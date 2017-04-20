 Наивно рассчитывать, что Россия исполнит решение Суда ООН по Крыму, - Умеров

Об этом заявил замглавы Меджлиса Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Россия - это очень непредсказуемое государство. Могут возобновиться репрессии, может быть какое-то смягчение, но ждать, что они в полном объеме будут исполнять это решение, я думаю, немножко наивно с нашей стороны", - сказал Умеров.
Он указал на заявления российской стороны о том, что Меджлис якобы занимался экстремистской деятельностью и призывал к протестам силового характера, которые могут стать поводом для уклонения от выполнения решения.
"Я хочу подчеркнуть, что ни Меджлис, ни какие-то другие структуры, которые называются "национальное движение крымских татар", никогда не использовали насильственные методы борьбы", - добавил политик.
Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.
Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке. В то же время Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.
В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Равносильно если марку адидас , заменить подделкой адидас и пытаться с этим выиграть суд , буд то это и есть адидас.
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все это сказки венского леса для украинцев. Красивая сказка вместо военного решения.
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Сидеть в окопе с автоматом под гаубицами и с приказом не стрелять - это что, правильное решение шоколадной сволочи???
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Харэ уже разгонять "голібосі, стрілятьнедають".
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страна или нация не отстаивала свой суверенитет и достоинство с помощью
судов...
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И с помощью судов, в том числе. Почему бы и нет?
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Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…
А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....
http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html
http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/
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Кацапы, вам, дыбилам, придётся возвращацца в пещеры, землянки станут для вас непозволительной роскошью.
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Так и у нас. Главное - "причина", а повод - ВСЕГДА найдется. Шатун - для внешних, что бы внутренние - не беспокоились и не сопереживали у кого будет из них будет № 9... Юридическими терминами? Пожалуйста: "Щоб у кожного сусіда, корова здохла, але не у мене". Аналог: "Ни соби ни людям". (Собака на сене.)
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Заграница нам поможет.
О.Бендер
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