 Мининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян

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один мой знакомый колесо оторвал на т.н. "ямочке"....
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Как только производитель этих гамнодорог будет лечить их за свой счет, или если не желает, то в тюрьму за воровство.
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