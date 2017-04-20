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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1613) Мартыненко (272)

 НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

Детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат экс-нардепа Петро Бойко.

Задержание произошло в помещении офиса партии "Народный фронт" по адресу Кловский спуск, 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мартыненко обратился к послам с обвинениями в адрес НАБУ из-за политического преследования. ДОКУМЕНТ

Подозрение Мартыненко вручено не было. Экс-нардепа повезли в офис НАБУ куда направляется и сам адвокат.

Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Очередной шум
Уже сливали дела, и это дело сольют
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А почему бы заодно не сделать обыск в офисе Народного фронта?Вопрос давно назрел.
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Там же где и федерация настольного тенниса, ну, или, бадминтона.
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Какая то эпоха задержаний и побегов за кордон пошла.. А эра посадок когда наступит?
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у них не тот принцип работы
у них поймал показал отпустил
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Херня это все. Сегодня, сердечный приступ и феофания-завтра, залог и на свободу!!!
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отпетушить его и рашеном накормить и отпустить!!!
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" Детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко "

Граждане , не возбуждайтесь сильно , это же Украина . Все будет как всегда
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Инфаркт уже не в моде . Будут отрабатывать новинку - инсульт
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......... молодцы!!!!! ловите Кролика пока не убёг!!!!!
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"Насиров-2 или Наследие". И результат будет тот же.
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на больничку срочно! схема простая - припадок-энурез-одеялко в клетку-VIP-палата-залог-здоров-Багамы!
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Денис Викторович Дзензерский - украинский политический деятель, народный депутат Украины VII созыва от Всеукраинского объединения «Батькивщина» и VIII созыва от «Народного фронта», бизнесмен.

Мартыне́нко Никола́й Влади́мирович - украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов. В Верховной раде возглавлял фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» и Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса"

Борислав Розенблат убежден, что до конца 2017 года общество увидит результаты работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
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Жаль нет тотализатора по дальнейшей судьбе Мартыненко. Хотя, неожиданный сценарий вряд ли произойдет...
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Это карасик крупный ... но посмотрим чем закончится ....
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да ничем не закончится....а,вернее,закончится-громким пуком......
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Будет жить на одной улице с Насировым, хотя хочется что бы жили в соседних камерах
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раніше до таких карасів ніхто і близько не підходив, побачимо.
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Це не на довго - застава (відкупні) і на волю з чистою совістю!!!
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Надоела эта игра в имитацию от НАБУ.
Они за два года ни одного реального дела на расследовали, а всех коррупционеров отпустили. И уже полтора года пытаются нам впарить это дутое дело.
За чем их вообще содержать, толку от них ноль
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Не виновата я, он сам пришел! Очередной пиар и лапша на уши народу. Если бы Мартыненко знал, что его посадят, он бы уже давно смылся туда, откуда не достанут. Но все договорено и за все заплачено...
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Ага, и Насиров- тоже "шоколадные понты". И попытка прибрать под контроль НАБУ путем назначения своего аудитора- тоже ни о чем не говорят.....
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Так потом все попадает в прокуратуру, хоть и сап, но!!!! вот в чем бИда
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А НАБУ тут причем? Тем более, при отсутствии антикоррупционного суда? Какие предложения от всех здесь орущих? Не мешать ворам воровать? То есть совсем не мешать- даже не тревожить?
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В этой истории мне интересно только одно- в какого цвета одеяло облачится мартыненко.
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Сенин верный друг и товарисч. )) Странно, что Бутусов вообще об этом написал. ))) Юра, а "картинка" (именуемая здесь "фотожаба") по этому поводу будет? Или только новый "блог" безумной Чернорот с воплями "он не виновытыыыыый!!!" )))))))))))))))))
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под домашний арест его,покажите ему кузькину мать
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такими темпами скоро и за Гройсманом придут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко
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