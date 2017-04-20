 Омелян готов поддержать отставку Бальчуна: "Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце его работы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Войцеха Бальчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года" - сказал он журналистам в кулуарах Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.
Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", в частности среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты. Всего у В.Омеляна есть три таких кандидатуры, однако он не уточнил имён.
Как сообщалось, В.Омелян ранее неоднократно критиковал работу В.Балчуна и высказывался за его отставку.
Премьер-министр Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" В. Бальчуна в конфликте с В. Омеляном.
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Прибутки Укрзалізниці в 2016 році склали 303 млн грн!!!!!!
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Выбирается партнер для строительства локомотивов, электрифицируются жд, строятся доп. разъесды где это необходимо в первую очередь.
Как бы бесконечность по сравнению с тем ничто что было до того.
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За 2016 рік ПАТ «Укрзалізниця» отримано доходів 78,9 млрд грн. Витрати товариства склали 78,6 млрд грн. Залишок грошових коштів на рахунках товариства на кінець 2016 року становив 5,5 млрд грн.
«Як і розраховували, фінансовий результат ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік прибутковий - отримано 303 млн грн. Компанія у повному обсязі виконала свої зобов'язання перед державою: за оперативними даними, у 2016 році сплачено 15 млрд грн податків та обов'язкових платежів», - повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.
Так, до державного бюджету сплачено 6,8 млрд грн, у державні цільові фонди та місцевий бюджет - 8,2 млрд грн.
За 2016 рік перевезено 343,4 млн тонн вантажів і 439 млн пасажирів. Доходи від перевезень у 2016 році склали 62 млрд грн. Витрати від перевезень становлять 58,4 млрд грн, які вдалося зменшити, порівняно із затвердженим планом, на 1,7 млрд грн (на 2,8%).
Минулого року вдалося на 1,3 млрд грн зменшити витрати на паливо за рахунок зменшення закупівельної ціни на дизельне паливо. При плані 20 912 грн/тонна фактична ціна склала 19 902 грн/тонна.
Оновлено рухомого складу на суму 2,8 млрд грн. Модернізовано основних засобів на 2 млрд грн, в тому числі рухомого складу на 0,9 млрд грн.
Виконано робіт з капітального будівництва на 2,8 млрд грн, у тому числі з реконструкції колії на 1,1 млрд грн., з будівництва Бескидського тунелю на 0,7 млрд грн та модернізовано ділянку Комиш-Зоря - Волноваха, що дозволило збільшити її пропускну можливість.
Відремонтовано 7 278 локомотивів (56 капітальним ремонтом), понад 30 тис. вантажних вагонів, понад 2 тис. пасажирських вагонів, відремонтовано та запущено двоповерховий поїзд Шкода, придбано 1020 піввагонів.
За 2016 рік EBITDA становить 20,5 млрд грн, рентабельність EBITDA - 30%.
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в частности среди бывших железнодорожников, Источник: http://censor.net.ua/n437099
Ебальце бы ему разбить ...
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Платить ему 1 000 000 бакинских за то, что он даже в Украине не бывает? Извольте.
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Зверніть увагу цей слизький "глист" осмілів неабияк: Прем"єр мовчить а ВОНО зібралось відставляти Бальчуна через голову Прем"єра. Може останній і не ангел але те, як діє "глист", переконує мене в тому, що ця сміливість можлива лише коли за спиною стоїть мАкаков або КуляВлоб з Фірташем і наперсточником "Ахметом". Або всі разом.
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