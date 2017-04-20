EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  703  21
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1615) Мартыненко (275)

 В ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро в ближайшее время объявят подозрение бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Об этом сообщила начальник департамента по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий

Также Митницкая сообщила, что сейчас детективами НАБУ в отношении Мартыненко ведутся следственные действия, для того чтобы восстановить истину.

В НАБУ заверили, что следственные действия должны завершится сегодня.

Помимо самого Мартыненко в НАБУ находятся два адвоката экс-нардепа - Игорь Черезов и Петр Бойко.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нє ну НОВИНА такі знатная...
і шо БАРИГИ цією новиною пробують здану ГААГУ ?
За тиждень це стане ЯСНО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какую нахуй "здану Гаагу"?

Как ваы уже заебали, "юбристы-международники? зрадофильские.
Начитались хуйни, перепощеной с .сРУ сегмента, и воете второй день о какой-то проёбанной Гааге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора уже врачей садить и лишать лицензии !
так они лечат ,инфаркт таблетками от гриппа и наоборот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, дзюдоист со стальным здоровьем Ромка Насиров к нему под суд придёт поддержать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там еще бригады скорой помощи со всего Киева в очереди стоят, пока не выбрали правильный диагноз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ещё и плед подобрать надо нормальный и грим сделать в скорой , чтобы выглядел как умирающий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а этот куда лыжи навострит? На педерацию или в Европу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но сначала расстрелять,потом можно смело объявлять ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бля, ну этот сериал потянет как минимум на три инфаркта и два инсульта и новой коллекции одеял
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть 72 часа закончатся в субботу. Судьи не захотят ехать в суд в свой выходной. Знакомая картина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, зачем Пэрэможець затеял цирк с Мартыном?
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для БПП идти на досрочные под лозунгами "борьбой с коррупцией" конечно поинтересней, чем с непонятным для большинства в стране "безвизом".
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.

https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОЛИГАРХИ ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ - ЭТО ДЕНЬГИ ДЯДИ СЭМА22.03.20152050В ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ - Цензор.НЕТ 491Олигархи еще не поняли - это деньги дяди СэмаПо поводу олигархата в Украине.Эта система строилась 24 года и она не исчезнет за год.
Но она исчезнет. Я в этом уверен на 100%. И чем быстрее все это поймут, тем меньше издержек для них и для страны. Я предупреждал уже.Привожу две короткие цитаты из моих же ранних статей.1. «Запад готов мобилизовать 40 млрд долл, но он абсолютно не готов, чтобы эти деньги или их часть просто разошлась по карманам наших олигархов и чиновников. Поэтому, предоставляя эти деньги, Запад выставил очень жесткие и конкретные условия. -1. Борьба с коррупцией.2. Демонополизация.3. Структурные реформы.4. Отстранение олигархов от бюджета.Вместо двух олигархических структур, например, в какой-то отрасли экономики Запад требует иметь 5-6.Они буду равноудалены от бюджета, они будут меньших размеров. И они должны и будут конкурировать между собой. Так это работает у них. И так они сделают у нас. Имеют право, ибо они оплачивают банкет)»2. «Правительство США в лице посла Пайета и Правительство Украины в лице Авакова подписали Договор о сотрудничестве в противодействии коррупции.Это значит, что МинЮст, ФБР и др. органы США будут помогать, обмениваться данными и тд с АКБ, Генпрокуратурой и МинЮстом Украины.Конечно мы мало чего можем сообщить США такого, чего бы они не знали. А вот они знают очень много.Про всех наших политиков, чиновников и бизнесменов. Потому что все они хранят деньги на Западе и даже, если вклад (счет) лежит в офшоре или любой другой стране, но в долларах США, то это означает, что Финразведка Минфина и МинЮста США этими деньгами имеют право интересоваться. И поэтому на каждого нашего такого гражданина в США есть не одна толстая папочка. И теперь те, кто будет пытаться вставлять палки в колеса проекту «Витрина» или еще хуже- пытаться позариться на денюшки дяди Сэма будут себя чувствовать очень неуютно.Вот такой вот всем звоночек.Надеюсь все услышали».пс. после решения МВФ украинский бюджет- это деньги дяди Сэма. Автор: Олег Пономарь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 1 ч.1 час назад

Нічого нового. НАБУ знову через мудаків зливає інфу у FB про заплановане затримання перед врученням повідомлення про підозру. Гортайте далі

В ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1568
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти