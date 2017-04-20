 Беларусь на Западе никому не нужна, там такого добра хватает, - Лукашенко заверил, что не отворачивается от РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Любят покритиковать в России и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее", - заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.
"А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", - подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, президент отметил, что Беларусь несправедливо критикуют за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному. "То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский", - сказал он.
"Подчеркиваю - это не российский язык (русский .- Ред.). Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", - отметил глава государства.
По словам А.Лукашенко, в Беларуси от русского языка не откажутся. "Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", - резюмировал глава Беларуси.
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А хозяйственник то какой, а ?
Как выгодно продал Бялорусь путлеру, как умело наплодил десятки млрд. долгов перед педерацией, как красиво продал газовую трубу, каков хозяин, а ???
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19 апреля 2017, 16:50
Министр иностранных дел России открывает отнюдь не каждое посольство своей страны. Поэтому не стоит думать, что приезд главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Сухуми - это такая рутина, просто желание сделать приятно "дружественному", а на самом деле марионеточному абхазскому руководству. Нет, приезд в Сухуми именно в эти дни - это еще одно желание подергать тигра за усы, напомнить Соединенным Штатам, что несмотря на все призывы к соблюдению Москвой международного права, Кремль будет защищать свое право на контролируемые территории и поддержку "союзников". И в Дамаске. И в Донецке. И в Симферополе. И в Сухуми, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".
Абхазия и Южная Осетия были, по сути, первыми территориями, которые фактически аннексировала Россия - только в отличие от Крыма эта аннексия произошла не в виде присоединения к России, а в виде признания независимости этих грузинских автономий. В Москве любят утверждать, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии - это "ответка" за Косово, но ничего более циничного и представить себе нельзя. Косово попало под международное управление, а потом получило независимость после того, как подавляющая часть населения этого края была изгнана из родных домов режимом Слободана Милошевича и получила возможность вернуться только после операции НАТО. Фактически мы были свидетелями самого настоящего этноцида, и независимость Косово - ответ на этот этноцид. При этом меньшинство жителей края - косовские сербы - получили в новом государстве автономию, которую трудно сравнить с правами албанцев в Сербии Милошевича. Опять-таки, под давлением международного сообщества.
В Абхазии произошло нечто совершенно противоположное. Подавляющее большинство населения этой республики - грузины - были изгнаны из своих домов и только после этого при поддержке России началось строительство самопровозглашенной Абхазии. Но даже в этой Абхазии грузиноязычное мегрельское меньшинство было лишено избирательных прав - что, между прочим, и помогло прийти к власти нынешнему президенту Абхазии, чекисту Раулю Хаджимбе. Абхазия - это Косово наоборот, точно также, как и Россия - это Соединенные Штаты наоборот с точки зрения влияния в мировой политике.
Вот давайте просто представим себе, что большинство населения Крыма - русское население - было бы изгнано с территории полуострова, Крым стал бы крымскотатарским государством, а оставшиеся в Крыму русские были бы лишены права участвовать в выборах руководства республики. Что, интересно, по этому поводу говорили бы в Москве? А ведь в Абхазии происходит именно такой процесс. Или, может быть, абхазы "более коренной" народ Абхазии, чем крымские татары - Крыма? Или, может быть, у русского человека в своем родном доме больше прав, чем у грузина в своем?
Остается рассчитывать, что вызывающий визит Сергея Лаврова отрезвит грузинское руководство и заставит его в полный голос говорить на международном уровне об аннексии грузинских земель. Потому что с точки зрения будущей стабильности на постсоветском пространстве очень важно, чтобы страны, на территории которых покусилась Россия, - Украина, Грузия и Молдова - говорили о своих проблемах вместе, чтобы Россия в глазах мира выглядела государством, систематически и осознанно нарушающим международное право. Нельзя допустить, чтобы вопрос Донбасса или Крыма был решен, а будущее Абхазии или Приднестровья так и зависло в воздухе безысходности.
