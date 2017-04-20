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 Политика Украины
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 "Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ"

Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

Об этом сообщила пресс-служба "Народного Фронта", передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

"Несмотря на то, что сегодня средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено. Николай Мартыненко еще в 2015 году пошел на беспрецедентный шаг - добровольно сложил полномочия народного депутата Украины и отказался от депутатского иммунитета. Одиозный судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, который находится на крючке у НАБУ и прославился тем, что употребляет алкоголь и берет взятки прямо в своем рабочем кабинете, дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, включая бывшую жену, с которой он разведен много лет. Все эти "маски-шоу" свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленность на создание медийной картинки "бурной деятельности". Причем с помощью коррумпированных судей", - говорится в заявлении.

В "Народном Фронте" отметили, что именно у Бобровника НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей. Никакой необходимости в этом нет - Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не скрывался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мартыненко обратился к послам с обвинениями в адрес НАБУ из-за политического преследования. ДОКУМЕНТ

"Николай Мартыненко в своих публичных заявлениях - в том числе обращениях к западным послам - предупреждал о намерениях руководителей НАБУ под любым предлогом его задержать и подчеркивал, что все обвинения против него являются надуманными. Сегодня руководители НАБУ используют эту тему для переключения внимания с провалов в своей работе, поскольку у общества к антикоррупционному бюро накопилось много вопросов из-за неэффективности и политической мотивированности. На свободе остаются соратники Януковича, которые разворовали государство. НАБУ отказалось возвращать деньги Януковича - по этому поводу наша фракция неоднократно официально обращалась в бюро. Вместо этого НАБУ атакует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Управляя парламентским комитетом по ТЭК, Николай Мартыненко отстаивал диверсификацию поставок российского газа и ядерного топлива, сыграл решающую роль в том, что Верховная Рада разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС", - отмечается в заявлении.

"Еще раз подчеркнем, что Николай Мартыненко никуда не скрывается и будет в суде доказывать свою невиновность и заангажированность НАБУ. "Народный Фронт" требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключение политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов", - говорится в заявлении.

"Народный Фронт" требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника.
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ЦЕ ДОБРЕ.....
Счас кааліційниє БАРИЖЬЇ РОЗБІРКИ ПОЧНУТСЯ .....
ПАУКИ У БАНЦІ.....
Запасаємось чіпсами і пивом....
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яценюк знову перестане бути мільярдером і буде як звичайний лох-мільйонер.
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А вот тут ти прав, как никогда до того.
Порошенко тупо убирает конкурентов, и оставляет ручных шлюшек и безобидных клоунов.
Свободу облил дерьмом, ПС аналогично, добробаты в гавне как никогда, теперь осталось НФ задавить, и усе готово, остаются Дырявый, оппоблоковцы-мураэвцы, рабвнович, каплин, добродомов, - короче вся рыговская блевотина... занавес ... цэ пэрэмога!!!
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Остаються ще Правий сектор, Азов, Громадянська позиція Гриценко, Рух Нових сил Саакашвілі. Ще багато є політсил за які будуть голосувати українці. Народний фронт давно має забутись як страшний корупційно-бандитський сон.
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Шо ж ти про свою Жульку золоту ручку скромно промовчав?
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Тебя ждут большие удивления, когда увидишь какой процент наберет Яценюк на следующих выборах.
А дерьма у вас троли для всех припасено, всех будете на пару с рыгго-бппистами измазывать, это понятно, - тут вы с однотуровыми слились в экстазе.
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какой процент наберет Яценюк на следующих выборах.

нуль цілих хрін десятих.
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Я думаю на 350 років ув'язнення набере в американському суді, більше зможе тільки порошенко.
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Знакомый ход.
Надо трухнуть Коломойского - взяли Корбана.
Надо трухнуть Кролика -взяли Мартыненко, во.
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Или НАБУ пусть работает и садит таких как Мартыненко,или пусть его распускают и дальше занимаются коррупцией,что касается НФ -эта партия провела в парламент огромное количество коррупционеров,а значит бандитов и убийц народа.
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канечьна палетическим!!!! он же нищий и всегда за простой народ! мрази задолбали политики сраные, ворье и падаль!!!
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Вообще конечно как-то НАБУ палится с этим Бобровником, пойманом на взятке.
Если б так луценко делал, все б кричали зрада.
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И какую политическую силу НАБУ в этих "политических преследованиях" представляет, чьи интересы воплощает? НАБУ - тоже агент кремля и гнобит "патриотика Мартыненко"?
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как какую???
Сейчас Найем с Лещенко и Шабуниным вылезут защищать НАБУ от кровавого Порошенка.
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То есть посадка вора Мартыненко осуществлена НАБУ в политических интересах Найема, Лещенко и Шабунина? Ну так интерес политический в чём заключается? Какую цель вышеуказанные политические фигуры этой посадкой преследуют?
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Та никакая не посадка. В том то и дело что за полтора года ничего не нашли, но при этом используют шантаж судьи для вынесения незаконных а потому бесперспективных решений.

