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 Политика Украины
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 Российский телеканал Multimania TV запрещен для ретрансляции в Украине

Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по телерадиовещанию.

На сайте телеканала отсутствуют какие-либо сведения о том, что телеканал латвийский, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензия Роскомнадзора.

Также зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не является странами Европейского Союза, запрещена.

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"Украинский регулятор обратился в Национальный совет по электронным медиа Латвийской Республики за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала Multimania TV, на что получил ответ, что 1 декабря 2016 лицензия ООО "VOXELL BALTIC" (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.

Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции", - говорится в сообщении.

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" Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции в Украине "

А какого хера , этот канал до сих пор работал
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Подібні заборони, це лише - зайва реклама таких каналів............. За наявності швидкісного інтернету, можна дивитись практично будь-який канал. А про цей "Multimania" я до сих пір навіть не чув. Тепер прийдеться подивитись - чому ж його забронили........
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Який сенс в цій вибірковості? Заборонити всі канали і вирішити питання. Хто хоче дивитися, нехай в інтернеті дивиться.
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" Заборонити всі канали і вирішити питання ..."


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский телеканал Multimania TV запрещен для ретрансляции в Украине
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