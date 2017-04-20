 Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.
"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанным с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, будто Мартыненко мог бы сбежать с Украины. Это полный абсурд, потому что в 2015 г. он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. Николай Мартыненко постоянно подчеркивал, что он находится в Украине и готов предоставить следствию информацию по любым вопросам. А летом прошлого года он даже публично заявлял о готовности сдать свой загранпаспорт", - подчеркнул адвокат.
"Абсурдным является также информация некоторых представителей НАБУ, будто экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении. Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - указал Бойко.
"Защита докажет в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда вроде одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбудило дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - подчеркнул адвокат.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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уявляю вереск кроліка з авяковим ПАШЛІ ВОН С МАЄЙ СТРАНИ ( читай пасовища).....
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Антикоррупционные суды - будет таким же говном , как и все остальное .
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Это пожалуй единственная страна , которая может нам помочь . Они смеются над нашими олигархами и с легкостью их пакуют . Им насрать , на все связи и договорнячки . Лазаренко сидит тихо , як мыша ...
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счас вся шоколадна срань ВЗВИЄ .... це лише на перший погляд КРОЛЯ ЩЕМЛЯТЬ ..... а насправді ВСЮ ШОКОЛАДНУ ШОБЛУ.....
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Карьера. После института два года Мартыненко работал инженером на Киевском механическом заводе. В 1986-м "ушел в комсомол": был замсекретаря и комсоргом завода, секретарем Киевского горкома ЛКСМУ. Потом начал заниматься бизнесом. С 1991 по 1998 гг. Мартыненко - председатель правления, президент АО Торговый дом, председатель правления ЗАО Интерпорт-Ковель
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И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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