненко - настоящий фраер! Не виновата я! Он сам пришел! Дело политическое, заказное и полная фальсификация! За все заплачено, Пэтя мне поможет!
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я хуею сука.. воры у власти всю новейшую историю. и мы как растения клонимся к ним. я хуею.
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потому что почти все сами в глубине души такие же. просто своровать не везет никак. но если появилась бы возможность, большинство украинцев потянули бы все что плохо лежит.
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завтра увидим танцы кроликов, увидим набриолиненного пред инфарктного симулянта , увидим кислую морду судьи( на какую лошадь делать ставку), и еще много пикантных сюжетов
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Та зачем напрягаться!
Будет как с насраловым,Изберут главой педерации дзюдорастов,ну или главой педерации прыжков в ширину!
Или кто то верит,что он сядет?!!!!!
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Здесь поставлены на одну доску соратники Януковича - Фирташ и Кернес,
и Тимошенко, которая одна из заметных политиков боролась с ворами от власти,
за что и была под надуманными предлогами отправлена в тюрьму...
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У нас это уже как индульгенцию от барыги получить)))
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Да кстати,а насралов мартыненку переходящую инвалидную коляску передал?
А то как же без гонок на ортопедах!
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Вручили правильно ? Или снова забыли сделать два притопа , три прихлопа ?
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Да кстати,а насралов мартыненку переходящую инвалидную коляску передал?
А то как же без гонок на ортопедах!
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Все по сжеме: следствие,объява о подозрении,коляска,больничка,суд,залог,побег,подача в в розыск...:)))))))))))))
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Пагаваривають шо ФЕОФАНИЯ переехала на Караибы...

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Петя! Ко мне Сытник приходил! Шо делаем?
Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 7725
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Ежели тррезво падумать-у нас уже сфорррмиррровалась кллассная параолимпийская
сборная....
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Вор должен сидеть в тюрьме! )))
Может хоть у НАБУ получится следовать этому принципу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко
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