Россия должна уйти отовсюду.
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11 апреля 2017, 11:34
Победа спикера "парламента"самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова на так называемых президентских выборах в контролируемом Москвой регионе, на первый взгляд, не имеет никакого особого значения для стороннего наблюдателя. Ну в самом деле, какая разница - Бибилов или его предшественник, действующий президент чекист Леонид Тибилов, который потерпел поражение на этих выборах, хотя рассчитывал на победу в первом же туре? Но на самом деле значение есть - то, что произошло, ставит Южную Осетию в один ряд с территориями, которые Москва считает зонами своего влияния - а значит, и руководство этих территорий должно согласовываться с Кремлем, а не определяться теми, кто там живет и голосует, пишет Виталий Портников для lb.ua.
Среди этих "территорий", между прочим, и Украина. Это для нас Украина - государство, для Кремля это всего лишь мятежная колония, которой должна править марионетка. В 2004 году украинские власти согласовали с Кремлем кандидатуру преемника Леонида Кучмы - рецидивиста Виктора Януковича. Победить честно кандидат власти не мог, пришлось фальсифицировать в его пользу второй тур голосования, что и привело к первому Майдану и поражению кремлевского фаворита в дополнительном туре выборов главы государства. Но в Москве о Януковиче не забыли. В результате уже через несколько месяцев Янукович вернулся в кресло премьер-министра страны, а в 2010 году выиграл президентские выборы и начал осуществлять программу, которую готовили для него еще в 2004 году - программу маргинализации Украинского государства. И если бы не откровенное презрение к обществу и клептомания Януковича и его окружения, Украина сейчас вполне могла бы стать еще одной Беларусью.
Но в 2004 году Янукович был отнюдь не единственным московским "пострадавшим". Тогда же проходили президентские выборы в самопровозглашенной Абхазии. Окружение тяжело больного главы республики Владислава Ардзинбы согласовало с Кремлем кандидатуру его преемника - чекиста Рауля Хаджимбы, который, как и Янукович, был премьер-министром и уже готовился сосредоточить всю власть в своих руках. Но Хаджимбе, которого накануне президентских выборов демонстративно принял Путин, бросил вызов популярный политик Сергей Багапш, который и оказался безусловным победителем выборов руководителя региона.
В Москве были в ярости. Несмотря на то, что новый украинский президент Виктор Ющенко выступал за европейскую интеграцию страны, а Сергей Багапш был сторонником упрочения связей Абхазии и России, ненависть Кремля к Багапшу вполне сравнима с неприятием Ющенко. В Москве даже дали указание кубанскому губернатору Александру Ткачеву, в своё время руководившему антиукраинскими провокациями на Тузле, организовать фактическую блокаду товаров из Абхазии и лишить и без того бедное население оккупированной территории средств к существованию.
Багапш не сдался, но его заставили пойти на компромисс и сделать Хаджимбу вице-президентом. Но и после этого Москва боролась с Багапшем, а после его смерти с преемником покойного Александром Анквабом, стараясь подготовить почву для президентства Хаджимбы. Хаджимба еще два раза проигрывал выборы - вначале Багапшу, затем Анквабу. Но в мае 2014 года в республике был организован государственный переворот - руководил им спешно прибывший в Сухуми Владислав Сурков, только что обеспечивший кражу Крыма. Анкваба заставили уйти в отставку, а Хаджимба победил на спешно организованных президентских выборах, от участия в которых была незаконно отстранена часть избирателей. После этого "абхазский Янукович"стал подписывать с Москвой соглашения, которые фактически узаконили контроль России над абхазскими "госструктурами", в том числе и силовыми. Нужно признать, что Багапш и Анкваб от этого уклонялись столько, сколько могли.
