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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (19541) образование (1505) Симферополь (669) украинский язык (628) школа (1705)

 Всего 174 ребенка получают образование на украинском языке в оккупированном Симферополе

На сегодняшний день в оккупированном Симферополе функционирует только 11 классов с украинским языком обучения, где получают образование 174 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".

По данным оккупационной администрация города Симферополя в украиноязычных классах учатся дети с 3 по 9 классы; за последние два года не произошло ни одного набора в 1 класс; нет ни одного украиноязычного 10 и 11 класса.

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Напомним, что до оккупации Крыма Россией на полуострове на украинском языке обучалось 7,41% - это около 13 тысяч детей. В 2015-2016 учебном году украиноязычное образование в Крыму сократилось в разы, и составило 0,5% учащихся.

Читайте: Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму
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Хостинг картинок смени. Ты все темы убил своими гифками. С ;медиа гиф ру; они у тебя по пять минут грузятся, а страница тормозит.
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классы по 15 человек...
когда я учился в школе, по 45 было...
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Что-то не помню я такого,при кучме вообще в Крыму никто не учил украинского.
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Ни хера не смешно.
Днрского языка не существует, конечно. Но любой сраный шарий расколет этот фейк за минуту и заработает себе на нетоптанный пармезан, потому что не существует также швейцарского, бразильского, перуанского, чилийского, кубинского, бельгийского и десятков других языков...

-Ты откуда?
-Из Швейцарии.
-А скажи что-нибудь на швейцарском?
-

-Ты откуда?
-Из Бразилии.
-А скажи что-нибудь на бразильском?
-

-Ты откуда?
-Из Перу.
-А скажи что-нибудь на перуанском?
-

-Ты откуда?
-Из Бельгии.
-А скажи что-нибудь на бельгийском?
-
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После окончания украинской школы, попробуй в крымский или московский институт поступить. Есть один факультет в Симферопольском универе, но там тоже никто не учится, попробуй тогда работу найти, а ехать работать в Украину на мизерную зарплату, никто не захочет.
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Зато в украинский ВУЗ - пожалуйста, причём без ЗНО, экзаменов и вообще без документов.
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Зачем изучать если не пользуешься.Кто хотел,выехали.
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Им вообще никакой язык не нужен. На митинги, посвященные победобесию, ходить можно и немым
Всего 174 ребенка получают образование на украинском языке в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 704
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Там, здається проблема в іншому................... Бажаючих віддавати своїх дітей в українську школу - не так вже і багато.........
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Вот и выполнено одно из трех решений суда ООН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсего 174 ребенка получают образование на украинском языке в оккупированном Симферополе
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