 Новые правила наружной рекламы уменьшат количество билбордов, – Кличко

В городе установят четкие правила размещения рекламных носителей.

Такое решение 20 апреля принял Киевсовет, утвердив концепцию развития наружной рекламы в столицы.



В начале заседания Виталий Кличко отметил, что Киевская администрация системно работает над этим вопросом.



"Мы постепенно наводим порядок в размещении наружной рекламы в Киеве. И должны рассмотреть и утвердить Концепцию развития наружной рекламы в столице - вопрос, над которым мы работали давно. И эта проблема требует решения. Чтобы Киев не был загроможден сплошными билбордами и другими "произведениями", которые портят внешний вид города", - отметил Виталий Кличко.



Алексей Резников, заместитель председателя КГГА добавил, что новые правила размещения наружной рекламы в столице поддержаны комиссиями и рекомендованы к утверждению Киевсоветом.



"Вопрос захламленности города рекламными конструкциями стоит остро годами. Наконец он урегулирован, и уже в скором времени ситуация, сложившаяся с этим визуальным шумом, который не только режет глаз всем киевлянам, но и часто негативно влияет на безопасность автомобилистов и пешеходов, будет урегулирована. Глядя на наш город, такое впечатление, что скоро реклама будет размещена на куполах церквей. Любовь к своему городу и ответственность - вот что сегодня на повестке дня", - заявил Алексей Резников.



Согласно новым правилам размещения наружной рекламы запрещается на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах, более узких по два метра, ближе чем за 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов и остановок ближе чем за 20 метров от транспортных развязок, ближе чем 50 метров от железнодорожных переездов.



Кроме того, депутаты утвердили новый порядок размещения информационных вывесок, предложенный депутатом от фракции "Самопомич" Сергеем Башлаковим. По словам городского избранника, новые правила будут способствовать улучшению внешнего вида столице, прежде всего сохранению исторического центра города. Каждый предприниматель сможет установить вывеску, просто сообщив об этом разрешительный центр в районе, в котором она размещается, или через электронную систему. Единственное требование - вывеска должна соответствовать новому утвержденному порядку: ее площадь не может превышать 3 кв. м. Иначе ее демонтируют.