 Российский майор Бордов ликвидирован в Сирии, - Reuters

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
"Они попали под артеллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", - рассказал Павлюченко. Имени второго погибшего российского военнослужащего он не уточнил.
Он добавил, что обстрел произошел во вторник, 18 апреля. По информации Reuters, Бордов служил в ВМФ России.
Павлюченко заявил, что не знает, чем занимался и в какой должности был в Сирии Бордов. Он добавил, что два года назад Бордов был командиром разведывательной роты.
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Сирия должна отказаться от сириизации Сирии!!!!
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Украина может выступить посредником
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А то всё "погиб" да "погиб".
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сракоюкілем.
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