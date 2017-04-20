 Необходимо полностью перезагрузить процесс назначения ЦИК, без этого ротация невозможна, - КИУ

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Существует несколько проблем. Во-первых, в представлении Президента не учтены интересы трех фракций - Радикальной партии, "Батькивщины" и Оппозиционного блока. То есть, у них нет никаких мотивов для того, чтобы нажать кнопку "за". Во-вторых, закон о регламенте четко говорит, о том, что голосовать за каждого члена ЦИК нужно отдельно. Лично я противник этой нормы, потому что таким образом депутаты могут проваливать голосования за отдельные уже согласованные кандидатуры. Но законодательство необходимо соблюдать, поэтому процедура должна быть соблюдена, чтобы не подрывать доверие к органу на начальной стадии формирования его нового состава", - отметил Кошель.
"Кроме того, есть масса замечаний к самому представлению Президента. В частности, наша организация говорила о низком качестве кандидатур, которые им были поданы. Мы выступаем за то, чтобы список был переформирован. Еще мы обратились к парламентским фракциям, чтобы они как можно быстрее внесли своих кандидатов, делая акцент не на их приближенности к партии, а ориентировались на экспертов в вопросе избирательного законодательства. Сейчас в ускоренном режиме необходимо фактически полностью перезагрузить процесс назначения Центризбиркома. Без этого ротация невозможна", - подчеркнул гендиректор Комитета избирателей Украины.
"Если фракции в ближайшие недели предоставят свои кандидатуры, парламент может быстро получить новое представление от Президента. Тогда есть шанс, что еще на этой сессии произойдет перезагрузка ЦИК", - резюмировал Кошель.
Мнение других политиков и народных депутатов о перезагрузке ЦИК читайте ЗДЕСЬ.
510 5
КИУ определил самых результативных за последний год министров: Зубко, Климкин, Нищук, Гриневич и Полторак(21)
75 народных депутатов пропустили половину заседаний Рады в этом году, - КИУ(41)
Партии скрывают региональные ячейки из-за необходимости декларирования, - КИУ(57)
"Криминализация выборов, подкуп и админресурс - три главные проблемы выборов в объединенных территориальных общинах", - глава КИУ Кошель(30)
На отдельных участках на Луганщине наблюдаются попытки сорвать избирательный процесс, - КИУ(12)
Низкая явка на Херсонщине прежде всего обусловлена "минированием" участков, - КИУ(23)
Какое-то вульгарное слово....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить