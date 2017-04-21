 Первый фестиваль беспилотников проведут в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, организуют при поддержке Ассоциации Национальной Авиации и Беспилотных Систем Украины (НАБС), Украинской Ассоциации Гоночных Дронов (UADR), Общественной Авиационной Организации "АОПА".
Как уверяют организаторі, мероприятие призвано явить широкому кругу людей последние достижения отечественных и зарубежных производителей беспилотных летательных аппаратов, для чего организовываются показательные выступления и выставка.
Частные владельцы и представители выше обозначенных организаций примут участие в соревновании, победители которого будут награждены призами.
29 апреля, 9:00 - 16:00
ул. Шолуденко 26-28/4, стадион "Старт".
Подробности смотрите на странице Фестиваля.
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А ведь три года назад об этом даже и мечтать не могли!
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