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Все про:налоги (2454) ГФС (2736)

 Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий на сумму более 5,25 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников для прикрытия бестоварных операций, связанных с формированием незаконного налогового кредита и завышением валовых расходов предприятиям - реального сектора экономики, создала ряд фиктивных компаний.

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Их услугами и воспользовалась одна из компаний реального сектора экономики, выигравшая тендер на выполнение работ на газовых магистралях на более чем 80 миллионов гривен. Денежные средства, полученные от заказчика этих работ, в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных компаний за якобы поставленные товары и выполненные работы, однако фактически ними никакие работы не выполнялись и поставки товаров не осуществлялись.

Такие действия позволили должностным лицам компании-подрядчика госпредприятия уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в размере более 5,25 миллиона гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области трех обысков были обнаружены и изъяты детали и комплектующие для одоризационных и газовых установок, на которые отсутствуют документы о происхождении и качестве, стоимостью около трех миллионов гривен, а также финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях с фиктивными компаниями.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

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Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 01

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 02

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 03

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 04

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 05

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 06

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия 07

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Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия - Цензор.НЕТ 5306Миротворець2 год. ·
ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ТАНКОВОГО ЗАВОДА ПОРОШЕНКО РАСКРЫТА.
Киевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия - Цензор.НЕТ 9194
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Фото аппарата который помогал не платить налоги?
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Боже правый! Понятие валовых расходов уже не существует!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при проведении работ для госпредприятия. ФОТОрепортаж
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