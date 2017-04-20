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Все про:Нацсовет_ТРВ (329) шоу_Шустера (7) Шустер (576)

 Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера

20 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО «Телерадиокомпания “Всемирная информационная служба”») по заявлению самого телеканала, который прекратил вещание 1 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Детектор медиа.

Напомним, ООО "ТРК "Всемирная информационная служба" получило лицензию на спутниковое вещание в декабре 2014 года под запуск спутникового телеканала Pravda Russian World Channel. Владельцем телекомпании был председатель "Савик Шустер студии" Павел Елизаров. Он объявлял, что запланированные инвестиции в телеканал составят 14,6 млн грн, а срок окупаемости проекта - 6 лет. Контент для канала должна была производить "Савик Шустер студия".

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В июне 2015 года партнером Павла Елизарова с долей 50% телекомпании стал телеведущий Савик Шустер, гражданин Канады. Тогда же ООО "ТРК "Всемирная информационная служба""переоформила свою лицензию в Нацсовете, изменив название запланированного до старта канала Pravda Russian World Channel на 3S.tv.

4 сентября 2015 года телеканал 3S.tv начал спутниковое вещание. Основой контента каналу было ток-шоу "Шустер live" производства "Савик Шустер студии" и повторы старых выпусков этого ток-шоу.

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В 2016 году в число собственников канала добавилась еще и жена Игоря Бакая Елена Демчук. По данным единого государственного реестра, по состоянию на апрель 2017 года владельцами ООО "ТРК "Всемирная информационная служба"" является Павел Елизаров (40%), Савик Шустер (50%), ООО "ТРК "Всемирная информационная служба"" (9,5%) и Елена Демчук (0,5%).

При этом собственниками ООО "Савик Шустер студия", которая производила контент для канала, выступают кипрская компания "Шустер медиа интернешнл лимитед" (42,9%), Павел Елизаров (28,6%), Савик Шустер (14,3%) и Сергей Рудьковский (14,2%), конечными бенефициарными собственниками - Павел Елизаров и Елена Антонова, которая является конечным бенефіарним владельцем компании "Шустер медиа интернешнл лимитед".

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да тебя козла, ничем не выпариш - только "спам"!
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И шо..?? Тебе сразу полегчает..или постепенно..??
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В ЧЕМ ПАРАДОКС,МАМАША??? в том что твой идол карамельный схавал неугодного журналиста??? а ты вообще в курсах что происходило до того как Шустер открыл 3stv? ты в курсах что шустера даже при овоще так не прессовали как при мармеладном ДЖО? тебе не интересно почему самую рейтинговую передачу не взял ни один канал тв? тебе не интересно почему Шустера ушли наионального канала??? а ты вот сидишь у клавы и парадоксишь как распоследий...с.
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Шустрый привнес в Украину россиянский формат политического ток-шоу...когда целью ставится не обсуждение фактов и их интерпретации, а банальный срач с ором, в промежутках между рекламой. Назахера Вам, уважаемые, Дом2 политический, с украинскими деградантами в главных ролях?
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Имеющие уши - то что на до слышали...
Имеющие глаза - то что надо видели...
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Имеющие мозг перестали его юзать году эдак в 2010-ом...
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Где ж теперь бедные зрадофилы будут на неделю праведной злостью на барыгу и Ко заряжаться?

Ай-я-яй! Бяда-пячаль. Кацапа приитальяненного зобижають! Бабки в Украине зарабатывать не дают. А в Италии слабо шустрому ток-шоу забаламбенить? Или по уровню итальянской журналистики шустрый даже на студента-первокурсника журфака не прокатит?
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"Свобода слова". Петро теперь осталось только умереть.
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Стрелок не нужно меня лечить,я прекрасно знаю почему закрыли! Канал постоянно прессовали и достовали проверками! Рано радуетесь порохоботы!
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с торонникам закрытия шустрова!

смотрите интер "украину"!!!!!
вам это ближе по душе;!
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А теперь смотрите кто порохобот на Цензоре! Открыла для себя новые *лица*)))ппц.
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Жаль Шустерлайф, правдивая была передача, реально критикующая власть, все её недостатки и проколы, сейчас на канале ЗИК по средам появилась программа Другая Украина с главным ведущим Михой Саакашвили, хоть есть еще где правду услышать, спасибо каналу ЗИК, что не боитесь этой бандитской власти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера
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