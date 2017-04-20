 Сотрудники НАБУ зашли в офис Мартыненко, чтобы вручить ему подозрение

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В 17.54 в офисный центр вошли трое представителей НАБУ. Они подтвердили, что собираются вручить Мартыненко подозрение.
На месте находится адвокат Игорь Черезов, а также представитель НАБУ, которые отказываются от комментариев.
Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Там хоть вахтера не будет?))
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