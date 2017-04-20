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 Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО

В зоне проведения Антитеррористической операции под Авдеевкой погибло два украинских воина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

На данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате сегодняшних обстрелов ранения получили 4 украинских воина, - штаб АТО

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Вывезти бы под обстрел тварей из "суда" ООН, которые "не нашли доказательств"
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Барыга не дал доказательств, не признал даже Рашку агрессором и окупантом. Чего вы от ООН хотите? Им на)(ер не нужна ваша война и ваша страна коррумпированная.

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Барыга конечно тоже руку приложил и немало, но всё-таки даже в открытых источниках есть огромный массив данных о финансировании рашкой терроризма.
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Етот мир полон дерьма и несправедливости. И в 21 веке как и тысячи лет назад прав тот у кого оружие и у кого сила и начхать все хотели на правду, а кому не начхать тот молча сидит не рыпается и сопли на кулак наматывает. Если у Украины не будет оружия и сильной армии никакие ООН и суды нас не спасут. Жопу нами будут вытирать все кому не лень. Барыга же сейчас вместо строительства армии вкладывает деньги в мусоров чтобы держать рабов в стойле и которые ему скоро понадобятся когда Оно подпишет с Рашкой мирный договор.
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С начала года - уже 71 . А мы значит в ответ стрелять не должны ? Нет слов .
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50 сверхнедочеловек в день...по словам гиркинда и ходаковского. Не унижайте нашу армию.
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Это от стекломоя Он гораздо эффективнее нашей армии, признаю.
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Світла пам'ять! Співчуття рідним і близьким...

Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4542
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Земля пухом...
Борг растет год от года
На душе-след дерьма
Разглядел бы надежду в глазах
Легендарный Степан?
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Тяжело читать эти строки. Вечная слава и память героям! Семьям их - искренние соболезнования.
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главное за всю войну не погибла под обстрелами ни одна шоколадная гнида ..а хлопцев жаль искренне
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За Украiну,За ii ВОЛЮ.Царство Небесне Героям !!!
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У нас АТО с террористами Донбасса - войны деюре нет і сидіть тихо бо Путин нападе...
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Сколько и на чем зарабатывают топ-чиновники силовых ведомств Украины

Зачем им останавливать войну, если они могут грабить безбоязненно?!
Только что узнал, что захвачено здание НАБУ активистами. Требуют возбудить производство по Парашенко и его оффшорам!
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Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Де юре было 1 марта 2014 года в ДурьДуме РАБссии голосование и аплодисменты Вальки Полстакана и остальных КРЫС.Воздержалось четверо....,кажись один против...ПАСКУДЫ ПОЗОРНЫЕ..
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Героям вічна пам'ять і шана! Кацапським виродкам смерть на кожному метрі української землі!
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Опять гибнут пацаны... Вечная память Вам...
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Индюкович письмо Путлеру отправил тоже 1 марта 2014 года,уже с территории РАБссии,Чуркин его прочитал на СовБезе ООН 3 марта...
кРЫСЫ
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Ето сделали Пецины торговые партнеры. Значит Педра должна за ето отвечать, ведь от запретил открывать огонь по его торговым партнерам. Ети убитые на совести нашего гавнокомандующего.
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Светлая память Героям.

Путлер, сдохни мразь поганая, будь ты проклят.
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Какое-то проклятое место под этой Авдеевкой, тут больше гибнут наши мальчики.
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Продолжаем кормить,поить,обогревать и пропускать всю эту сепаратистскую сволочь с оккупированных территорий?!
Тогда чему удивляемся? И где ответка? За каждого убитого,с той стороны должны десятки на тот свет отправиться.
Но не отправляют. Один звиздешь. Как же задрала эта шоколадная шушера.
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форумчане, у кого с математикой "гуд", сколько уже под этой гребанной Авдеевкой наших воинов погибло с дня обострения и гребанного "перемирия"?
кто цифру назовет на 20.04.17?
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Дать случайный залп из тяжарты по донецку, чтоб за двоих наших 2000 ватных гнид сдохло.
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Вечная и светлая память........Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболезнования
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО
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