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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1056) Омелян (243) Бальчун Войцех (77)

 Омелян готов поддержать отставку Бальчуна: "Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце его работы"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Бальчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" - сказал он журналистам в кулуарах Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у В.Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имён.

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Как сообщалось, В.Омелян ранее неоднократно критиковал работу В.Балчуна и высказывался за его отставку.

Премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" В. Бальчуна в конфликте с В. Омеляном.

Смотрите также: "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО
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Отакої! А може започаткуєм збір підписів за відставку Омеляна?
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Коли Омеляна посадять за співпрацю з мафією? Бальчун це ЄДИНИЙ успішний менеджер в Україні! Єдиний! Омелян має бути звільнений з посади негайно, скільки можна тримати мафію у владі?
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я не являюсь сторонником омеляна, но в чем успешность менеджмента поляка в Украине? железная дорога как была средством распила денег, так и осталась. качество услуг не изменилось, техническое оснащение тоже.
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прям за год и производство новых локомотивов должны были открыть?
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а конкретный ответ помимо встречного вопроса есть?
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Збитки Укрзалізниці в 2015 році склали більше 16 млрд грн!!!!
Прибутки Укрзалізниці в 2016 році склали 303 млн грн!!!!!!
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ну как бы 10000 вагонов произвести запланировано на этот год, за прошлый впервые 1000 построили. ВПЕРВЫЕ.
Выбирается партнер для строительства локомотивов, электрифицируются жд, строятся доп. разъесды где это необходимо в первую очередь.
Как бы бесконечность по сравнению с тем ничто что было до того.
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да ты что?а вот при зеке Хюндаи закупили...это как бы ничто?а,на этом же деньги разворовали...а вот Бальчун унитазы по миллиону закупает...но это же другое дело!смешные вы-"свидетели секты реформ""....а мне как то наплевать и на Бальчуна-гитариста и на Омеляна-афериста...чем они больше друг друга сожрут-тем лучше...
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Не купили Хундай а взяли в борг, при зеку набрали в борг на 40 млрд доларів! Це не здобутки а злочини! А Бальчун домігся результатів і тому має бути збільшена його зарплатня вдвічі і ще треба додати бонуси, якщо Укрзалізниця і в 2017 році буде прибутковою на мільярди гривень! Треба платити гроші тим хто працює і дає результати, а не тим хто провалює реформи! Тарифи на вантажні перевезення треба піднімати до рівня ЄС, тобто мінімум в 2,5 рази, олігархи мають платити справедливу ціну!
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просто УЗ планирует освоить 12,5 млрд грн на обновление подвижного состава, Балчун (не знаю, насколько он успешный менеджер) им будет мешать в распиле бабла. Вот вам и весь поллитргейст.
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у Бальчуна нет никакой поддержки ни от тех, ни от этих. распилят деньги и он ничем не сможет помешать, будь у него такое в планах. но судя по полной бездеятельности - вряд ли у него такие планы могут появиться.
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Бальчуна підтримують прості залізничники, які втомились від залізничної мафії!
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Укрзалізниця перестала бути збитковою та наносити державі збитків щороку на мілярди гривень! В 2016 році Укрзалізниця в перший раз показала чисті прибутки замість мільярдних збитків! За це Бальчуну треба ставити пам'ятник і збільшувати його зарплату вдвічі, щоб через рік Укрзалізниця збільшила прибутки та почала виходити на рівень європейського Дойче Бану, який приносить в рік 1,5 млрд євро прибутків при такому ж обсягу перевалки вантажів як і в Укрзалізниці! А в нас зарплати менші ніж в ЄС, тому Укрзалізниця має приносити втричі більше прибутків!
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Igor L,да откуда ты взял этот бред?Бальчун сам признал убытки в 2016 году и состояние технического дефолта Укрзализници...или тебе виднее,чем самому Бальчуну?
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Є офіційні фінансові результати Укрзалізниці - 303 млн грн чистого прибутку, при мільярдних витратах на оновлення рухомого складу! Якби не було витрачених мільярдів на розвиток, прибутки складали б більше 3 млрд. грн!!!!

