 Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера

Напомним, ООО "ТРК "Всемирная информационная служба" получило лицензию на спутниковое вещание в декабре 2014 года под запуск спутникового телеканала Pravda Russian World Channel. Владельцем телекомпании был председатель "Савик Шустер студии" Павел Елизаров. Он объявлял, что запланированные инвестиции в телеканал составят 14,6 млн грн, а срок окупаемости проекта - 6 лет. Контент для канала должна была производить "Савик Шустер студия".В июне 2015 года партнером Павла Елизарова с долей 50% телекомпании стал телеведущий Савик Шустер, гражданин Канады. Тогда же ООО "ТРК "Всемирная информационная служба""переоформила свою лицензию в Нацсовете, изменив название запланированного до старта канала Pravda Russian World Channel на 3S.tv.4 сентября 2015 года телеканал 3S.tv начал спутниковое вещание. Основой контента каналу было ток-шоу "Шустер live" производства "Савик Шустер студии" и повторы старых выпусков этого ток-шоу.В 2016 году в число собственников канала добавилась еще и жена Игоря Бакая Елена Демчук. По данным единого государственного реестра, по состоянию на апрель 2017 года владельцами ООО "ТРК "Всемирная информационная служба"" является Павел Елизаров (40%), Савик Шустер (50%), ООО "ТРК "Всемирная информационная служба"" (9,5%) и Елена Демчук (0,5%).При этом собственниками ООО "Савик Шустер студия", которая производила контент для канала, выступают кипрская компания "Шустер медиа интернешнл лимитед" (42,9%), Павел Елизаров (28,6%), Савик Шустер (14,3%) и Сергей Рудьковский (14,2%), конечными бенефициарными собственниками - Павел Елизаров и Елена Антонова, которая является конечным бенефіарним владельцем компании "Шустер медиа интернешнл лимитед".