 Суд слушает свидетелей по делу о коррупции в ГАИ Киева

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
20 апреля в суде выступили в качестве свидетелей две бывшие сотрудницы фирмы "Инавто".
Они рассказали о работе на предприятии, но заявили, что никакой преступной деятельности не наблюдали. В прокуратуре утверждают, что экс-начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Николай Жебель наладил монопольную продажу бланков-справок МРЭО через подконтрольную фирму "Инавто".
Обвинение выдвинуто экс-сотруднику ГАИ Киева Николаю Жебелю и Юрию Игнатенко, который был директором "Инавто". Жебель и Игнатенко были задержаны в апреле 2015 года. Еще один подозреваемый экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко скрывался с апреля 2015 года. На прошлой недели его экстрадировали из России и арестовали с залогом в 5 млн грн. Прокурор Валентин Наумович, который представляет обвинение в деле Жебеля и Игнатенко, заявил, что пока не имеет информации об участии Макаренко в судебном процессе.
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