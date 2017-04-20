 Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО

По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

На данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы".