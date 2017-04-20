 10 офицеров привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее размещение 54-й бригады на Чугуевском полигоне, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Завершена служебная проверка по фактам неудовлетворительного размещения личного состава 54-й отдельной механизированной бригады на Чугуевском полигоне. В ходе проверки был выявлен ряд организационных недостатков, которые повлияли на качество условий размещения военнослужащих. По итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности 10 высших и старших офицеров. Кроме этого, спланированы меры по предотвращению подобных случаев в будущем", - сказано в сообщении.
Отметим, ранее волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook сообщил, что на военном полигоне вблизи Чугуева Харьковской области для военнослужащих установили умывальники без кранов. После резонанса в СМИ министр обороны С. Полторак выслал на полигон грозную комиссию, чтобы проверить обеспечение 54-й бригады.
Вместе с тем, ранее стало известно, что замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич, обратившийся к волонтерам за помощью, был отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих.
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