 Опорные пункты возле шахты Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, по позициям вблизи Марьинки враг бил из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам возле Павлополя и Водяного. Пулеметы больших калибров применялись по защитникам Чермалыка и Красногоровки, а по защитникам Новоселовки Второй вели огонь из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, по позициям возле Авдеевки враг применял 82-миллиметровые минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. По опорным пунктам вблизи шахты "Бутовка" били из танка и из минометов калибра 82-мм. Позиции в районах населенных пунктов Каменка, Майорское, Зайцево и Пески противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По защитникам Опытного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении, из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки. По позициям возле населенного пункта Донец велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
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