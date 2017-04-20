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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов на Донбассе 19 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов в зоне проведения АТО 19 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичное число нарушений прекращения огня, хотя больше взрывов (около 130) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 40 взрывов.

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ОБСЕ продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

СММ отметила длинные очереди на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда.

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Виноват тот,кто приперся из-за поребрика.
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Об'єктивно про це можна казати лише на місці подій.......... І то - провівши ретельні розслідування............ А те що ОБСЄ не називає "автора" обстрілів - насторожує.
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Судячи з твоєї відповіді, ти вважаєш, що воїни ЗСУ порушують мінськи договорняки, та усі перемир'я, які нам нав'язує ГЕЙропеська толерастія.
ЗАДроченый, ты????
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руснявые скоты, нарушают, все договорённости ... ублюдки же
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