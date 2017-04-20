 Миссия ОБСЕ зафиксировала 170 взрывов на Донбассе 19 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичное число нарушений прекращения огня, хотя больше взрывов (около 130) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 40 взрывов.
ОБСЕ продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
СММ отметила длинные очереди на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда.
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