 Боевики обстреляли Широкино, нарушая "режим тишины", - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики снова обстреляли Широкино.
"Несмотря на режим тишины, российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. В частности, в Широкино украинские военнослужащие оказались под огнем противника", - сообщают в штабе.
Кроме стрелкового оружия боевики используют станковые противотанковые гранатомёты (СПГ), ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), минометы и боевые машины пехоты (БМП).
Боевики применяют оружие всех калибров, также в их распоряжении находятся самоходные артиллерийские установки.
Ситуация в Широкино остается стабильно напряженной.
Боевики пытаются вытеснить украинские подразделения из поселка, однако украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения противника.
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