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 Политика Украины
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Все про:ВАСУ (247) ВР (22414) ГПУ (8492) подкуп (464) Шокин (751)

 Экс-Генпрокурор Шокин подал иск о восстановлении в должности в связи с информацией о неперсональном голосовании и подкупе нардепов при одобрении его увольнения, - адвокат

Бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

Об этом во время судебного заседания ВАСУ сообщил представитель Шокина Владислав Максимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По его словам, также мотивом подачи иска послужила информация о неперсональном голосовании депутатов за одобрение увольнения Шокина с должности.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.

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А на підкуплених депутатів старому маразматику слабо подати позов?
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Его уже пора на "том свете" в должности востановить, а оно всеравно лезет что бы еще что то скрысить!
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Так если подкупили депутатов, значит и Югу назначили не законно?
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НАБУ еще тогда должно было взять за жабры этого упыря.
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всех депутатов ,кто голосовал за то ,что бы ШОКИН был генпрокурором посадить за то,что их подкупили...и они проголосовали за рошеновского прокурора..
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Эта ещё одна кадровая ошибка(или по обоюдной выгоде)Пэти.Этот запомнится тепловизором...
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Старенький дедушка Шокин, подавший иск о восстановлении в должности.
А ты не забыл подать обеспечивающий иск в Небесную Канцелярию, чтобы тебе разрешили вторую ногу из могилы вытащить?
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мерзота товстоморда Щокин.Петрусь мабуть зовсiм пиздонувся
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Пшокин / Пшонка

Життя по новому????
Они даже на морду похожи!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-Генпрокурор Шокин подал иск о восстановлении в должности в связи с информацией о неперсональном голосовании и подкупе нардепов при одобрении его увольнения, - адвокат
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