 Киевсовет утвердил новые правила размещения внешней рекламы в столице: 5 форматных зон и уменьшение рекламы на 75%

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.
В сообщении отмечается: " Согласно Концепции, территорию города планируется поделить на 5 форматных зон с отдельными режимами размещения объектов внешней рекламы в каждой. В нулевой форматной зоне предлагается запретить размещение любых объектов наружной рекламы. Такой зоной будут исторические места, скверы, парки, перекрестки и транспортные развязки. Максимальный размер рекламного поля -75. кв. допускается в четвертой зоне, куда будут входить магистральные улицы, проспекты, шоссе за пределами центральной части города.
"Вопрос захламленности города рекламными конструкциями стоит остро годами. Наконец он урегулирован и уже в скором времени ситуация, сложившаяся с этим визуальным шумом, который не только "режет" глаз всем киевлянам, но и часто негативно влияет на безопасность автомобилистов и пешеходов, будет урегулирована.
Реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. До 3000 разрешений утрачивают силу до конца этого года", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
Особое внимание в проекте Концепции размещения наружной рекламы Киева уделено безопасности пешеходов и водителей. Предусматривается запрет на размещение рекламных средств на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе чем 10 м до перекрестков улиц, пешеходных переходов и остановок; ближе 20 м до транспортных развязок; ближе чем 50 метров от регулируемых железнодорожных переездов.
"В связи с тем, что мест для размещения рекламы в столице станет значительно меньше, мы предлагаем операторам рекламного бизнеса альтернативу. Отныне, согласно новым правилам, элементами объектов благоустройства, которые используются как рекламоносители, считаются: урна, лавочка, общественная уборная и собачья уборная. То есть операторы рынка смогут размещать там свою рекламу. Эти элементы благоустройства могут быть установлены, в том числе, и самими представителями рекламного бизнеса. Главное требование к таким элементам - они не должны препятствовать свободному движению пешеходов", - отметил депутат Киевсовета Олесь Маляревич.
Новые правила включают, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров. Кроме того, для каждого формата рекламного средства определен собственный радиус "влияния", на который не может накладываться зона расположения другого формата.
Решение поддержали 85 депутатов".
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