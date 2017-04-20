 НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат экс-нардепа Петро Бойко.
Задержание произошло в помещении офиса партии "Народный фронт" по адресу Кловский спуск, 7.
Подозрение Мартыненко вручено не было. Экс-нардепа повезли в офис НАБУ куда направляется и сам адвокат.
Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Уже сливали дела, и это дело сольют
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у них поймал показал отпустил
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Граждане , не возбуждайтесь сильно , это же Украина . Все будет как всегда
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Мартыне́нко Никола́й Влади́мирович - украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов. В Верховной раде возглавлял фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» и Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса"
Борислав Розенблат убежден, что до конца 2017 года общество увидит результаты работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
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Они за два года ни одного реального дела на расследовали, а всех коррупционеров отпустили. И уже полтора года пытаются нам впарить это дутое дело.
За чем их вообще содержать, толку от них ноль
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