За 2016 рік ПАТ «Укрзалізниця» отримано доходів 78,9 млрд грн. Витрати товариства склали 78,6 млрд грн. Залишок грошових коштів на рахунках товариства на кінець 2016 року становив 5,5 млрд грн.
«Як і розраховували, фінансовий результат ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік прибутковий - отримано 303 млн грн. Компанія у повному обсязі виконала свої зобов'язання перед державою: за оперативними даними, у 2016 році сплачено 15 млрд грн податків та обов'язкових платежів», - повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.
Так, до державного бюджету сплачено 6,8 млрд грн, у державні цільові фонди та місцевий бюджет - 8,2 млрд грн.
За 2016 рік перевезено 343,4 млн тонн вантажів і 439 млн пасажирів. Доходи від перевезень у 2016 році склали 62 млрд грн. Витрати від перевезень становлять 58,4 млрд грн, які вдалося зменшити, порівняно із затвердженим планом, на 1,7 млрд грн (на 2,8%).
Минулого року вдалося на 1,3 млрд грн зменшити витрати на паливо за рахунок зменшення закупівельної ціни на дизельне паливо. При плані 20 912 грн/тонна фактична ціна склала 19 902 грн/тонна.
Оновлено рухомого складу на суму 2,8 млрд грн. Модернізовано основних засобів на 2 млрд грн, в тому числі рухомого складу на 0,9 млрд грн.
Виконано робіт з капітального будівництва на 2,8 млрд грн, у тому числі з реконструкції колії на 1,1 млрд грн., з будівництва Бескидського тунелю на 0,7 млрд грн та модернізовано ділянку Комиш-Зоря - Волноваха, що дозволило збільшити її пропускну можливість.
Відремонтовано 7 278 локомотивів (56 капітальним ремонтом), понад 30 тис. вантажних вагонів, понад 2 тис. пасажирських вагонів, відремонтовано та запущено двоповерховий поїзд Шкода, придбано 1020 піввагонів.
За 2016 рік EBITDA становить 20,5 млрд грн, рентабельність EBITDA - 30%.
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"залишок коштів на рахунках на кінець певного року" - это еще не прибыль
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Вот жеж мудак:
в частности среди бывших железнодорожников, Источник: http://censor.net.ua/n437099
Ебальце бы ему разбить ...
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Наш госаппарат - это шайка оборзевших плутократов, не ребята, без суда Линча эти мрази просто уничтожат страну.
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Привозний манагер здувся? Несіть наступного. Чи виявився недостойним і не надто прислужливим для шоколадного керовника?
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Главное,у омеляна есть кандитатуры. А ты то кто такой? Очередная сволочь жаждущая пропихнуть свою свинью к кормушке. Уж очень рьяно этот деятель топит Бальчуна. Отрабатывает заказ?
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А какое отношение теперь Омелян имеет к Укрзализныце? Он уже пытался ей руководить, должен был быть благодарен Богу, что не посадили.
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В данном случае гнать надо обоих! А логичней всю команду Порошенко и Гройсмана.Они на интерпол давно заработали...
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Давно пора в отставку. Непонятно за какие коврижки ссаного гитариста взяли на такой пост.

Платить ему 1 000 000 бакинских за то, что он даже в Украине не бывает? Извольте.
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Этот Омелян визжит как баба,требуя уволить поляка,вероятно с надеждой посадить туда-своё "протеже".Аж,противно слушать его визги.

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Не свого протеже, а протеже мафії яценюка, бо саме яценюку віддано мінінфраструктури! Як керує мафія яценюка ми бачимо по Ощадбанку, який керується сокурсником яценюка Андрієм Пишним та щороку наносить державі збитки на десятки мільярдів гривень!
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омеля да остав ты уже в покое ЗАЛИЗНИЦУ как ты без ее неможеш
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Пора мочить Омельяна. Марионетка в руках олигархата.
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Вот присосался Омеля к Бальчуну, как Тузик к тапку! Как будто в стране с "инфраструктурой" у нас всё нормуль, осталось только "навести порядок" в Укрзализныце! Ты дороги ремонтируй да мосты строй! И воруй меньше вместе со своими "подчиненными"! А то асфальт "сходит" вместе со снегом, на дорогах- одни колдобины, а мосты людям на головы валятся (даже в Киеве!) А ему всё никак "не дотянуться" до железнодорожной кормушки! Ну, не удод?
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Омелян - це КуляВлобська і мАкаковська курва. Таких потрібно ще в дитинстві розстрілювати з рогатки.
Зверніть увагу цей слизький "глист" осмілів неабияк: Прем"єр мовчить а ВОНО зібралось відставляти Бальчуна через голову Прем"єра. Може останній і не ангел але те, як діє "глист", переконує мене в тому, що ця сміливість можлива лише коли за спиною стоїть мАкаков або КуляВлоб з Фірташем і наперсточником "Ахметом". Або всі разом.
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Омелян за что не возьмется везде полная жопа - дороги строил в итоге только хуже стало, засветился с лоукостами так и там жопа)) Борисполь не желает подписывать договор...Боюсь, что его новые кандидаты на "руль" в Укрзализныци... заставят нас ездить на дрезинах))
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Омелян єдиний адекватний міністр європеського зразка !!1 а в цій шоблі нікому нормальному працювати не дадуть! Люди включайте мозок!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян готов поддержать отставку Бальчуна: "Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце его работы"
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