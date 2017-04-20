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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1663) ремонт (719) Омелян (244)

 Мининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что министерство создает "черные списки" подрядных компаний, которые выигрывают тендеры на ремонт дорог и некачественно их ремонтируют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Министерство инфраструктуры создает "черные списки" подрядных компаний, которые выигрывают тендеры на ремонт дорог, однако некачественно их ремонтируют.

Омелян сообщает, что такие компании больше не будут допускаться к участию в тендерах на ремонт автодорог.

Также, по словам министра, с 2018 года в Украине должна полноценно заработать международная система контроля за ходом выполнения дорожных работ FIDIC. Сейчас система работает только в тестовом режиме. Омелян также отметил, что действенным предохранителем от хищения денег на ремонт и строительство дорог в Украине может быть заключение коррупционеров.

"Мы передаем все документы правоохранителям относительно этого. Пока что увольняем людей, причастных к разворовыванию денег, но правоохранители в суд эти дела не передают", - сказал министр инфраструктуры.

Также читайте: Гройсман о привлечении к ответственности за некачественный ремонт дорог: "Уже принимаются кадровые решения. Материалы направляются в правоохранительные органы"
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Вместо того,чтобы просто сажать их в тюрьму ! Ну артисты ....
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А не проще ли пригласить европейцев или турков к строительству дорог ? Хоть у них поучиться. У них дороги со снегом не сходят.
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Наши могут строить не хуже, а за те же деньги - еще и лучше. Проверено еще при Кирпе. Просто качество наших дорог определяется большей частью размерами откатов, так что дело здесь совсем не в дорожниках.
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на руине любят мостить дороги списками и шоколадными плитками
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У вас на кацапии дороги вообще понятие условное...
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Тебе-то навозными плитками привычнее да сакральными скрепами, чЛенинодрочер.
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волов на шляхе осваивай, скоро чумаки потребуются, как все декоммунизируете
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пора уже "расстрельные списки" готовить....
один мой знакомый колесо оторвал на т.н. "ямочке"....
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от как хорошо. что 15 лет как покинул машину. ну никакого головняка. ни резины ни диски. меня рне волнуют. но самое главное ЗДЫХАЛСЯ ЭТОГО УБИТОГО БЛАТА В ГАИ. до чего назойливые и неприятные люди. хоть и улыбаются.
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Система построена так, чтобы было выгодно делать некачественные дороги.
Как только производитель этих гамнодорог будет лечить их за свой счет, или если не желает, то в тюрьму за воровство.
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долпоебы ? сегодня одно название фирмы подрядчика .через неделю другое в итоге одни и те же самые
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян
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