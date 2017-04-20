 Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников для прикрытия бестоварных операций, связанных с формированием незаконного налогового кредита и завышением валовых расходов предприятиям - реального сектора экономики, создала ряд фиктивных компаний.
Их услугами и воспользовалась одна из компаний реального сектора экономики, выигравшая тендер на выполнение работ на газовых магистралях на более чем 80 миллионов гривен. Денежные средства, полученные от заказчика этих работ, в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных компаний за якобы поставленные товары и выполненные работы, однако фактически ними никакие работы не выполнялись и поставки товаров не осуществлялись.
Такие действия позволили должностным лицам компании-подрядчика госпредприятия уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в размере более 5,25 миллиона гривен.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области трех обысков были обнаружены и изъяты детали и комплектующие для одоризационных и газовых установок, на которые отсутствуют документы о происхождении и качестве, стоимостью около трех миллионов гривен, а также финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях с фиктивными компаниями.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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