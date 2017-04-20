 Всего 174 ребенка получают образование на украинском языке в оккупированном Симферополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".
По данным оккупационной администрация города Симферополя в украиноязычных классах учатся дети с 3 по 9 классы; за последние два года не произошло ни одного набора в 1 класс; нет ни одного украиноязычного 10 и 11 класса.
Напомним, что до оккупации Крыма Россией на полуострове на украинском языке обучалось 7,41% - это около 13 тысяч детей. В 2015-2016 учебном году украиноязычное образование в Крыму сократилось в разы, и составило 0,5% учащихся.
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когда я учился в школе, по 45 было...
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Днрского языка не существует, конечно. Но любой сраный шарий расколет этот фейк за минуту и заработает себе на нетоптанный пармезан, потому что не существует также швейцарского, бразильского, перуанского, чилийского, кубинского, бельгийского и десятков других языков...
-Ты откуда?
-Из Швейцарии.
-А скажи что-нибудь на швейцарском?
-
-Ты откуда?
-Из Бразилии.
-А скажи что-нибудь на бразильском?
-
-Ты откуда?
-Из Перу.
-А скажи что-нибудь на перуанском?
-
-Ты откуда?
-Из Бельгии.
-А скажи что-нибудь на бельгийском?
-
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