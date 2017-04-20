 Невыполнение Россией решения Суда ООН позволит Украине просить дополнительных санкций, - Гопко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это приказ, определенные рекомендации, которые должны быть выполнены Россией. Это (невыполнение - Ред.) будет большим ударом по международному имиджу, это возможность для того, чтобы Украине просить дополнительных санкций, их усиления", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.
Нардеп также выразила мнение, что российская сторона будет вынуждена хотя бы на время рассмотрения Международным судом ООН иска Украины обеспечить выполнение предписанных судебной инстанцией мер.
"В противном случае это только подтвердит и даст дополнительные аргументы судьям о том, что Россия совершено не правовое государство, о том что она пренебрегает международным правом", - подчеркнула А.Гопко.
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора ".
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Материалы по теме: Украина против России в Гааге
Петренко о решении Международного суда ООН: "Вчера произошло хорошее событие. Самое основное, что суд признал свою юрисдикцию по этим делам"(17)
Турчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен"(54)
Россия должна выполнять решения Международного суда ООН: тут нет выбора, - посол Франции Дюмон(20)
Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин(40)
Для України важливо, аби ЄС її не зрадив - депутат(0)
Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко(92)
"Мы на правильном пути", - Порошенко о решении Международного суда ООН(320)
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То нехай наші "переможці" вже зараз починають вимагать нових санкцій. А ми подивимося, як вони це робитимуть.
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12 апреля 2017, 16:52
Российский президент Владимир Путин назвал страны, поддержавшие американский удар по Сирии, "китайскими болванчиками", одобрившими "явное нарушение международного права". Именно об этом - о нарушении международного права - говорят сейчас российские политики и пропагандисты. И, разумеется, в этой интерпретации Россия выступает в роли хранительницы и защитницы международного права, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".
Хочется, однако, спросить, где была "хранительница и защитница", когда аннексировала Крым? Ведь тогда речь шла именно о вопиющем нарушении международного права - первом таком нарушении в Европе со времен Второй мировой войны. Часть территории суверенного государства была без его согласия, в нарушение всех конституционных и законодательных норм как самого этого государства, так и аннексированной территории и самой страны-агрессора, присоединена к России. Ведь в украинском законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяли бы части территории страны принимать решения об отделении. Ведь в законодательстве Автономной Республики Крым отсутствуют нормы, которые позволяли бы проводить референдумы об отделении от Украины, провозглашении независимости или присоединении к какой-либо другой стране. Ведь в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, позволяющие присоединять территорию другого государства.
О международных обязательствах России - Будапештском меморандуме и многочисленных соглашениях, которые признавали территориальную целостность Украины - я даже не напоминаю. Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах. Именно об этом говорили Владимиру Путину руководители многих стран мира в дни, когда совершалась аннексия.
Но что отвечали на это в Москве? Что так решил "народ Крыма" на "референдуме". Что после "переворота" в Киеве никакого Украинского государства, перед которым Россия имеет обязательства, просто не существует (хотя от этого "несуществующего" государства Российская Федерация в то же время требует в международных судах возврата "долга Януковича"). Что никакого международного права Россия не нарушала, территориальных претензий к Украине не имеет, а просто защищает крымчан от несуществующих угроз.
Так вот, в отличие от этих угроз, угрозы мирному населению Сирии вполне реальны. Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями. А Башар Асад это делает против населения своего собственного государства. И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир.
Так что с оскорблениями в его адрес я бы на месте реальных нарушителей международного права из Кремля был бы осторожнее.
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Давайте, начинайте требовать новых санкций.
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6 ч ·
Не вщухають суперечки з приводу вчорашнього рішення суду ООН за позовом України до РФ. По зомбоящику і в соцмережах холуї Банковій роздувають чергову брехливу #перемогу. З ними все зрозуміло. Гроші не пахнуть. Дивує що деякі, (начебто розумні і розважливі) українці дають себе ввести в оману маніпуляторам.
Рішення Суду кожен може прочитати і проаналізувати сам. Що за 3 роки війни з РФ "правлячою коаліцією" не був поставлений на голосування ні Законопроект "про окуповані території", ні постанова про визнання ЛДНР терористичними організаціями - про це знають багато. Те, що всі три роки йшла незаконна торгівля з ЛДНР і 47% (за даними СБУ) йшло на "фінансування тероризму" - про це тепер знають майже всі (http://bit.ly/2oNsmkP).
Рішення суду ООН взагалі не можна розглядати у відриві від маси інших подій і рішень 2014 - 2017 роки. Наприклад, у відриві від зусиль адміністрації президента і МВС спрямованих на приховування фактів агресії РФ в 2014-2015 роках. Хто забув - прочитайте у вкладенні - згадайте.
Чому це важливо? Усвідомлення проблеми - перший крок до її вирішення. Якщо ми хочемо відстояти Незалежність України ВСУПЕРЕЧ зусиллям президента, міністрів, більшості депутатів то ми повинні спочатку відстояти свій розум і допомогти це зробити іншим. Нічого сверхьестественного не сталося. Усвідомлюємо, переживемо, наберемося сил, змінимо ситуацію. Не вперше. Вірю в розум українців. Вірю в мудрість і силу Народу. Прорвемося!
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10 апреля 2017, 15:37
Европа сегодня хочет удержать Россию и Соединенные Штаты от силовой конфронтации на Ближнем Востоке и далее везде. Это означает одно: международная ситуация буквально беременна глобальным противостоянием, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обещает предложить на саммите глав внешнеполитических ведомств стран "большой сёмерки" введение новых - штрафных - санкций против России, если Москва не откажется от поддержки преступного режима Башара Асада и не выведет свои войска из Сирии.
