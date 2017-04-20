 "Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме

К участию в форуме были приглашены 10 турецких граждан, предположительно связанных с бизнес-сферой. Однако, как стало известно QHA, некоторые из них даже не знают о своем "участии" в нем, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще 19 апреля Посольство Украины в Турции обнародовало брошюру для турецких представителей бизнес-сектора касательно участия в Ялтинском форуме. В первую очередь, в ней подчеркивалось, что любой предприниматель, который был приглашен или хочет по своему собственному желанию присоединиться к организованному оккупантами форуму, не получив соответствующее разрешение от украинских властей, может столкнуться как с украинскими, так и с международными санкциями.
Генеральный центр Общества культуры и взаимопомощи крымских татар 19 апреля также сделал официальное заявление касательно приглашения турецких предпринимателей: "Незаконное мероприятие "Международный Ялтинский экономический форум", организованный Российской Федераций в аннексированном Крыму, становится еще одним подтверждением игнорирования Москвой каких-либо законов".
В заявлении напомнили, что экономические санкции применяются, в первую очередь, по отношению к физическим или юридическим лицам, или каким-либо инвесторам с экономическими и торговыми связями с Крымом.
На фоне неоднократных заявлений турецким правительством о непризнании российской оккупации Крыма, участие предпринимателей Турции в данном мероприятии считалось бы за предательство по отношению к внешнеполитическому курсу Республики. Украинские чиновники уже предупредили турецких граждан о возможных последствиях подобного визита.
Из полученной информации известно, что к участию в форуме были приглашены:
Кюршат Тюзмен - экс-министр внешней торговли Турции.
Аккан Сувер - бывший спикер Партии националистического движения.
Бахадыр Аксой - член правления "Aksoy Holding".
Дженгиз Гюльдамласы - строительная фирма "Дженай".
Наида Джамукова - фирма "Nergiz".
Умит Кайя - Председатель совета по торговому бизнесу.
Унвер Сель - пророссийский крымский татарин, бизнесмен.
Юджель Реджеп Левент - фирма "Taksan".
Шамиль Айрым - бывший депутат.
Мехмет Караджа - бизнесмен.
А также представители информационных агентств TRT и ATV.
Как сообщил источник, редакция телеканала TRT отказалась принимать участие в мероприятии в связи со статусом крымского полуострова. Один из якобы приглашенных на форум гостей Аккан Сувер рассказал, что сам не понимает, как оказался в списках гостей: "Мне ничего не известно о таком приглашении. И я не понимаю, почему звучит мое имя. Сейчас я в Турции. И я обеспокоен, что мое имя используется по какой-то неизвестной причине.
С подобным негодованием ситуацию для информагентства прокомментировал и экс-министр внешней торговли Турции Кюршат Тюзмен: "Я ничего не слышал о таком приглашении. Когда я еще возглавлял министерство, то у нас были отличные отношения с Крымом, для нас было приоритетом инвестирование в полуостров, и мы даже тесно работали с господином Джемилевым. И я не собираюсь принимать любое приглашение".
Помимо приглашений бизнесменов и политиков, российские источники заявляли и о визите от Турции президентской делегации. Однако и это оказалось ложью.
Оккупационные власти Крыма 3-й год проводят в Ялте так называемый экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать "российский" статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.
400 15
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
МИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму(52)
Боевики обстреляли Широкино, нарушая "режим тишины", - штаб АТО(3)
Военных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону", - ГУР(14)
"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО(449)
Новости Крымнаша: “Зима вернулась"(0)
РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО(237)
"Не вижу ничего обвинительного", - глава комитета Госдумы РФ Калашников о решении Международного суда ООН(89)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Нашел в украинской озвучке и без купюр мини-сериал "Оккупированные" про оккупацию Норвегии кацапстаном
2. Нашел неожиданно пропущенный в свое время фильм "Красный рассвет" 2012 года про захват Америки войсками КНДР
до сериала ход не дошел но фильм очень понравился. Особенно если проецировать на нашу реальность. Если интересно - дам ссылки на торенты. В принципе п.2 найти не сложно. А вот п.1 нашел только в одном месте
Посмотрите
не пожалеете
Ответить
Ответить