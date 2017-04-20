 Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Холодницкий подчеркнул: "Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после выполнения указаний прокурора - процессуального руководителя согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В.
Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "Востгок"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "Востгок" в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "Востгок" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.
Вручение уведомления о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ. В настоящее время Мартыненко Н.В. задержан в порядке ст.208 УПК Украины и доставлен в Национального антикоррупционного бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий".
Напомним, что вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко
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ПАНЄСЛАСЬ МОЧА ПО ТРУБАХ....
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чи ви думаєте шо їй дадуть ДОВГО ЖИТЬ ?
ей вей....
ви такі помиляєтесь ... такий ЦІНИЙ СВІДОК і живий ? нєпозволітєльная розкіш.....
так шо на місті грнтарєвой ПІШОВ би в такий крутий запой....
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цікаво як лєрка ?
мабудь нєкачєствєний БОЯРИШНІК , або СТЄКЛОМОЙ....
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але ЦЕЙ ГНИДНИК РОЗВОРУШИТСЯ НЕ ПО ДЄТСКІ ... І примарні вибори стануть реалією.....
хоч бипипи і хасідському хронту воно звичайно так потрібно , як кроліку ГОНОРЕЯ.
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Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Ну не все, кто без греха....но шо -то платил же!
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говорю,товарищ капитан, я час назад с тюряги откинулся,вот Волгу у взяточника угнал...,а товарищ Юрий Деточкин-Смоктуновский.ЗЕЛЕНЫй свет и 100 км в час разрешаю.. говорю есть ! товарищ капитан..
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=pnyLpD3u1Gw
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