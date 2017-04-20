 "Задержка исключительно за Президентом", - Тетерук о переформатировании Центризбиркома

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Теперь мы ожидаем смелого решения Президента наконец-то определиться с представлением и внести его в парламент. Я более, чем уверен, что как только он сделает этот шаг, депутаты оперативно и качественно выполнят свою работу. Пока мы только ждем, когда поступит это представление", - отметил Тетерук.
"Может ли затянуться процесс переназначения членов ЦИК? Наша фракция, как я сказал, подала свои кандидатуры в определенный законом срок. Задержка исключительно за Президентом. Почему он так поступает - вопрос к нему", - подчеркнул нардеп.
Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
245 10
69 военных погибли, 420 ранены в АТО с января, - Порошенко(9)
Порошенко провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Британии Джонсоном(11)
"Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН(322)
Великобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй(11)
Лямец: "Петр Алексеевич пулей вылетел из церкви в Лавре..."(0)
Порошенко обсудил с британскими парламентариями санкции против РФ и либерализацию визового режима. ФОТО(77)
Порошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности"(154)
Ответить
Ответить
Ответить
ні, не може бути, харант - рішучій та безкомпромісний рехворматор..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить