EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  1939  53
Материалы по теме:
Все про:Крым (19544) оккупация (6858) Россия (70089) крымские татары (1435) Умеров (129) Международный суд ООН (33)

 Наивно рассчитывать, что Россия исполнит решение Суда ООН по Крыму, - Умеров

Россия не собирается в полном объеме исполнять решение Международного суда ООН, принятого в Гааге накануне, 19 апреля. В частности, речь идет об отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Об этом заявил замглавы Меджлиса Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Невыполнение Россией решения Суда ООН позволит Украине просить дополнительных санкций, - Гопко

"Россия - это очень непредсказуемое государство. Могут возобновиться репрессии, может быть какое-то смягчение, но ждать, что они в полном объеме будут исполнять это решение, я думаю, немножко наивно с нашей стороны", - сказал Умеров.

Он указал на заявления российской стороны о том, что Меджлис якобы занимался экстремистской деятельностью и призывал к протестам силового характера, которые могут стать поводом для уклонения от выполнения решения.

"Я хочу подчеркнуть, что ни Меджлис, ни какие-то другие структуры, которые называются "национальное движение крымских татар", никогда не использовали насильственные методы борьбы", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке. В то же время Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конечно хуйло это не выполнет. Точнее попытается завуалировать, а может заявит что Меджлис запрещен в России с 2015 года ( что будет звучать как полный геноцид)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а возможно выполнит. разрешит, а потом снова запретит, и включит депила, я же выполнил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он он же постоянно депила врубает, почему бы и на этот раз так не сделать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На его. " дебила" ему врубают по яйцам, по полной, что звон от этого по всей раше раздается, в виде обнищания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаете от раши ждут исполнения?! Скорее всего наложат новые санкции и очень большие, а может хуйло заявит что суд в Гааге не имеет приоритета над россииским . В любом случае будет интересно посмотреть что из этого выидет для паРаши
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С миру по нитке - канат на виселицу соберется! И так уже изгои, правда хорохорятся, мол нам пох..., нам от этого только лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас Путин создаст фиктивный Меджелис из некоторого количества лояльных ему татар. Предателей можно найти среди любого народа, вот на них он и сделает ставку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меджлис организация зарегистрированная . Создать новую?! Равносильно что сказать" тот меджлис не правильный , а вот этот правильный, созданный нами ( оккупантами) " это не прокатит.
Равносильно если марку адидас , заменить подделкой адидас и пытаться с этим выиграть суд , буд то это и есть адидас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Требование суда скорее всего принуждает Рашу снять с меджлиса запрет, а следовательно с Джамилева все ограничения как с главы организации, следовательно эта организация должна начать опять работу в Крыму . Хуйло конечно это не сделает. А поэтому будем посмотреть чем для паРаши станет отказ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меджлис, который зарегистрирован на Украине не может действовать на территории Крыма. Это понятно. Поэтому, конечно же, вероятность того, что в Крыму будет создан российский "Меджлис" высока. Было бы удивительно, если бы так не сделали))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно этому долбо#бу все по барабану...Наивно рассчитывать, что Россия исполнит решение Суда ООН по Крыму, - Умеров - Цензор.НЕТ 1993
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя и его команда изображает деятельность. Минск, ООН, ОБСЕ, Нормандский формат, СЦКК с 80 российскими офицерами на Донбассе , бабский батальон Олефир, Айвазовская, Геращенко-
все это сказки венского леса для украинцев. Красивая сказка вместо военного решения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты искренне веришь в возможность военного решения сейчас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Военное решение - это не только атака в лоб по методу маршала Жукова. Артналеты, диверсии,беспокоящий огонь - вот метод,который,кстати, используют против нас прямо сейчас.
Сидеть в окопе с автоматом под гаубицами и с приказом не стрелять - это что, правильное решение шоколадной сволочи???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять сидят в окопах с рогатками против танков? А весь БК у командиров в сейфах? И каким рогатками удаётся фронтудерживать не понятно.

Харэ уже разгонять "голібосі, стрілятьнедають".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты уверен что тобой описанное как решение не происходит сейчас? Ты с каких позиций постишь? С дивана в Бердичеве? Напомню недавнее прошлое - был приказ не стрелять и не наступать - и промка как-то случайно стала нашей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поки цю територію бидломаси не обкладете санкціями і військовими базами, щоб верещали як скажені, то нічого гарного для світу не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще ни одна
страна или нация не отстаивала свой суверенитет и достоинство с помощью
судов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только не нужно передёргивать.

И с помощью судов, в том числе. Почему бы и нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кусочек из интерестного эфира Константина Борового

Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…

А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....

http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html

http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каци не хочуть курити трубку миру, їм от, тільки шкіряну флейуту дай і всьо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупину уже не знает где деньги брать. Отдал китайцам Байкал. Те начинают там строить свой завод. Будут качать воду для Китая : https://www.youtube.com/watch?v=tlHivr8kQcw
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не станут исполнять - суд наложит штрафы для выплаты компенсаций пострадавшим с принудительным исполнением плюс усиление международных санкций...
Кацапы, вам, дыбилам, придётся возвращацца в пещеры, землянки станут для вас непозволительной роскошью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невиконання автоматично розглядається Радбезом ООН. Рюзьге вето? Ще одна крапля до переповнення чаші...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чему "не", а не "і"? Справді запитую, а не стверджую, бо можу помилятись...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Молодец Умеров,нах вы всрались,чтобы вам какие то уступки делать,мрази татарские ,ведете свой бизнес в рашкн,а волаете о каком то патриотизме,такая же гнида как и джемилев ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Мы прямо хотели жаловаться через местком..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятное дело. Можете Пецю в жопу поцеловать. Европейцы не понимают чего хотят украинцы, по новостям они видят какие то террористы напали на торговых партнеров, то ли наоборот... Украина не ввела ни военного положения, ни официально не признала Разею агрессором, ни выслала разейских дипломатов, ни ввела визовый режим, не говорю уже о полностью перекрытии границы... партнерская торговля продолжается... чего вы хотите вообще... Взгляните на ето все глазами далекого испанца или француза, который смотрит наш цирк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, был совершён с финляндской территории. ... " И понеслась.
Так и у нас. Главное - "причина", а повод - ВСЕГДА найдется. Шатун - для внешних, что бы внутренние - не беспокоились и не сопереживали у кого будет из них будет № 9... Юридическими терминами? Пожалуйста: "Щоб у кожного сусіда, корова здохла, але не у мене". Аналог: "Ни соби ни людям". (Собака на сене.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
В январе 2018г -- 100 лет, как была уничтожена Крымская Народная Республика и её основа-- крымско-татарский курултай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
исполнит не исполнит что ты умеров гадаешь да соплю жуёшь бери в руки оружие и подымай народ на священную борьбу за освобождение своей родины от агрессора или ждёшь что тебе на блюдечке преподнесут свободу за неё надо бороться
 показать весь комментарий
Ответить
 
наивные рассчитывали на Будапешт. теперь лохи рассчитывают на Минск, ООН, еще какую-то хрень, особо не думая про термин "риал политик".
Заграница нам поможет.
О.Бендер
 показать весь комментарий
Ответить
 
свобода -это когда есть одни сцаные шаровары, а вторые заложены в ломбарде
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаивно рассчитывать, что Россия исполнит решение Суда ООН по Крыму, - Умеров
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти