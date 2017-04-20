 "Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ"

Об этом сообщила пресс-служба "Народного Фронта", передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что сегодня средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено. Николай Мартыненко еще в 2015 году пошел на беспрецедентный шаг - добровольно сложил полномочия народного депутата Украины и отказался от депутатского иммунитета. Одиозный судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, который находится на крючке у НАБУ и прославился тем, что употребляет алкоголь и берет взятки прямо в своем рабочем кабинете, дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, включая бывшую жену, с которой он разведен много лет. Все эти "маски-шоу" свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленность на создание медийной картинки "бурной деятельности". Причем с помощью коррумпированных судей", - говорится в заявлении.
В "Народном Фронте" отметили, что именно у Бобровника НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей. Никакой необходимости в этом нет - Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не скрывался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт.
"Николай Мартыненко в своих публичных заявлениях - в том числе обращениях к западным послам - предупреждал о намерениях руководителей НАБУ под любым предлогом его задержать и подчеркивал, что все обвинения против него являются надуманными. Сегодня руководители НАБУ используют эту тему для переключения внимания с провалов в своей работе, поскольку у общества к антикоррупционному бюро накопилось много вопросов из-за неэффективности и политической мотивированности. На свободе остаются соратники Януковича, которые разворовали государство. НАБУ отказалось возвращать деньги Януковича - по этому поводу наша фракция неоднократно официально обращалась в бюро. Вместо этого НАБУ атакует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Управляя парламентским комитетом по ТЭК, Николай Мартыненко отстаивал диверсификацию поставок российского газа и ядерного топлива, сыграл решающую роль в том, что Верховная Рада разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС", - отмечается в заявлении.
"Еще раз подчеркнем, что Николай Мартыненко никуда не скрывается и будет в суде доказывать свою невиновность и заангажированность НАБУ. "Народный Фронт" требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключение политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов", - говорится в заявлении.
"Народный Фронт" требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника.
2667 86
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Мартыненко задержан на срок до 72 часов, - адвокат(34)
НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко(84)
Апелляционный суд грубо нарушил закон под диктовку НАБУ, это будет обжаловано в Европейском суде, - адвокат Мартыненко(83)
Мартыненко обратился к послам с обвинениями в адрес НАБУ из-за политического преследования. ДОКУМЕНТ(94)
Четыре достижения команды Абромавичуса. И один провал(3)
Сытник о деле Мартыненко: "Находимся на стадии принятия финальных решений". ВИДЕО(26)
"Ринат не подтвердит твои слова": В интернете появилась вторая часть так называемых "пленок Онищенко"(182)
Ответить
Ответить
Счас кааліційниє БАРИЖЬЇ РОЗБІРКИ ПОЧНУТСЯ .....
ПАУКИ У БАНЦІ.....
Запасаємось чіпсами і пивом....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко тупо убирает конкурентов, и оставляет ручных шлюшек и безобидных клоунов.
Свободу облил дерьмом, ПС аналогично, добробаты в гавне как никогда, теперь осталось НФ задавить, и усе готово, остаются Дырявый, оппоблоковцы-мураэвцы, рабвнович, каплин, добродомов, - короче вся рыговская блевотина... занавес ... цэ пэрэмога!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А дерьма у вас троли для всех припасено, всех будете на пару с рыгго-бппистами измазывать, это понятно, - тут вы с однотуровыми слились в экстазе.
Ответить
нуль цілих хрін десятих.
Ответить
Ответить
Надо трухнуть Коломойского - взяли Корбана.
Надо трухнуть Кролика -взяли Мартыненко, во.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если б так луценко делал, все б кричали зрада.
Ответить
Ответить
Сейчас Найем с Лещенко и Шабуниным вылезут защищать НАБУ от кровавого Порошенка.
Ответить
Ответить
А зачем? Показать видимость работы. Рассказать что они пытались но им не дали. А эти все шабунины строят из себя антикоррупционеров и пытаются попасть в раду.
Используя при этом грязненькие методы.
Ответить
Я говорю судью шантажировать- плохо.
Не по европейски.
Ответить
А самые грязные методы - это постоянно врать. Как ты сейчас например. Ляпнуть без фактов.
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/10/7140746/
В том то и дело что должен сидеть, а не сидит. Дело закрыто. Вместо этого выносит решения, необходимые НАБУ.
И перестаньте уже словами бросаться. Нафига мне врать? Вы мне денег даете или как?
Ответить
Ответить
С какой стати я вообще должен верить НАБУ или кому-либо?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ПОКА РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ С НАБУ. Не пора ли депутатам освободить парламент? Раз у них ни на что нет времени кроме разборок?
Ответить
Словакии возросло число украинских компаний, открывают для вида на жительство
Что скажете?
Ответить
Есть вариант- изучения словацкого языка. Люди едут на курсы ( есть платные и бесплатные) и таким образом получают ВНЖ. Этот вариант проходит во многих странах. В Австрии например, но надо жить в Вене , а аренда очень дорогая. Те кто едет на курсы , еше имеет право работать( вроде так). Есть вариант приезжать к работодателю. Например в строительные фирмы по специальности. Строители едут и в Чехию. В Словакии очень много украинцев работает в гостиницах - повара, кондитеры, уборщицы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
грабят!пардон это мы грабим... политически преследуют!!!"
Ответить
Ответить
Ответить
Когда кацапское кацачество восстало...
Так в Краснодаре был большой переворот!
Карочче. После того, как Пеутен своего ручного "оппозиционера" Навального объявил "хвашиздом" (видать от совсем уж полной безысходности), так русские выблядки, именующие себя "казаками" кинулись громить офисы "оппозиционера" в Краснодаре.
Вобщем всё как всегда: "Бей Навального - спасай Рассею!"
Навального побили - Рассею нифига не спасли!
Кто виноват?
Жиды!
Бей жидов - спасай Рассею!
Чо? И жидов побили, а Рассею не спасли? Вот, бля, незадача!
Ответить
наверное фронтовики шось не так сделали
Ответить
Ответить
хлеба народу дать не могут
остается только зрелища
Ответить
Ответить
Ответить
Та кто ж против? Хотите не выборочного? Тогда давайте и Петю с Сеней, и Гройсмана, и Ложкина и плошкина поближе рассмотрим...
Ответить
Ответить
На відміну від депутатів,він працює.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь ждём, когда пойдёт второй "любый друзь"...
Ответить
Ответить
Хватит цацкаться с ворами и ПДРСами.
Ответить
Ответить
Ответить
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
Ответить
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
Ответить
Справу передають у суд.
Теща вносить заклад за Мартиненка у розмірі 20 млн.(випадко виявиться в тумбочці).
Мартиненко стає головою федерації фігурного катання або сноуборду України..
Ответить
если статья или суд - политика
фтопку все заявелния ВСЕХ партий !
Ответить
Ответить
============
Кроли предлагают судить, причем заочно сбежавших воров и конфисковать их активы, а нынешние воры пусть себе беспрепятственно воруют? В этом они видят выборочность?
Неуинават Рафык-Мартыненко? Прекрасно. пусть роют следователи и трясут, как Янык Юльку в свое время.
Невиноват? Извиниться и отпустить.
Кролики точно уверены, что навинават, жертва режима?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить