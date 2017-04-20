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 Курьезы, За рубежом
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Все про:дипломатия (974) Лавров (1393) МИД РФ (970) Россия (70085) Совбез ООН (534) Матвиенко Валентина (16)

 "Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала недавнее выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который на заседании Совбеза ООН обрушился с резкими высказываниями на своего британского коллегу, перешел в разговоре с ним на "ты" и потребовал он него "смотреть в глаза".

Матвиенко в четверг приняла участие в заседании научно-экспертного совета, в ходе которого завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян негативно отозвался о речи Сафронкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.

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"Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?" - обратился Авакьян к Матвиенко.

"Я сказала Лаврову свою точку зрения, Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша", - подчеркнула Матвиенко, отвечая на вопрос Авакьяна на заседании совета.

Примечательно, что на прошлой неделе в МИД РФ заявили, что считают странной критику выступления Сафронкова, так как западные страны из года в год упражняются в оскорблении России.

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"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается", - пояснил замглавы ведомства Сергей Рябков.

За день до этого, 13 апреля, в Кремле также сочли обоснованными грубые выражения Сафронкова в Совбезе. "Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня и, если приходится, достаточно жестко", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по проекту резолюции по Сирии 12 апреля Сафронков предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето", поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и применение им химоружия против мирного населения. Заместитель постпреда России, поблагодарив спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру за приложенные усилия, неожиданно перешел на "ты" по отношению к британскому коллеге.

Сафронков обвинил Райкрофта в попытке "принести в СБ конфронтационность и враждебность". "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому... Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?" - обратился к Райкрофту представитель РФ.

После этого Россия заблокировала проект резолюции ООН по расследованию химатаки в Сирии. Документ поддержали 10 членов Совбеза, против, помимо России, проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.
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прикольно
а захеровой ндравится... да и лохторат аж кончает от крутости
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дебилбля и валька полстакана осудили?? не верю!! ( Станиславский)
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россия и так уже опустилась ниже некуда...
Просто ширма спала и показался истинньі облик гопников.
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Путлерский дупатат ипаноросс Сысоев предложил похоронить чЛенина.РАБссия в шоке...
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та нормалек посан тему прогнал.
типа сами в окфордах ляму тянули.
....засосали стакан и на конюшню вздрагивать.
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Типичное поведение гебиста на допросе. Осталось направить лампу в глаза.
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Ну шо за страна! Похамить нормально не могут. Сразу заднюю включают. Шавка гавкнула из под забора, и назад. Лохи.
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Дура, сравнивать эту образину с прапорщиком - это оскорбление дял последнего.
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Шариковщину на РАБссии придумали профессор Преображенский и дохтар Борменталь..
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Ничего дивного! Россия-страна зеков и вертухаев!
Пол страны сидело,а вторая половина их охраняла."Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова - Цензор.НЕТ 3461
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В лугандоне набирете спецов ...там вообще одни международники (@ля буду)
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"Если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется.Источник: http://censor.net.ua/n437103
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"буцефал" российского МИДа осудил(!) прикоцанного "представителя" россии в ООН.......
Ха-ха-ха.......Сам не лучше со своим "шедевром": дебилы Ьля (с)
Короче: одна гопота голимая......
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Цензор.НЕТНовостиКурьезы"Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова
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