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 Политика Украины
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Все про:КИУ (295) ЦИК (2773) Кошель Алексей (19)

 Необходимо полностью перезагрузить процесс назначения ЦИК, без этого ротация невозможна, - КИУ

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель предполагает, что пока власть не сможет решить вопрос переизбрания Центральной избирательной комиссии.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Существует несколько проблем. Во-первых, в представлении Президента не учтены интересы трех фракций - Радикальной партии, "Батькивщины" и Оппозиционного блока. То есть, у них нет никаких мотивов для того, чтобы нажать кнопку "за". Во-вторых, закон о регламенте четко говорит, о том, что голосовать за каждого члена ЦИК нужно отдельно. Лично я противник этой нормы, потому что таким образом депутаты могут проваливать голосования за отдельные уже согласованные кандидатуры. Но законодательство необходимо соблюдать, поэтому процедура должна быть соблюдена, чтобы не подрывать доверие к органу на начальной стадии формирования его нового состава", - отметил Кошель.

"Кроме того, есть масса замечаний к самому представлению Президента. В частности, наша организация говорила о низком качестве кандидатур, которые им были поданы. Мы выступаем за то, чтобы список был переформирован. Еще мы обратились к парламентским фракциям, чтобы они как можно быстрее внесли своих кандидатов, делая акцент не на их приближенности к партии, а ориентировались на экспертов в вопросе избирательного законодательства. Сейчас в ускоренном режиме необходимо фактически полностью перезагрузить процесс назначения Центризбиркома. Без этого ротация невозможна", - подчеркнул гендиректор Комитета избирателей Украины.

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"Если фракции в ближайшие недели предоставят свои кандидатуры, парламент может быстро получить новое представление от Президента. Тогда есть шанс, что еще на этой сессии произойдет перезагрузка ЦИК", - резюмировал Кошель.

Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
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Боюсь ротация там не поможет.Лучше кастрация.
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Без Барыги нельзя??? кругом пятак свой сунет,как будто ето его личное Государство.......
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Треба міняти виборчі закони і позбавитися порушення статті 5 Конституції в самій Конституції. Триєдина представницька демократія, встановлена з низів до центру, не потребує "незалежних" ЦВК, ОВК й ТВК. Вибори в районах мають організовувати діючи в них органи влади. Обирати слід без визначення посад і рівня по вертикалі, а вже обрані, після формування органів влади в районі, повинні делегувати десяту частку кращих представників до області, де так само - найкращих до центру. В обласних центрах не існує потреби відокремлювати міську владу. Тоді буде конкретизована взаємна відповідальність виборців і обраних, а також забезпечене пропорційне електорату представництво обраних. Коли й кого обирати й заміняти мають вирішувати виборці з низів до області. Хоть кожен рік обирайте-заміняйте-дообирайте, але відповідайте за своїх обранців і витрачайтесь своїми коштами на вибори. Досі взаємна безвідповідальність виборців і обраних допустила кримінальну окупацію органів влади та безмежну корупцію...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо полностью перезагрузить процесс назначения ЦИК, без этого ротация невозможна, - КИУ
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