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 Политика Украины
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 Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат

Бывший депутат Николай Мартыненко задержан НАБУ на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

Также читайте: "Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ"

"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанным с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, будто Мартыненко мог бы сбежать с Украины. Это полный абсурд, потому что в 2015 г. он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. Николай Мартыненко постоянно подчеркивал, что он находится в Украине и готов предоставить следствию информацию по любым вопросам. А летом прошлого года он даже публично заявлял о готовности сдать свой загранпаспорт", - подчеркнул адвокат.

"Абсурдным является также информация некоторых представителей НАБУ, будто экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении. Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - указал Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба Мартыненко подтвердила информацию об обысках в доме экс-депутата: "Действия НАБУ выглядят как месть"

"Защита докажет в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда вроде одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбудило дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Такой срок ему не в часах а в годах полагается ,как минимум ...
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Нарешті арештували справжнього мафіозі. Тепер головне щоб суд цю тварину не відпустив.
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жаль шо інша тваринка - УШАСТА постійно по закордонах мотає...
уявляю вереск кроліка з авяковим ПАШЛІ ВОН С МАЄЙ СТРАНИ ( читай пасовища).....
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Кольку Мартыненко - к Нельке Штепе! И пусть до конца своих дней в дурака на раздевание играют.
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Затримання Мартиненко це тиск Порошенко, на Яценюка. Видно пішли серйозні розбіжності, а "куля в лоб" уперся і йти на поступки не хоче.
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вообще весь процесс задержания больше похож на чистый пиар, а не реальное расследование. Все же он же не от кого не прятался , причем еще сам заявлял о готовности сдать загранпаспорт. А НАБУ то все успело перекрутить, умеют же найти выгоду для себя в любой ситуации
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Похоже 100 000 000 Насирова уже закончились, а до транша надо ещё дожить.
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Сейчас жыльцы па-новому взялись пересчитывать кто кому должен я так понимаю?
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создавать антикоррупционные суды не торопятся ,а без них дела не будет!
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" создавать антикоррупционные суды не торопятся "

Антикоррупционные суды - будет таким же говном , как и все остальное .
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Штаты предлагают помочь,чтоб не было так как вы написали.
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" Штаты предлагают помочь "

Это пожалуй единственная страна , которая может нам помочь . Они смеются над нашими олигархами и с легкостью их пакуют . Им насрать , на все связи и договорнячки . Лазаренко сидит тихо , як мыша ...
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Я думаю что с Трампом им надоест смеяться и они начнут действовать не взирая на лица и должности.
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сидней , по моему скромному мнению , дело не в Трампе , а несколько глубже . Трамп конешно посерьезней чем Обама , но не в нем дело . Но если вам хочется думать , шо там всем руководит Трамп , то я вам мешать не буду .
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Та дело не в Трампе ,а в его политике финансов и подборе кадров.
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Твои слова,да Богу в уши,но к сожалению у США есть такое понятие как свои *сукины дети*,через определённое время возможно они и поступят именно так с нашей нынешней властью
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по мимо сукиных детей есть еще и их баксы которые воруют здесь!
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зараз буде ще один калясочник або інфартник
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................................ презент .......................................................................................... Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат - Цензор.НЕТ 7923
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Следующего нужно Кроля приземлять,дальше сектанта,логопеда и дальше по списку АнтиНФ,только всё равно с этого пшик будет,пошла очередная торговля,а жаль,Мартын многое может напеть мотивов,не одному может на пожизненное потянуть с полной конфискацией,не один бюджет Украины можна было бы вернуть Украине
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киньте ...
счас вся шоколадна срань ВЗВИЄ .... це лише на перший погляд КРОЛЯ ЩЕМЛЯТЬ ..... а насправді ВСЮ ШОКОЛАДНУ ШОБЛУ.....
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Зацепка в 30 лямов это для них мелочь,Мартын-это атомная электроэнергия,а там капуста мама не горюй,так что попутно Пеця может и в своей бригадке неблагонадёжных почистить,посмотрим что будет через трое суток
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Какие интересно федерации боевых искуств у нас без прэдсэдателя так сказать ,намечаеться нехилый кандидат
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Что-то в этой истории не так. Ведь такого не может быть, чтобы до сих пор ему не поставили диагноз смертельно больного. Где коляски и носилки? Адвокаты, где Ваша совесть?
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ша его в "федрацию" дзюдоистов запишут...
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ай-я-яй..."кошелек" "народного фронта" задержали - ша будут полые штаны "гневых отповедей", ждем-с...
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Место рождения, образование. Родился в Светловодске Кировоградской области. Окончил в 1984 году Харьковский авиационный институт им.Жуковского по специальности инженер-механик (специализация - самолетостроение).
Карьера. После института два года Мартыненко работал инженером на Киевском механическом заводе. В 1986-м "ушел в комсомол": был замсекретаря и комсоргом завода, секретарем Киевского горкома ЛКСМУ. Потом начал заниматься бизнесом. С 1991 по 1998 гг. Мартыненко - председатель правления, президент АО Торговый дом, председатель правления ЗАО Интерпорт-КовельМартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат - Цензор.НЕТ 3741
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Я всегда говорил что комсорги хуже коммунистов,саша крещатик был комсоргом-к слову
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Да не волнуйтесь вы там в Народном фронте. Сфотографируются с ним и отпустят, чего паниковать.
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Для БПП идти на досрочные под лозунгами "борьбой с коррупцией" конечно поинтересней, чем с непонятным для большинства в стране "безвизом".
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Интересно, зачем Пэрэможець затеял цирк с Мартыном?
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат - Цензор.НЕТ 3957 И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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черговий "междусобойчик" для лохторату та відсунення від корита паць з конкуруючого клану..2 в 1..
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для НАБУ этот арест - всего лишь очередная попытка завоевать симпатии и поднабрать себе плюсиков. Отчет за два года - жалкий, надо было чем-то перебить осадок от него.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат
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