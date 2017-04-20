 Экс-Генпрокурор Шокин подал иск о восстановлении в должности в связи с информацией о неперсональном голосовании и подкупе нардепов при одобрении его увольнения, - адвокат

Об этом во время судебного заседания ВАСУ сообщил представитель Шокина Владислав Максимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
По его словам, также мотивом подачи иска послужила информация о неперсональном голосовании депутатов за одобрение увольнения Шокина с должности.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
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А ты не забыл подать обеспечивающий иск в Небесную Канцелярию, чтобы тебе разрешили вторую ногу из могилы вытащить?
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Життя по новому????
Они даже на морду похожи!
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