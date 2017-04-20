 Спасенному с затонувшего в Черном море сухогруза украинцу оформили документы для возвращения на Родину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
"Сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы для возвращения в Украину", - говорится в сообщении.
В МИД сообщают также, что по состоянию на 20 апреля найдено четырех человек, трое из которых - погибшие, один - спасен. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины.
Поисковые работы продолжаются.
Напомним, утром 19 апреля экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Черном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.
Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.
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привлеки к ответственности кравчука,веру ульянченко и многих других за продажу ЧМП!!!
и можно обвинять моряка за его профессию!
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22 січня (4 лютого по новому) 1918 року, після кровопролітнього штурму заводу Арсенал казаками Гайдамацького кішу Слобідскої України під проводом Сімона Петлюри було розстріляно на місці понад 300 заколотників- сепаратистів "Героїв Арсеналу". Близько 750 вбитих "Героїв Арсеналу" було поховано у Маріїнському парку... Сухогруз із такою назвою не міг не розвалитися та не потонути
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