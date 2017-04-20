 "Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова

Матвиенко в четверг приняла участие в заседании научно-экспертного совета, в ходе которого завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян негативно отозвался о речи Сафронкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru.com.
"Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?" - обратился Авакьян к Матвиенко.
"Я сказала Лаврову свою точку зрения, Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша", - подчеркнула Матвиенко, отвечая на вопрос Авакьяна на заседании совета.
Примечательно, что на прошлой неделе в МИД РФ заявили, что считают странной критику выступления Сафронкова, так как западные страны из года в год упражняются в оскорблении России.
"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается", - пояснил замглавы ведомства Сергей Рябков.
За день до этого, 13 апреля, в Кремле также сочли обоснованными грубые выражения Сафронкова в Совбезе. "Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня и, если приходится, достаточно жестко", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН по проекту резолюции по Сирии 12 апреля Сафронков предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето", поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и применение им химоружия против мирного населения. Заместитель постпреда России, поблагодарив спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру за приложенные усилия, неожиданно перешел на "ты" по отношению к британскому коллеге.
Сафронков обвинил Райкрофта в попытке "принести в СБ конфронтационность и враждебность". "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому... Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?" - обратился к Райкрофту представитель РФ.
После этого Россия заблокировала проект резолюции ООН по расследованию химатаки в Сирии. Документ поддержали 10 членов Совбеза, против, помимо России, проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.
2236 29
Защитник мирового зла, король пиара, основной закон России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(21)
Лавров возмущен требованиями Запада к РФ касательно Украины и Сирии(164)
Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО(57)
Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей(323)
Русские и просоветские. Чего не понимает Валентина Матвиенко(6)
Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США(69)
Ответить
Ответить
а захеровой ндравится... да и лохторат аж кончает от крутости
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто ширма спала и показался истинньі облик гопников.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типа сами в окфордах ляму тянули.
....засосали стакан и на конюшню вздрагивать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КГБ ФСБСВР РФ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пол страны сидело,а вторая половина их охраняла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ха-ха-ха.......Сам не лучше со своим "шедевром": дебилы Ьля (с)
Короче: одна гопота голимая......
Ответить