Джонсон демонстративно отказался от визита в российскую столицу, чтобы показать свое отношение к химической атаке режима Асада и дать возможность государственному секретарю США Рексу Тиллерсону представить в Кремле согласованную позицию цивилизованного мира.
В Москве Джонсона уже представляют как безответственного "ястреба", который пытается повлиять на "миролюбивую" внешнюю политику путинского режима. Но на самом деле Джонсон - вовсе не "ястреб". Позиция министра иностранных дел Великобритании отражает общую озабоченность европейских стран последствиями американского удара по Сирии.
Этот шаг Дональда Трампа был поддержан практически всеми союзниками Соединенных Штатов - от Европейского Союза до Турции.
Однако поддержка не означает отсутствия обеспокоенности. Если в Москве решает, что должны "проучить" Трампа и ответить ему с помощью силы - а признаки такой готовности очевидны после совместного обещания России, Ирана и сирийских властей реагировать на новые удары - то ситуация может быстро перейти в силовое противостояние между Западом и Москвой.
Новые санкции - если страны "большой семерки" согласятся с их введением - должны продемонстрировать Владимиру Путину единство Запада и готовность цивилизованного мира действовать энергично и слаженно.
Они должны удержать Россию от любых попыток поднять свою слабеющую руку на лидера свободного мира - Соединенные Штаты. Но одновременно они должны вернуть Трампа, если так можно выразиться, к позициям Обамы. То есть к готовности работать над демонтажем российского политического режима с помощью политических и экономических, а не силовых действий.
Иными словами - Европа сегодня хочет удержать Россию и Соединенные Штаты от силовой конфронтации на Ближнем Востоке и далее везде.
Шансы Бориса Джонсона и тех, кто разделяет его подход, не так уж велики. Путин давно уже живет в сумеречной реальности, из которой вряд ли выберется даже после потери власти. С точки зрения российского правителя и тех, с кем он общается, не Россия, а Соединенные Штаты нарушают и международное право, и правила игры - как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве.
Поэтому не приведут к успеху как попытки разговаривать с Путиным языком ультиматумов, так и попытки предлагать российскому президенту пряник. Путин убеждён, что инициатива на его стороне и ему самому решать, кому выдвигать ультиматумы, а кому предлагать пряники.
С Дональдом Трампом еще сложнее. Во-первых, американский президент предпочитает действовать импульсивно - и в этом смысле его реакцию на те или иные события просто невозможно просчитать. Ещё вчера Трамп был решительным противником применения силы в Сирии и критиковал своего предшественника Барака Обаму за вмешательство в конфликт сирийцев с диктаторским режимом.
Сегодня Трамп сам применил силу. Завтра у него может быть другая позиция. Но сейчас американский президент нуждается в быстрых победах и ему не до изысканных расчетов британских джентльменов.
Это означает одно: международная ситуация буквально беременна глобальным противостоянием. Ещё три года назад Украина могла бы воспринимать себя в качестве бесстрастного наблюдателя такого противостояния. Но сейчас она рискует стать одной из его арен.
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Суд может что то арестовать!А заставит кого то из стран запада ввести санкции якийсь бред,
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Кремль не намерен включать в состав России оккупированные территории Донбасса, либо идти на аннексию по примеру Крыма.
По его словам, в администрации могут быть какие угодно планы и бумаги, но сами по себе они не имеют значения. Политолог считает, что в Кремле, как и в Киеве, не знают, что делать с Донбассом. Включать его в состав РФ, как Крым, Путин не будет. И об этом было ни единожды сказано.
"И уж тем более, он не будет этого делать сейчас, когда экономическое положение России тяжелые, новые санкции ей абсолютно не нужны. А Донбасс ей не нужен и без всяких санкций. Потому что экономика Донбасса разрушена, а восстанавливать ее денег нет", - считает Радзиховский.
При этом он отмечает, что сами жители оккупированных территорий мечтают о том, чтобы войти в состав РФ, потому что надеются на российские пенсии. "Но этого не будет. План Путина, который видимо был о том, чтобы впихнуть невпихуемуемое, впихнуть Донбасс как "троянского коня" внутрь Украины, и, контролируя Донбасс, таким образом контролировать Украину, провалился. Украина на это не пошла и не пойдет. В Киеве тоже не идиоты сидят и получать такой "подарок" никто не хочет", - говорит политолог.
У сторон конфликта на данный момент есть только один, не самый лучший вариант - замороженный конфликт, ничейная территория. Хотя по факту сближение Донбасса с РФ уже происходит.
"Там, естественно, ходят русские деньги, там работают русские чиновники. Т.е. интеграция без всяких планов по факту идет, просто потому что Россия их кормит, дает деньги, вооружает, командует. Это абсолютно стопроцентно зависимая от России во всем территория, поскольку республиками их назвать невозможно", - отмечает Радзиховский. Но при этом отмечает, что РФ не несет за территории социальной ответственности.
Напомним, в издании Bloomberg вышел материал о планах Путина постепенно интегрировать Донбасс в состав РФ.
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Но главное, сидеть у витрины и ждать анаконду, да. Гапка?
А доказать финансирование терроризма - не?
А так рашка откроет для близира 1-2 украинских школ, и то воскресных, и будет тянуть резину годами. татар могут подкупить, там тоже есть колаборанты типа Темиргалиева.
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