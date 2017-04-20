 В результате сегодняшних обстрелов ранения получили 4 украинских воина, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сообщении.
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