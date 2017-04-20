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 Политика Украины
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Все про:Охендовский (284) Порошенко (12743) Соболев Сергей (805) ЦИК (2774) Батькивщина (1877)

 Судя по тому, как продвигается дело Охендовского, этот состав ЦИК полностью устраивает власть, - Сергей Соболев

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что в партии выступают за проведение переговоров между Президентом и фракциями касательно смены состава Центризбиркома.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Нужно четко исполнять Конституцию и законы Украины. Поэтому Президент обязан провести консультации со всеми фракции. От себя мы подали свою кандидатуру (нынешнего зама главы ЦИК Жанну Усенко-Черную. - Ред.). К сожалению, она не была учтена. Потому мы считаем, что представление в парламент было подано с нарушением законодательства, потому что не были учтены предложения парламентских фракций. Но мы свою функцию выполнили. К сожалению, пока нет даже намека на то, что наше мнение будет принято во внимание", - заявил нардеп.

"Судя по тому, как продвигается дело Михаила Охендовского, этот исполняющий обязанности главы комиссии, как и весь ее состав, полностью устраивает власть. Поэтому это история не одного месяца. Возможно, и года", - считает Соболев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Дискуссии о составе ЦИК завершатся в ближайшее время", - Парубий. ВИДЕО

Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
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В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. В Украине в соответствии с законодательством прожиточный минимум составляет 1,8 доллара в день, то есть более, чем в 3 раза меньше установленных норм.В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не только питание, а и расходы на коммунальные платежи, проезд и тд). В Украине официальный прожиточный минимум - 1176 грн. В соответствии к официальному курсу НБУ это 55 долларов.заслуженный врач Украины Галина Анохина прокомментировала ситуацию так: «Украинцы находятся в состоянии скрытого голодания. Ми будем иметь проблемы со здоровьем подрастающего поколения в ближайшем времени».По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами
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ну понятно. Получают мини малку чтобы не платить налогов, а потом шкандаль.
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Порівняння не коректне. Там інші зарплати і ціни відповідні. Наприклад квиток в кінотеатр в Німеччині коштує 8-10 євро.
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и какой дурак туда ходит? можно зайти в инет и поглядеть бесплатно, почти
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ЦИК - ключевое звено в возможности граждан осуществлять свою власть через государственные структуры (опосредованной власти народа), ключевое звено обновления и повышения адекватности этой власти.
Если будет продолжаться "назначение" его состава теми, кто уже входит в состав прежней власти, то это и далее будет способствовать захватам власти.

Состав ЦИК должен определяться гражданами.
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Можна подумати, що склад якоїсь ЦВК - не влаштовував якусь владу......... ))))))))))))))))))
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Так этот ЦИК при любой власти ТРУДИЛСЯ ПО СТАХАНОВСКИ ! Теперь все дружным строем должны пойти на нары но ГИДРАНТ ПРОТИВ!
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Чому дивуватися, коли Томенко не влаштовував (і другий молодий депутат не пам'ятаю його прізвище), то їх швидко виперли за допомогою того ж ЦВК, а Охіндовскій потрібна людина, він Порошенко як завжди в першому турі перемогу намалює.
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Ничего удивительного.Закона о выборах(нового)нет,ЦИК прежний,власть готова к выборам на своих условиях.
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Если взять за жопу ЦИК,там такое всплывет...Потому и не трогают.
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А я уверен ,что гидрант через обычных продавателей своего "я" и дебильных "гречко-филов"с шаровыми пакетами флажками и прочей "шаровызны",планирует купить второй тур правления.Мне он напоминает царя Ирода,истязавшего первых христиан а потом сам издох в 2 суток...Бог вмешается,что-бы не замутил Мэгэра!
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комменты,что бабу юлю "оскорбляют",активно удаляют зарплату подняли?
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Серега,а что петра должно не устраивать.Только кудесник охмудовский сможет барыгу при рейтинге 3 процента протянуть второй раз к корыту)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудя по тому, как продвигается дело Охендовского, этот состав ЦИК полностью устраивает власть, - Сергей Соболев
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