А зачем? Показать видимость работы. Рассказать что они пытались но им не дали. А эти все шабунины строят из себя антикоррупционеров и пытаются попасть в раду.
Используя при этом грязненькие методы.
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И. вообще это ваши слова про действия в интересах.
Я говорю судью шантажировать- плохо.
Не по европейски.
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Ты из Генпрокуратуры сейчас пишешь? Заявление "о шантаже" сам написал или видел, как судья Бобровник пишет подаёт?
А самые грязные методы - это постоянно врать. Как ты сейчас например. Ляпнуть без фактов.
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знаете ли, использовать во всех делах одного и того же судью, пойманого на взятке и рассказывать про правосудие - это и есть врать.
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Если его поймали на взятке, то он должен сидеть. А если не сидит... то, знаете ли, это уже ваша ложь получается.
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ознакомьтесь
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/10/7140746/

В том то и дело что должен сидеть, а не сидит. Дело закрыто. Вместо этого выносит решения, необходимые НАБУ.
И перестаньте уже словами бросаться. Нафига мне врать? Вы мне денег даете или как?
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Я эту статью читал. Информация журналистов против решений государственных органов. Почему я должен верить журнашлюхе больше?
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А с какой стати я должен верить что постоянная работа НАБУ с этим Бобровником - это просто совпадение?
С какой стати я вообще должен верить НАБУ или кому-либо?
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быстро кролики возбудились..основного спонсора конкуренты доить начали...э,нееее...подумал главкроль-муджахид..."это наша корова и мы ее доим"..
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Кролики возбудились,потому что в партии главного кроля одни претенденты на тюрягу.
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после"победы" в суде ООН ,рошен шумиху создает...це ще одна "перемога"
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Ага, депутаты пошли в отпуск на месяц!!!!!озвереть. Народу не объяснили откуда мильоны под подушкой и поехали их тратить . Озвереть!!!!
А ПОКА РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ С НАБУ. Не пора ли депутатам освободить парламент? Раз у них ни на что нет времени кроме разборок?
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Вhttp://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/04/20/7064774/view_print/
Словакии возросло число украинских компаний, открывают для вида на жительство
Что скажете?
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Али, фирмы действительно открывают. Но это бизнес-вариант. Здесь надо в год показывать прибыль не меньше 12 тыс евро и платить раз в год налог 3600. Те, у кого есть доходы в Украине, эти вопросы решают. Айтишники тоже не плохо тут живут. Если это через фирму, то счет в фирме надо иметь не менее 20. 000 евро, и на каждого еше 2400евро. При этом заявку на ВНЖ сейчас подают в Украине. Очередь сейчас на сентябрь . Бизнес-виза дает право на проживание . Через 5 лет дают ПМЖ .
Есть вариант- изучения словацкого языка. Люди едут на курсы ( есть платные и бесплатные) и таким образом получают ВНЖ. Этот вариант проходит во многих странах. В Австрии например, но надо жить в Вене , а аренда очень дорогая. Те кто едет на курсы , еше имеет право работать( вроде так). Есть вариант приезжать к работодателю. Например в строительные фирмы по специальности. Строители едут и в Чехию. В Словакии очень много украинцев работает в гостиницах - повара, кондитеры, уборщицы.
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А не пора ли НАеБУ распустить? За все время работы - результат ККД ноль, зато носки по несколько сот гривен купили и бюджетное финансирование им увеличили в этом году
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отож, славные детективы только умеют громко пиарится, а по факту работать то они и не собираются. Два года видимость создают и еще далее подобное будут исполнять
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Антинародному фронту пора в полном составе на зону заезжать . Давно пора !
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А звідки йому взятись, коли тут суцільні гей-паради, а секс-символ - Надя Савченко.......... )))))
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для того ж и сгоняли всю сволоту в эти бпп и нф - чтобы в случае чего волать на весь мир "караул! грабят! пардон это мы грабим... политически преследуют!!!"
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Да не волнуйтесь вы там в Народном фронте. Сфотографируются с ним и отпустят, чего паниковать.
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Оффтоп. Про кацапов.
Когда кацапское кацачество восстало...
Так в Краснодаре был большой переворот!

Карочче. После того, как Пеутен своего ручного "оппозиционера" Навального объявил "хвашиздом" (видать от совсем уж полной безысходности), так русские выблядки, именующие себя "казаками" кинулись громить офисы "оппозиционера" в Краснодаре.
Вобщем всё как всегда: "Бей Навального - спасай Рассею!"
Навального побили - Рассею нифига не спасли!
Кто виноват?
Жиды!
Бей жидов - спасай Рассею!
Чо? И жидов побили, а Рассею не спасли? Вот, бля, незадача!
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пеця дает понять кто в доме хозяин
наверное фронтовики шось не так сделали
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Вот что, друзья мои, не пора ли прикрыть этот клуб!
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еще не время
хлеба народу дать не могут
остается только зрелища
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ух ты как кролики запели, мало того что доверия ноль, а тут еще вождям дело шьют
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"... является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов."

