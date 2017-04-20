EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  462  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6047) ранение (1590) Донбасс (14194) военнослужащие (3570) Антитеррористическая операция (16501)

 В результате сегодняшних обстрелов ранения получили 4 украинских воина, - штаб АТО

По состоянию на 18:00 четверга зафиксировано 22 обстрела позиций ВСУ, ранено 4 воина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО, - ГУР
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
здоровья войнам. твари, суки - ненавижу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорішого одужання хлопцям!!!!! смерть клятрй расіянськой педерації!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате сегодняшних обстрелов ранения получили 4 украинских воина, - штаб АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти