 Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
На данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы".
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Борг растет год от года
На душе-след дерьма
Разглядел бы надежду в глазах
Легендарный Степан?
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Зачем им останавливать войну, если они могут грабить безбоязненно?!
Только что узнал, что захвачено здание НАБУ активистами. Требуют возбудить производство по Парашенко и его оффшорам!
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"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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кРЫСЫ
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Путлер, сдохни мразь поганая, будь ты проклят.
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Тогда чему удивляемся? И где ответка? За каждого убитого,с той стороны должны десятки на тот свет отправиться.
Но не отправляют. Один звиздешь. Как же задрала эта шоколадная шушера.
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кто цифру назовет на 20.04.17?
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Родным и близким соболезнования
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