 Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

Такое решение приняла коллегия судей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
ВАСУ оставил иск без рассмотрения в связи с истечением срока на подачу иска в суд.
Представители Шокина просили суд восстановить такие сроки и счесть их аргументы уважительными, однако ВАСУ отказал в удовлетворении их ходатайства.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
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Суд перенес рассмотрение иска экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности на 20 апреля(7)
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"Это тот случай, когда ученик превзошел учителя", - Найем о заявлениях Ляшко в отношении Тимошенко. ВИДЕО(93)
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Украинских блогеров удивило заявление народного депутата Мустафы Найема о наличии у Службы безопасности Украины компромата "интимного характера" на него.
"Точно знаю, что есть съемки в моей квартире - это было во времена Януковича. Я знаю, что съемки были после его ухода. Я знаю, что это съемки интимного характера. Меня об этом предупреждали, более того, об этом писал в интернете в комментариях конкретный журналист (если надо будет, я это опубликую). Думаю, такое видео есть", - заявил Найем в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, данное видео может быть "у людей близких к СБУ", а также к депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому. При Найем ожидает, что видео рано или поздно будет опубликовано.
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Прям как анонсирует.
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А высшие иерархи Церкви посоветовали дедульке Шокину уже позаботиться о спасении души. И всё, что он наворовал, направить на молебны о прощении многих его грехов, а не о "восстановлении в должности".
Шож у нас за уебаны такие? Уже двумя ногами в могиле стоит, а всё за "должность" цепляется?
Шокин! У гроба нет багажника, а у савана нет карманов! Всё, что ты украл, на тот свет с собой не заберешь. А у твоих "наследников" такие же воры как и ты всё отберут. Правда обидно, дедулька?!!
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Югык, уцепившись за кресло ждет хода событий
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