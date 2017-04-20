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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1611) Мартыненко (270) Народный фронт (1170)

 Сотрудники НАБУ зашли в офис Мартыненко, чтобы вручить ему подозрение

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро заходят в помещение офиса партии "Народный фронт" по адресу Кловский спуск, 7 с целью вручить Николаю Мартыненко подозрение.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В 17.54 в офисный центр вошли трое представителей НАБУ. Они подтвердили, что собираются вручить Мартыненко подозрение.

На месте находится адвокат Игорь Черезов, а также представитель НАБУ, которые отказываются от комментариев.

Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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вот-вот) для начала они два года тянут типа дело, не предъявляя никаких обвинений, а потом когда их начали критиковать за отсутствие результата - решили устроить показательное задержание или как?
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думаю что большинство людей уже и не помнит - кто это такой) а нам будут пытаться подать как великое задержание? Это чтоб окончательно не закрывать дело, хоть как-то показать свою значимость?
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недавно слушал в сети "пленки онищенко", где это самое мартыненко выступал решайлом всех вопросов и выступал от имени гидранта)) Мол, саня, если че, луцык на уровне апеляционного суда порешает за каких-то 500 млн. вернуть тебе неприкосновенность)))петро гарантирует))) остальной разговор - волосы дыбом что творит в Украине курчавый поц с кумовьями. Онищенко - дерьмо, но это убоище мартыненко по-любому на фонарь!
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А что же ты скромно умолчал, что Онищенко спонсировал вашу Жульку золотую ручку? А может и до сих пор спонсирует
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прокурватор, пошел ты на... рошен вместе со своей млядской жулькой. Задрали соевые бездари!
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еще есть Третьяков такой знатный огурец хотя они там все без разбору скотяры включая нынешних фидарасов
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нужно просто их отстреливать, это уже не люди, а мутанты
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Другого варианта просто нет, уже доказано временем. Единственное что может остановить этих тварей - это жесткая ликвидация.
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НАеБУ уже один раз обложались с Мартыненко, так мало оказалось - решили в который раз показать свою бурную "деятельность", носки и увеличение бюджетного финансирование нужно ведь "отрабатывать", не смотря на то, что за все время деятельности на выходе Zero
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Так просто нет у них дел, людей Порошенко трогать им нельзя, а изображать работу и борьбу с коррупцией им нужно, а то и европейцы и Штаты перекроют им грантовый краник, а им не хочется такого расклада.
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Вспоминаю эту комедию, как НАБУ к Гонтаревой с обысками в НБУ пришло, ну настоящий театральный спектакль! спустя два года додумались прийти, как будто бы там что-то осталось, давно уже все что нужно удалили и сожгли
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о,это прогресс...за 1.5 года соизволили вручить подозрение...сейчас начнется цирк с мерой пресечения...
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Мартыненко не посадят. Неужели кто-то всерьез верит, что один из кошельков Народного фронта, партии, на пару дерибанящей страну вместе с БПП, реально сядет? За 2016 год от коррупционных дел в бюджет вернули около 167 тыс. грн. В этом году - 5100 грн. Ни один из топовых коррупционеров в тюрьму не посажен. Основные выгодополучатели от коррупционной машины - олигархи, неприкасаемы. Разговоры о борьбе с коррупцией - сказки Мюнхаузена.
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З Насирова ви вже розібралися, так само і з Мартиненком буде. Ви просто клоуни з великою зарплатньою, до яких вже немає жодної довіри.
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напоминает детскую пугалку, где долго описывается где сейчас находится не то "черная рука", не то "гроб на колесиках" - НАБУ точно так же - мы идем вручать подозрение... и? Два года ни о чем, переписки какие-то безответные, доказательств нет)
Там хоть вахтера не будет?))
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Очередные показательные выступления от НАБУ, надоела эта показуха, сколько можно устраивать представления для народа? Сколько можно делать видимость своей работы? Все больше и больше разочаровываюсь в них, ей-богу!
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Эх,дорогие товарищи,жалко мне товарища Мартыненко,он хоть и сукин сын,но ведь наш сукин сын. Отпустить товарища Мартыненко! (Петро Шоколадный).
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Да НАБУ банально пиарится на этом деле, так как понимает, что спустя два года своей бурной имитации работы им уже нужно хоть какой-то результат выдать
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Тайное всегда кроется в деталях) потому вот тут у меня возникает большой интерес к такому моменту - разрешение на вручение подозрения выдал судья Бобровник) это ж ручной судья НАБУ, который все дела их подписывает и рассматривает! А они жалуются что суды не работают для них, смешно уже)
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ща прокуратор вылезет с гневными обеспокоенностями
Сотрудники НАБУ зашли в офис Мартыненко, чтобы вручить ему подозрение - Цензор.НЕТ 6955
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники НАБУ зашли в офис Мартыненко, чтобы вручить ему подозрение
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