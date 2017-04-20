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 Политика Украины
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Все про:ВАСУ (247) ГПУ (8492) суд (20654) должность (79) Шокин (751)

 Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

Высший административный суд отказался рассматривать иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Такое решение приняла коллегия судей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

ВАСУ оставил иск без рассмотрения в связи с истечением срока на подачу иска в суд.

Представители Шокина просили суд восстановить такие сроки и счесть их аргументы уважительными, однако ВАСУ отказал в удовлетворении их ходатайства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-Генпрокурор Шокин подал иск о восстановлении в должности в связи с информацией о неперсональном голосовании и подкупе нардепов при одобрении его увольнения, - адвокат


Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
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то-то, я думаю, кумовья, с Банковой и из ГПУ, даже бровью не вели...
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В костюме панды: известный нардеп озадачил блогеров словами об интимном компромате на него у СБУ

Украинских блогеров удивило заявление народного депутата Мустафы Найема о наличии у Службы безопасности Украины компромата "интимного характера" на него.

Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности - Цензор.НЕТ 7400
Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности - Цензор.НЕТ 7010
Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности - Цензор.НЕТ 9986

Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности - Цензор.НЕТ 4920

Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности - Цензор.НЕТ 5359

"Точно знаю, что есть съемки в моей квартире - это было во времена Януковича. Я знаю, что съемки были после его ухода. Я знаю, что это съемки интимного характера. Меня об этом предупреждали, более того, об этом писал в интернете в комментариях конкретный журналист (если надо будет, я это опубликую). Думаю, такое видео есть", - заявил Найем в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, данное видео может быть "у людей близких к СБУ", а также к депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому. При Найем ожидает, что видео рано или поздно будет опубликовано.
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Найем ожидает, что видео рано или поздно будет опубликовано



Прям как анонсирует.
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шо там Шокіна "восстанавливать"...давайте відразу Пшонку...
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Шпокин подрасстратился наверное, к кормушке захотелось снова...
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Высший админсуд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении в должности

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А высшие иерархи Церкви посоветовали дедульке Шокину уже позаботиться о спасении души. И всё, что он наворовал, направить на молебны о прощении многих его грехов, а не о "восстановлении в должности".
Шож у нас за уебаны такие? Уже двумя ногами в могиле стоит, а всё за "должность" цепляется?
Шокин! У гроба нет багажника, а у савана нет карманов! Всё, что ты украл, на тот свет с собой не заберешь. А у твоих "наследников" такие же воры как и ты всё отберут. Правда обидно, дедулька?!!
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О как человек прикипел к работе,раньше таких как он вперёд ногами из кабинета выносили вот это работяга
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Напевно Порошенко вирішив призначити Лученко на нову посаду, а потім все переграв. Сам би Шокін ніколи не наважився подібний цирк влаштувати.
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шукачі таємних змов і зрадофіли, які кричали про домовленості в черговий раз обдєлались!
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Гос. служащий - до 65 лет. А он кем хотел работать.? ........Только в компании " Рошен "?
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Старому запщекану стало труднее содержать свои имения, тем более как в прокурватуре, после выкупа насралова запахло большим баблом. А тут еще и шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК, ценных кадров на улицу не выбрасывает.
Югык, уцепившись за кресло ждет хода событий
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