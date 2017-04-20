 Судя по тому, как продвигается дело Охендовского, этот состав ЦИК полностью устраивает власть, - Сергей Соболев

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Нужно четко исполнять Конституцию и законы Украины. Поэтому Президент обязан провести консультации со всеми фракции. От себя мы подали свою кандидатуру (нынешнего зама главы ЦИК Жанну Усенко-Черную. - Ред.). К сожалению, она не была учтена. Потому мы считаем, что представление в парламент было подано с нарушением законодательства, потому что не были учтены предложения парламентских фракций. Но мы свою функцию выполнили. К сожалению, пока нет даже намека на то, что наше мнение будет принято во внимание", - заявил нардеп.
"Судя по тому, как продвигается дело Михаила Охендовского, этот исполняющий обязанности главы комиссии, как и весь ее состав, полностью устраивает власть. Поэтому это история не одного месяца. Возможно, и года", - считает Соболев.
Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
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Если будет продолжаться "назначение" его состава теми, кто уже входит в состав прежней власти, то это и далее будет способствовать захватам власти.
Состав ЦИК должен определяться гражданами.
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