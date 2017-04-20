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 Политика Украины
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 Боевики обстреляли Широкино, нарушая "режим тишины", - штаб АТО

Ситуация в Широкино остается стабильно напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики снова обстреляли Широкино.

"Несмотря на режим тишины, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. В частности, в Широкино украинские военнослужащие оказались под огнем противника", - сообщают в штабе.

Кроме стрелкового оружия боевики используют станковые противотанковые гранатомёты (СПГ), ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), минометы и боевые машины пехоты (БМП).

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Боевики применяют оружие всех калибров, также в их распоряжении находятся самоходные артиллерийские установки.

Ситуация в Широкино остается стабильно напряженной.

Боевики пытаются вытеснить украинские подразделения из поселка, однако украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения противника.
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Скоро штаб АТО допишется и до такого маразма:
"Боевики обстрелляли позиции ВСУ не нарушая режим тишины".
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Потрібні активні дії ЗСУ на фронті щоб унеможливити швидкий наступ терористів. В той час як путін готується до вторгнення в Україну, тільки наступ ЗСУ на Донбасі може зламати плани путіна по переходу кордону в іншій частині України! ЗСУ мають піти в наступ і змусити путіна кидати всі резерви саме в зону АТО, де вони будуть зв'язані бойовими діями з нашими боєготовими частинами. Ні в якому разі не можна допустити створення нових фронтів по кордону, бо це розпорошить наші сили та засоби. Ми маємо бити ворога там де ми готові, там де стоять наші танки та артилерія, там де вже і зараз йде війна! Наша бездіяльність тільки допомагає путіну готувати раптові удари з кількох напрямків, з Білорусі та з Півночі, допомагає концентрувати сили та бронетехніку. Ми маємо бути активними та небезпечними, щоб путін всі резерви тримав в одному місці і боявся їх звідти забирати щоб не втратити ДНР та ЛНР! Наступ в АТО це питання життя та смерті України, якщо дебільна влада цього ще не зрозуміє, то ми ризикуємо повторити невдалу історію молодої української держави початку ХХ століття. Досить вже бути трусливими нікчемами, час діяти!
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