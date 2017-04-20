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 Российский майор Бордов ликвидирован в Сирии, - Reuters

В Сирии убит российский военнослужащий, майор Сергей Бордов, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца Бордова Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к Черноморскому флоту РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

"Они попали под артеллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", - рассказал Павлюченко. Имени второго погибшего российского военнослужащего он не уточнил.

Он добавил, что обстрел произошел во вторник, 18 апреля. По информации Reuters, Бордов служил в ВМФ России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters

Павлюченко заявил, что не знает, чем занимался и в какой должности был в Сирии Бордов. Он добавил, что два года назад Бордов был командиром разведывательной роты.
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И как блядь угораздило этого прославленного майора ,попасть прямо под это как его,под артилерийский обстрел? И какого хера он там делал ,в этой самой Сирии?
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если остались дети - на кирпичный завод в дагестан - в рабство.
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почему русский человек погибает в другой стране, а не у себя дома защищая его?
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Потому что на них никто не нападает , а как землю защищать если они ниорму не нужна .
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Ещё одно лаптеногое подохло. И что ж вам дома не сидится, мордва? У себя уже все проблемы порешали?
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А кто защитит русскоговорящих сирийцев.
Сирия должна отказаться от сириизации Сирии!!!!

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И вообще преобладающее сунитское большинство должно молча выполнять всё, что требует от него горстка алавитов клана ассадов.
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почему россия не садится с ополченцами за стол переговоров?
Украина может выступить посредником
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Спасибо сирийцам . В Украину эта мразь уже не явится что бы убивать . А мы должны побольше этой козломордой гнили уничтожить на Донбассе . Так совместными усилиями и победим .
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Цензор, спасибо за правильный заголовок!

А то всё "погиб" да "погиб".
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Процессия со свечей в жопе у покойника пам папам папам....папапапампаппам папам...пам папам папам
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Ще один асвабадітєль відправився пекло. Попутного вітру і сім футів киплячої смоли під сракою кілем.
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гомна козлорылого выкашивают ежедневно, поэтому Хуйло и засекретило потери. Вот и тут, инфа из паблика...
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еще парочку !!!АБЫРВАЛГ. В ОЧЕРЕДЬ СУКИНЫ ДЕТИ!!! ЕЩЕ ПАРОЧКУ !!!
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ниче, за бабки хуйла и "Газпрома" им умирать не страшно
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Я постепенно стаю поклонником ИГИЛ и прочих воинов Аллаха. Аллах Акбар!
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Интересно , насколько кацапы растянут своих жмуров , погибших от Томагавков , которые никуда не попали ?
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руський мир жаждет крови и разрухи............в 21 веке росиянин и варвар одно и тоже
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він щасливий, тепер зустрінеться з дідамі, шо фашистов ваєвалі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский майор Бордов ликвидирован в Сирии, - Reuters
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