 В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР"

Гражданин Украины, задержанный в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован из России на территорию провозглашенной Донецкой народной республики. Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства", - отметили в пресс-службе.
Напомним, В ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, "шпионившего" на железнодорожном вокзале. Планируется его депортация на оккупированные территории Донбасса.
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Любого из нас могут схватить и обвинить в самых бредовых преступлениях. Начиная от кражи яблока в райском саду, заканчивая кражей половичка у дверей у Марь Ванны в Усть-Задрыщенске.
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А вообще меня сильно удивляет, что в мире находятся организмы вроде наших заробитчан и Дональда Трампа, которые верят, что Россия стала какой-то другой страной, а не Империей Зла, которая из вонючих болот удельного Московского княжества ложью, кровью и предательством расползлась до 1/6 части суши.
Неужели есть еще простаки, верящие, что с "русскими людьми" можно говорить иначе, кроме как уебав для начала кирпичем по зубам? Что эта Империя Зла как-то изменилась за последние 500 лет? Да в начале 90-х они просто отлежались в кровавом поносе, что остался от СССР. Отожрались на гуманитарных "ножках Буша", а сейчас снова принялись за то, что они только и умеют - убивать и порабощать.
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Трампа мачіть для парахаботов НЄ АКТУАЛЬНО ....
чи з ольгіно мінстецьку прийшла нова інструкція ?
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Бывший депутат Верховной Рады от БЮТ, перешедший в 2010 году во фракцию Партии регионов, Александр Шепелев, которого в Украине обвиняют в ряде тяжких преступлений, а также в государственной измене, тесно сотрудничал с ФСБ РФ.Издание опубликовало один из документов из уголовного производства Генеральной прокуратуры Украины - "объяснительную" бывшего народного депутата, адресованную директору ФСБ Александру Бортникову.
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