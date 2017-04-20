 Порошенко подписал законы "Об Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Администрации Президента в Фейсбук.
Глава государства выразил убеждение, что принятие и вступление в действие этих законов пойдет на пользу украинскому кино и украинской культуре и будет способствовать национально-культурному развитию и подъему отечественной кинематографии.
"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом" не будет непрозрачных распределений за откаты ", - отметил Порошенко во время встречи с представителями украинской культуры, кино и теле индустрии.
Одним из ключевых критериев для проектов Президент назвал языковой. "Есть принципиальная и четкая позиция - право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом ситуации, в которую в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ", - подчеркнул он.
Не в последнюю очередь поддержка и развитие украинской кинопроизводства и украинского продукта станут важными в информационной войне с врагом, которая является составной гибридной войны, которую Украина вынуждена вести против страны-агрессора России, убежден Порошенко.
"Мы ограничили присутствие российского кино на нашем рынке, потому что в основном этот продукт пропитан пропагандой так называемого русского мира, который прославляет агрессора и его силовые структуры", - заявил Порошенко.
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Абрам вы что антисемит?
А ви ее пробовали?
Ви ети законы читали. Кто будет бюджетные деньги делить?
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Вихтар Индюкович..2004 год
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Например, воры живут главным образом от воровства бюджетов всех уровней. Часть наворованного вывозиться за рубеж, часть - инвестируется внутри страны. Благодаря ворам экономика Украины еще кое как держится на плаву, т.к. воры обеспечивают свой бизнес практически бесплатным капиталом. Если бы украинский бизнес пользовался украинскими кредитами (по ставке 25%) , то он был бы просто абсолютно неконкурентноспособен.
В социальном плане воры достаточно респектабельны, любят быть депутатами разных уровней, готовы немного платить налоги и заниматься благотворительностью, выступают за европейский вектор развития страны, предпочитают виски и коньяк. Легко дают взятки.
Бандиты. Их функция значительно шире и сложнее чем просто заниматься гоп-стопом. Этой мелочью занимаются низшие страты бандитов. У главарей бандитов главные задачи - это силовое перераспределения собственности от лохов в пользу «правильных пацанов» и обеспечение сохранности отобранного.
Картина мира бандитов строго иерархизирована, они живут «по понятиям», в основе которых лежит жесткая стратификация. Для бандитов и воры и мафия - это лохи. Бандиты, в отличии от воров, обеспокоены судьбой страны, ее величием, культурой и даже военным превосходством.Налоги не платят никогда и взяток не дают из принципа. Пьют исключительно водку и не брезгают наркотой.
Украинские мафии специфичны (без омерты), созданы и функционируют строго по территориально-административному принципу, как подразделения местных органов власти. Основные задачи: крышевание бизнеса на подмандатной территории, выполнение функций третейских судов, а также функций исполнительной службы для выполнению решений мафиозного суда. Тесно связаны с властью, поэтому любят баню, как место где решаются вопросы
В спокойные времена воры, мафия, бандиты и власть обеспечивают некую стабильность жизни региона и предсказуемость реакции на те или иные возмущения среды. Соотношение между бандитами, мафией и ворами, по численности, влиянию и власти, различается от региона к региону. Например, на востоке страны преобладают бандиты, в центре - воры, а на западе - мафия.
В нестабильные времена, во время майданов, после тяжелых выборов, в регионах нарушается баланс, связанный с переформатированием власти, воров и мафии.
Это приводит к серьезной социальной напряженности, переделам зон влияния и собственности. И задача власти заключается в том чтобы как можно быстрее достигнуть баланса и консенсуса. Например, после того как разгромили старых ментов и назначили новых полицейских, то в регионах с пол года наблюдались волнения, стрельба и пальба, пока новые полицейские не вписались в расклад сил, традиционно взяв на себя крышевание наркоты, проституции, педофилии и другой всякой мелочевки.
Другие неприятности были связаны началом АТО, когда на сцену вышел новый феномен - добровольческие батальоны, которые попытались сместить баланс сил в свою пользу. Однако, после некоторого замешательства и власть и мафия и воры и бандиты постепенно нейтрализовали угрозу. Часть «патриотов» ушла в бандиты, часть - во власть, в ВСУ, а кто ни куда - тех посадили. Система восстановила свой статус кво.
Динамичное взаимодействие местной власти, мафии, воров и бандитов, в сущности и составляет суть нашего так называемого местного самоуправления.
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