 Под автомобилем мэра Измаила Абрамченко было выявлено взрывное устройство

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня взрыво-техническими подразделениями ГУ НП в Одесской области было обезврежено пнвмоударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил господина Андрея Абрамченко.
По факту открыто досудебное производство и ведутся следственные действия, любые другие обстоятельства не являются темой для разглашения по понятным причинам", - написал Форостяк.
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