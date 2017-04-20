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 Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1126) реклама (745)

 Киевсовет утвердил новые правила размещения внешней рекламы в столице: 5 форматных зон и уменьшение рекламы на 75%

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили изменения в концепцию размещения наружной рекламы в столице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В сообщении отмечается: " Согласно Концепции, территорию города планируется поделить на 5 форматных зон с отдельными режимами размещения объектов внешней рекламы в каждой. В нулевой форматной зоне предлагается запретить размещение любых объектов наружной рекламы. Такой зоной будут исторические места, скверы, парки, перекрестки и транспортные развязки. Максимальный размер рекламного поля -75. кв. допускается в четвертой зоне, куда будут входить магистральные улицы, проспекты, шоссе за пределами центральной части города.

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"Вопрос захламленности города рекламными конструкциями стоит остро годами. Наконец он урегулирован и уже в скором времени ситуация, сложившаяся с этим визуальным шумом, который не только "режет" глаз всем киевлянам, но и часто негативно влияет на безопасность автомобилистов и пешеходов, будет урегулирована.

Реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. До 3000 разрешений утрачивают силу до конца этого года", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

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Особое внимание в проекте Концепции размещения наружной рекламы Киева уделено безопасности пешеходов и водителей. Предусматривается запрет на размещение рекламных средств на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе чем 10 м до перекрестков улиц, пешеходных переходов и остановок; ближе 20 м до транспортных развязок; ближе чем 50 метров от регулируемых железнодорожных переездов.

"В связи с тем, что мест для размещения рекламы в столице станет значительно меньше, мы предлагаем операторам рекламного бизнеса альтернативу. Отныне, согласно новым правилам, элементами объектов благоустройства, которые используются как рекламоносители, считаются: урна, лавочка, общественная уборная и собачья уборная. То есть операторы рынка смогут размещать там свою рекламу. Эти элементы благоустройства могут быть установлены, в том числе, и самими представителями рекламного бизнеса. Главное требование к таким элементам - они не должны препятствовать свободному движению пешеходов", - отметил депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Новые правила включают, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров. Кроме того, для каждого формата рекламного средства определен собственный радиус "влияния", на который не может накладываться зона расположения другого формата.

Решение поддержали 85 депутатов".

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Киеврада хочет штрафы за курение сделать 18-20 000 грн.
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Мало. Надо в 1000 раз !!! По телеку рекламу лекарств вообще надо запретить, а то некоторые насмотрятся и потом самолечением занимаются.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет утвердил новые правила размещения внешней рекламы в столице: 5 форматных зон и уменьшение рекламы на 75%
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