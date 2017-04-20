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Все про:армия (7675) капеллан (46)

 В армии с 15 мая введут должность военных капелланов

Во всех боевых частях и подразделениях Вооруженных сил Украины с 15 мая появится должность военных капелланов, заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения генерал-майор Олег Грунтковский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Зеркало недели.

"С 15 мая во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов. Мы провели опрос в военных частях, изучили отношение к разным конфессиям, составили списки кандидатов", - сказал он.

Введение капелланства в ВСУ будет осуществляться в два этапа. На первом этапе до конца июня военные капелланы появятся в боевых подразделениях, а до конца года во всех подразделения вооруженных сил. Капелланам нужно будет пройти собеседование с командирами воинских частей и получить назначение. В боевых бригадах, по словам Грунтковского, будут работать от двух до четырех капелланов.

Во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного начали работу курсы капелланов - войсковых священников. Учеба первых 24 священнослужителей продлится две недели, слушателями курсов стали христианские священники различных конфессий, а также имамы.

Планируется, что к 1 июня этого года капелланами будут укомплектованы боевые бригады Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил и Высокомобильных десантных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капелланы в армии в данный момент находятся вне закона, - Филарет просит Раду принять закон о капелланстве
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только капеланы ? а военные раввины будут ?

В армии с 15 мая введут должность военных капелланов - Цензор.НЕТ 6512
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а в палладины и инквизиторы, ну или полковые экзорцисты будут ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ армии с 15 мая введут должность военных капелланов
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