Та кто ж против? Хотите не выборочного? Тогда давайте и Петю с Сеней, и Гройсмана, и Ложкина и плошкина поближе рассмотрим...
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Последнее слово неправильное, там последние буквы не те...треляем
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Прохання Яценюка поки що не тривожити...
На відміну від депутатів,він працює.
"Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ" - Цензор.НЕТ 3696


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Шо скажит авторитетній герой чеченской компании по єтому поводу ?
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а я підтримую заяву антиНФ про "політичність" справи. Так, вона дійсно політична - бо головна феесбешна тварина, що керує зграєю БПП, хоче безмежної влади і повний контроль над усіма грошами в державі, на шляху до чого стоять не менш злодійкуваті тварини з антиНФ, хіба що не феесбешні. Тож чиста політика - бійка між двома бандами зрадників і розкрадачів України.
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Вірю, настане час і сбу, яке, рано чи пізно, очиститься від прокацапських зрадників, почне "шматувати" і нф і бпп за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. Ці бариги мають відповісти за фінансування прокацапських бандитів лугандона. Майже три роки торгівлі на крові, 5 з лишнім мільярдів грн винен лугандон Україні за е/енергію. І це при тому, що бандоси з луганди регулярно з лугандонської вати збирають баблоси за е/енергію. Куди йдуть ці гроші? Та ясен хер на хавку, облаштунки, зброю лугандонським вбивцям. Де "стіна" на кордоні з ордою? Запитань до цієї шушери - тьма! Ось тільки цікаво, куди вони, якщо пофартить, будуть "кигті рвати"?
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Ну так идете в суд с доказательствами его не виновности и доказываете,а потом с доказательствами политического заказа подаете в суд на НАБУ. В чем проблема? Не доверяете судьям? Так это же ваша "каалиция" этих судей оберегала.
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Уже неинтересно.Как чуток прищимили кого,сразу кричат политическое преследование.Пора уже шо то новое придумать.Например.Преследование за нетрадиционную ориентацию,преследование нацменьшинств,враги подставили или еще шо нибудь.В Европах это иногда срабатывает и неплохо.
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Якщо б НФ потрусити, то й депутатів не залишиться. Там 90% Мартиненків та кулявлоба.
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Один "любый друзь" пошёл...
Теперь ждём, когда пойдёт второй "любый друзь"...
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а как же, у нас все папалитическим, гипертоники-инвалиды-колясочники, сколько инфарктов переживет за 72 часа, делаем ставки?
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Стоп-стоп-стоп !!! Каждое заявление имеет своих авторов. Просьба установить кто делал это заявление - и КУЛЯвЛОБ.
Хватит цацкаться с ворами и ПДРСами.
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НФ бандформирование по которому тюрьма плачет. Одна бандота в этом кодле во главе с яйценюком. Плешивый урод пашинский, тупой дебил-тетерук, мафиози-аваков, шизанутая черновол, и тд, и тп,.....
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Для БПП идти на досрочные под лозунгами "борьбой с коррупцией" конечно поинтересней, чем с непонятным для большинства в стране "безвизом".
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Интересно, зачем Пэрэможець затеял цирк с Мартыном?
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. "Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ" - Цензор.НЕТ 3798 И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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Варіант 3.
Справу передають у суд.
Теща вносить заклад за Мартиненка у розмірі 20 млн.(випадко виявиться в тумбочці).
Мартиненко стає головою федерації фігурного катання або сноуборду України..
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еси деребан - это экономика
если статья или суд - политика

фтопку все заявелния ВСЕХ партий !
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Значит хорошиє сапогі, надо брать))) вішати, суку
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"Несмотря на то, что сегодня средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ

============
Кроли предлагают судить, причем заочно сбежавших воров и конфисковать их активы, а нынешние воры пусть себе беспрепятственно воруют? В этом они видят выборочность?
Неуинават Рафык-Мартыненко? Прекрасно. пусть роют следователи и трясут, как Янык Юльку в свое время.
Невиноват? Извиниться и отпустить.
Кролики точно уверены, что навинават, жертва режима?
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А так і є, в Україні всі, ну майже всі політікани ВОРИ БІЗНИСМЕНИ, і як щось "горить" то це є ознака давлення на якусь партію, і є політичним замовленням!!! ДУРДОМ, НІ????????
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Грановского бы прижали в конце то концов. Или спонсоров Саакашвили и друзей Порошенко трогать никто не будет. Они святые?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дело Мартыненко" является политическим, НАБУ фальсифицировало обвинения, - заявление "НФ"
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