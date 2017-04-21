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 Киевские новости, Общество
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Все про:беспилотник (528) Киев (16882) фестиваль (259)

 Первый фестиваль беспилотников проведут в Киеве

29 апреля в Киеве пройдет "Первый Фестиваль Беспилотных Летательных Аппаратов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, организуют при поддержке Ассоциации Национальной Авиации и Беспилотных Систем Украины (НАБС), Украинской Ассоциации Гоночных Дронов (UADR), Общественной Авиационной Организации "АОПА".

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Как уверяют организаторі, мероприятие призвано явить широкому кругу людей последние достижения отечественных и зарубежных производителей беспилотных летательных аппаратов, для чего организовываются показательные выступления и выставка.

Частные владельцы и представители выше обозначенных организаций примут участие в соревновании, победители которого будут награждены призами.

29 апреля, 9:00 - 16:00

ул. Шолуденко 26-28/4, стадион "Старт".

Подробности смотрите на странице Фестиваля.
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Интересно!
А ведь три года назад об этом даже и мечтать не могли!
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выставка достижений китайского дроностроения. хотя, само по себе мероприятие отличное.
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Когда наконец придет тепло, уходя из дома, не оставляйте окна открытыми. Догадайтесь, почему.
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Первый фестиваль беспилотников проведут в Киеве.Сорри... а не место этого фестиваля в АТО? Аль вам апстрелянным ышо шоу не хватает?
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В Донецке на 9 мая будет другой парад наших беспилотников с листовками, успокойся. Всему - своё время!
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в АТО надо проводить фестиваль ударных БПЛА. У нас пока таких нет.(
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Нужно пригласить Ивана Дрона и запустить его тоже
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