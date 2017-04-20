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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авария (1128) МИД (4044) моряки (210) трагедия (192) Черное море (358)

 Спасенному с затонувшего в Черном море сухогруза украинцу оформили документы для возвращения на Родину

Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"Сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы для возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

В МИД сообщают также, что по состоянию на 20 апреля найдено четырех человек, трое из которых - погибшие, один - спасен. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины.
Поисковые работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза

Напомним, утром 19 апреля экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Черном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.

Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.


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Украинец - работает на роSSию, на врага - а мы за него заботимся.
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Уже выяснили , что судно было продано в 2015 году из Украины. Владелец теперь турок, НО ПОЧЕМУ-ТО обслуживает руцьких. Есть вопрос- документы какой страны были на зерно? Если раша под санкциями, то может документы были украинские? Видимо это судно и до 2015 года возило зерно. И команда наверно на нем работала и до продажи одна. Значит химия с судном была кому-то нужна.
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Крым под санкциями, а не раша. Судно плыло из Азова, так что всё законно.
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alexs

привлеки к ответственности кравчука,веру ульянченко и многих других за продажу ЧМП!!!
и можно обвинять моряка за его профессию!
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"Как вы яхту назовете так она и поплывет" . Назва в них не правильна була...символічна назва.. "Герої Арсеналу" ...

22 січня (4 лютого по новому) 1918 року, після кровопролітнього штурму заводу Арсенал казаками Гайдамацького кішу Слобідскої України під проводом Сімона Петлюри було розстріляно на місці понад 300 заколотників- сепаратистів "Героїв Арсеналу". Близько 750 вбитих "Героїв Арсеналу" було поховано у Маріїнському парку... Сухогруз із такою назвою не міг не розвалитися та не потонути
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпасенному с затонувшего в Черном море сухогруза украинцу оформили документы для возвращения на Родину
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