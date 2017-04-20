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 Опорные пункты возле шахты Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов, - штаб АТО

С начала суток боевики 22 раза открывали огонь по опорным пунктам украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, по позициям вблизи Марьинки враг бил из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам возле Павлополя и Водяного. Пулеметы больших калибров применялись по защитникам Чермалыка и Красногоровки, а по защитникам Новоселовки Второй вели огонь из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб

На Донецком направлении, по позициям возле Авдеевки враг применял 82-миллиметровые минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. По опорным пунктам вблизи шахты "Бутовка" били из танка и из минометов калибра 82-мм. Позиции в районах населенных пунктов Каменка, Майорское, Зайцево и Пески противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По защитникам Опытного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте: За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

На Луганском направлении, из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки. По позициям возле населенного пункта Донец велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
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Херня! Главное, что мы режим тишины соблюдаем, пля!
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Радует в этом деле только одно. У русских выблядков тоже что-то очень хорошо бабахкает. Это конечно не может быть наша отведенная артиллерия. Это выблядкам наверное из НАТО прилетает.
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Главное что бы импорт-экспорт с педерацией не снижался.
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И где наши распиаренные Турчиновым и Петей комплексы "Стугна"?
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орки поступово починають борзеть!! шоб їм, маскалям повилазило..!! а нашім хлопцям вдалого полювання на них!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпорные пункты возле шахты Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов, - штаб АТО
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