 Посла РФ погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит, то попадает в черные списки, - Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику" США

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется. Надеемся, что времена изменятся", - сказала Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента на тему "Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики российского государства".
По ее словам, Совет Федерации очень заинтересован в контактах с Конгрессом США, и российские сенаторы сделали очень много попыток для установления такого диалога, однако для американских политиков Россия как будто "токсичная".
"Наш посол "токсичный", его погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит по телефону и поздоровается где-то на приеме, то человек попадает в черные списки - вот такая атмосфера сегодня", - сказала спикер.
Матвиенко надеется, что такая "русофобская политика когда-то закончится".
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Чисто по понятиям с послом рашки: как с опущенными петухами
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- Нет, что вы ! Я ей наслаждаюсь!
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Дык МИД РФ шестерка у правительства и вынуждено говорить языком хозяина...
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Ну, собсно, именно из-за того, что кацапня позволяет себе такие высказывания, люди, общающиеся в кацапней, попадают в черные списки.
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В правительстве поддержали сбор денег со всех приезжающих в Крым и Сочи
Власти планируют разрешить Крыму, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям взимать с приезжих курортный сбор до 100 руб. в сутки. В нынешнем виде правило коснется не только туристов, но и всех, кто приезжает на курорты по делам, например «командированных»
Правительство готово провести эксперимент, разрешив властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, брать курортный сбор до 100 руб. за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. Соответствующий законопроект в понедельник, 17 апреля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа, которое разработало этот проект, подтвердила, что по итогам обсуждения на правкомиссии было поддержано внесение законопроекта на рассмотрение правительства, но с учетом поступивших предложений.
Текущая версия законопроекта предполагает максимально широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физлиц, и работников в командировке, но исключая льготные категории граждан, следует из текста законопроекта (есть у РБК) и слов источников, знакомых с обсуждением инициативы.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02b8f?from=main
Дуристический сезон на марше!
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если кацапы и дальше будут разговаривать так. То для них , действительно скоро ничего не измениться
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(С) Псевдобайкер из псевдостраны
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НАМНОГО ЛАКОНИЧНЕЕ: "ораЛкул кремле-банды Валька-прошмандовка".
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Известный российский экономист и социолог Вячеслав Иноземцев высмеял заявление главы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова об установлении заказчиков теракта, который был совершен в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
Ранее, общаясь с журналистами, Бортников заявил, что правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. "Установлен", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
При этом, некоторые российские СМИ, привели слова главы ФСБ так: "практически установлен". Имя предполагаемого заказчика Бортников не уточнил.
В то же время, как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете РФ и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов экстремистской организации "Исламское государство". По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу "Абу Джихад".
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кацапов не поймешь, весь мир пугают "можем повторить", "искандеры не какаються" и тд...
это они думают приносят руссофилию? (звучит как скотофиллию )
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если ты придешь к соседу воровать и убивать ближних - тебя будут бояться и опасаться.
интересно понаблюдать, в зоопарке, за брачными ритуалами этих животных
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надейся валюха, хлебни стакан))
и жди пока кацапия-рфия накроеися медным тазом, тада закончится русофобия!
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и чаще носки менял и не с ноги на ногу.
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Могли бы погрузить и в чан с говном, где русской собаке и место.
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Ваше место на параше.
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Матвиенко сегодня сказала, что "в России нет никаких антиукраинских настроений". А как же это:
Антон Красовский: "украинцы идиоты и подонки".
Яна Поплавская: "Не давать слова этим уродам"
Олег Табаков: "Они в каком-то смысле убогие".
Иван Охлобыстин: "Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!"
Михаил Хазин: "Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить".
Владимир Познер: "Я плохо знаю Украину, но знаю, что в сталинских лагерях среди надзирателей было много украинцев".
Илья Резник: "В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо"
Владимир Жириновский: "Украина хуже самой отсталой африканской страны".
Никита Михалков: "Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли. В Украине сейчас тоже самое, что в Германии 30-40-х годов".
Владимир Меньшов: "Русофобская Украина не возродится".
Гарик Сукачёв: "Украина распадётся".
Шура: "Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили".
Николай Расторгуев: "Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество".
Станислав Говорухин: "Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди".
Владимир Соловьёв: "Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти".
Александр Дугин: "Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю"
И каждый день уже три года: "Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы".
А постоянные насмешки, презрительные прозвища, передразнивание языка, уничижительные и пренебрежительные высказывания в адрес украинских деятелей, культуры и народа?
А отрицание Голодомора?
А десятки тысяч "ополченцев", прущих в Украину из российских городов и сёл, чтобы убивать украинцев?
А отношение к украинской нации сверху вниз, все эти "младшие братья"?
А отрицание Украины в принципе: "Одна семья, один народ?"
А война и аннексия?
А геноцид? А преследования крымских татар?
Я могу приводить поименные цитаты сотнями. Я могу рассказать, как действительно россиянин относится к украинцу. Потому что я живу среди россиян.
А относится он к украинцу, как к существу второго сорта, как к неразумному, недалёкому, беспомощному. Будь то лицемерные разговоры в стиле: "мы поссорились, да помиримся" или истошные вопли ненависти об истреблении украинцев по национальному признаку.
Внимательно сейчас - буквально каждого в России копнуть и вы дороетесь до шовиниста. Махрового или латентного, но - шовиниста, великодержавного имперца, колониалиста. Шовиниста, который подспудно или явно оправдает аннексию и войну и не забудет возложить всю вину или её часть на украинский народ.
Это не новое поветрие - это менталитет, это главная скрепа, так было всегда - воевать, нападать, отнимать, порабощать, унижать, признавать только авторитет силы, возвышаться над другими народами, культурами, странами.
Россия безнадёжно больна и кроме усыпления никаких выходов из этой болезни нет.
Александр ТверскОй
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