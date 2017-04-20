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 Политика Украины
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Все про:кандидат (941) Порошенко (12741) ЦИК (2773) Народный фронт (1170) Тетерук (190)

 "Задержка исключительно за Президентом", - Тетерук о переформатировании Центризбиркома

Народный депутат, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заверяет, что фракция дважды подавала кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Теперь мы ожидаем смелого решения Президента наконец-то определиться с представлением и внести его в парламент. Я более, чем уверен, что как только он сделает этот шаг, депутаты оперативно и качественно выполнят свою работу. Пока мы только ждем, когда поступит это представление", - отметил Тетерук.

"Может ли затянуться процесс переназначения членов ЦИК? Наша фракция, как я сказал, подала свои кандидатуры в определенный законом срок. Задержка исключительно за Президентом. Почему он так поступает - вопрос к нему", - подчеркнул нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дискуссии о составе ЦИК завершатся в ближайшее время", - Парубий. ВИДЕО

Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
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кто етот петух тетерук -ето то чмо которое 15 лет служило у кацапов принимал присягу кацапов а терь ярый птриот корота антинародного хронта под опекой облезлого пастор и кроля -крупный спец по евбыкам и голубнам авакова ето продажная тварына
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Зря вы так на него. Он уже три года бьётся со всеми чиновниками, пытаясь побороть коррупцию. Он за это время пересадил не одну сотню предателей, которые помогали путлеру захватить Донецк и Луганск. Там теперь сидят другие люди. Народ видит, что ОН и ЕГО окружение стали жить в сотни раз скромнее, пытаясь на каждом парламентском дне принимать законы для людей. Сели все бриллиантовые прокуроры. Прошла чистка всех, у кого миллиарды гривен дома и столько же в банках. Ведь он же не дурак и видит, что они не работали в больнице стоматологами. Ещё много хорошего можно о нём написать и его положительной работе, а эту задержку можно и простить
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"Задержка исключительно за Президентом."
ні, не може бути, харант - рішучій та безкомпромісний рехворматор..
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Это ж всё заново строить! Порох разорится на таких выборах!

"Задержка исключительно за Президентом", - Тетерук о переформатировании Центризбиркома - Цензор.НЕТ 99
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дик ОРДЄНООСИЙ , отмєчєний двумя пгізідєнтами - ЗЕК подав , БАРИГА отмєтіл.... Пріємствєность однако....
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Підрахуєнко ще не визначив "ціну" питання...
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Понеслась!Пэця,шоколад,чеколад,соя,батончик,шоколадный,охфшор,липэцьк,зрада,тилькывона,ну..Пока все.А!еще,барыга
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Охендовский последний шанс для Порошенко не пойти на первый срок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Задержка исключительно за Президентом", - Тетерук о переформатировании Центризбиркома
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