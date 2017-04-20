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Все про:авто (4251) взрывчатка (713) Измаил (116) минирование (562) мэр (1426) Одесская область (1462) Нацполиция (7000)

 Под автомобилем мэра Измаила Абрамченко было выявлено взрывное устройство

Саперы обезвредили взрывное устройство, которое находилось под автомобилем мэра Измаила Андрея Абрамченко.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня взрыво-техническими подразделениями ГУ НП в Одесской области было обезврежено пнвмоударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил господина Андрея Абрамченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во дворе частного жилого дома во Львове обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

По факту открыто досудебное производство и ведутся следственные действия, любые другие обстоятельства не являются темой для разглашения по понятным причинам", - написал Форостяк.
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взрывные устройства если они должны взрываться они взрываются их не обнаруживают!
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Такі от вони - реалії нинішнього життя на Україні...............
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод автомобилем мэра Измаила Абрамченко было выявлено взрывное устройство
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