 В ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ

Об этом сообщила начальник департамента по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также Митницкая сообщила, что сейчас детективами НАБУ в отношении Мартыненко ведутся следственные действия, для того чтобы восстановить истину.
В НАБУ заверили, что следственные действия должны завершится сегодня.
Помимо самого Мартыненко в НАБУ находятся два адвоката экс-нардепа - Игорь Черезов и Петр Бойко.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
703 21
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат(32)
НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко(73)
Сотрудники НАБУ зашли в офис Мартыненко, чтобы вручить ему подозрение(56)
Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко. ФОТО(52)
Четыре достижения команды Абромавичуса. И один провал(3)
Пресс-служба Мартыненко подтвердила информацию об обысках в доме экс-депутата: "Действия НАБУ выглядят как месть"(80)
"Ринат не подтвердит твои слова": В интернете появилась вторая часть так называемых "пленок Онищенко"(182)
Ответить
Ответить
і шо БАРИГИ цією новиною пробують здану ГААГУ ?
За тиждень це стане ЯСНО.
Ответить
Как ваы уже заебали, "юбристы-международники? зрадофильские.
Начитались хуйни, перепощеной с .сРУ сегмента, и воете второй день о какой-то проёбанной Гааге.
Ответить
так они лечат ,инфаркт таблетками от гриппа и наоборот!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
Ответить
Ответить
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
Ответить
Ответить
Но она исчезнет. Я в этом уверен на 100%. И чем быстрее все это поймут, тем меньше издержек для них и для страны. Я предупреждал уже.Привожу две короткие цитаты из моих же ранних статей.1. «Запад готов мобилизовать 40 млрд долл, но он абсолютно не готов, чтобы эти деньги или их часть просто разошлась по карманам наших олигархов и чиновников. Поэтому, предоставляя эти деньги, Запад выставил очень жесткие и конкретные условия. -1. Борьба с коррупцией.2. Демонополизация.3. Структурные реформы.4. Отстранение олигархов от бюджета.Вместо двух олигархических структур, например, в какой-то отрасли экономики Запад требует иметь 5-6.Они буду равноудалены от бюджета, они будут меньших размеров. И они должны и будут конкурировать между собой. Так это работает у них. И так они сделают у нас. Имеют право, ибо они оплачивают банкет)»2. «Правительство США в лице посла Пайета и Правительство Украины в лице Авакова подписали Договор о сотрудничестве в противодействии коррупции.Это значит, что МинЮст, ФБР и др. органы США будут помогать, обмениваться данными и тд с АКБ, Генпрокуратурой и МинЮстом Украины.Конечно мы мало чего можем сообщить США такого, чего бы они не знали. А вот они знают очень много.Про всех наших политиков, чиновников и бизнесменов. Потому что все они хранят деньги на Западе и даже, если вклад (счет) лежит в офшоре или любой другой стране, но в долларах США, то это означает, что Финразведка Минфина и МинЮста США этими деньгами имеют право интересоваться. И поэтому на каждого нашего такого гражданина в США есть не одна толстая папочка. И теперь те, кто будет пытаться вставлять палки в колеса проекту «Витрина» или еще хуже- пытаться позариться на денюшки дяди Сэма будут себя чувствовать очень неуютно.Вот такой вот всем звоночек.Надеюсь все услышали».пс. после решения МВФ украинский бюджет- это деньги дяди Сэма. Автор: Олег Пономарь
Ответить
Нічого нового. НАБУ знову через мудаків зливає інфу у FB про заплановане затримання перед врученням повідомлення про підозру. Гортайте далі
Ответить