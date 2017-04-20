 Денежное обеспечение резервистов остается на уровне прошлого года и будет расти вместе с увеличением прожиточного минимума, - Минобороны

Об этом 20 апреля во время брифинга для СМИ сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Распространенная в некоторых СМИ информация о том, что с апреля текущего года резервистам оперативного резерва, которые привлекаются к учениям и к восстановлению боеспособности воинских частей, уменьшено денежное обеспечение, не соответствует действительности. Такое денежное обеспечение остается на уровне прошлого года и в будущем будет только увеличиваться, пропорционально росту установленного в государстве прожиточного минимума", - пояснил Грунтковский.
Он подтвердил, что изменения, которые были внесены в законодательство, устанавливают основу для расчета размера денежного обеспечения резервистов, при этом действительно применяется не размер минимальной заработной платы, а размер минимального прожиточного минимума в стране. Поскольку по состоянию на конец прошлого года до официального увеличения минимальной заработной платы эти два показателя практически равнялись друг другу и составляли 1600 грн, изменения законодательства не привели к уменьшению выплат, которые получают резервисты.
Кроме того, на резервистов оперативного резерва первой очереди распространена выплата денежного вознаграждения по итогам года, которая ранее предусматривалась для резервистов, заключивших контракты на прохождение службы в резерве. Таким образом, в конце года резервисты оперативного резерва первой очереди дополнительно получат от 1600 до 3100 грн, в зависимости от воинского звания.
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"ЗРАДА!!!" - как сказал бы один мой знакомый чукча.
ну да что с него взять...
чукча он и в Украине чукча....
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