В Южной Осетии события развивались по схожему сценарию - но позже. В ноябре 2011 года Бибилов должен был стать преемником коррумпированного осетинского "президента"Эдуарда Кокойты. С ним - как когда-то с Хаджимбой - накануне второго тура демонстративно встретился российский президент, на этот раз Дмитрий Медведев, который специально для этого прибыл в столицу Северной Осетии Владикавказ. Однако во втором туре выборов неожиданно победила оппозиционный кандидат Алла Джиоева - оказалось, что даже в Цхинвали у людей есть свое мнение, отличное от мнения российских оккупантов!
Местные власти победы Джиоевой не признали и тогда в Южной Осетии начались многотысячные акции протеста ее сторонников - знаменитая "Снежная революция", обескуражившая российские власти. Как же так, даже в такой полностью зависимой от России республике - и то холопье смеет бунтовать. В результате в Южной Осетии провели еще одни выборы, к участию в которых Джиоеву не допустили, но и Бибилова не выставили, чтобы не раздражать население лишний раз. Президентом тогда стал чекист Леонид Тибилов, а Бибилова отправили в спикеры "парламента". Правда и на этой должности этот человек, руководивший в 2008 году "зачисткой"территории Южной Осетии, выполнял специфические поручения Кремля - вплоть до обеспечения взаимодействия Южной Осетии с "ДНР"и "ЛНР". А теперь его наконец-то провели на должность президента, которую для Бибилова зарезервировали еще в 2011 году.
Потому что на контролируемых территориях главное кресло может занимать не доверенное лицо, не соратник или попутчик, а агент, беспрекословно исполняющий приказы хозяев. Подробнее об этом могут рассказать и Янукович, и Хаджимба, и теперь Бибилов.
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Но не стоит размещать на ветке всю статью. Достаточно дать ссылку с комментариями...
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14 апреля 2017, 10:23
"Эка Олимпиада Картеру-то биографию испортила!".
Эту фразу, случайно услышанную мной, тогда еще 13-летним школьником, на улице, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Потому что это было первое яркое проявление политического идиотизма, с которым я столкнулся не по телевизору, а в реальности. Разговаривали двое взрослых - делились впечатлениями от президентских выборов в Соединенных Штатах, на которых действующий президент демократ Джимми Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
Картер был убежденным миротворцем, сейчас бы сказали - идеалистом, искренне пытавшимся договориться о продолжении разрядки с престарелым советским генсеком Леонидом Брежневым и окружавшими вождя маразматиками. Но советским людям он запомнился не этими попытками, а своей реакцией на советскую агрессию в Афганистане, выразившейся, в частности, в бойкоте московской Олимпиады.
Эти двое на улице искренне негодовали из-за того, что американский супостат по непонятным причинам испортил "их" Олимпийские игры, пытался наказать "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" за исполнение "интернационального долга". И получил по заслугам. Теперь у Соединенных Штатов будет вменяемый прагматичный президент, с которым Леонид Ильич со своей бандой договорится по гитлеровско-сталинским понятиям: это - мне, это - тебе.
Интересно - дожили эти двое до прошлого года? Радовались ли победе республиканского кандидата Дональда Трампа над демократической выдвиженкой Хиллари Клинтон? Говорили ли, что нелюбовь к Путину и неправильное поведение Обамы испортили Хиллари биографию? Что тот, кто ссорится с "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" и не понимает красоты исполнения интернационального долга в Украине или Сирии, обречен на поражение?
Обама по своим внешнеполитическим приоритетам был даже большим идеалистом, чем Картер, - и Клинтон, работавшая в его первой администрации государственным секретарем, вполне разделяла его подходы и была готова их профессионально реализовать. Вместо того чтобы жестко противодействовать Кремлю, уже устроившему войну в Грузии и не скрывавшему своих экспансионистских планов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, Обама и Клинтон затеяли с Путиным бессмысленную "перезагрузку", только убедившую российского правителя в его безнаказанности.
Путин должен был бы молиться на Обаму, как Брежнев должен был молиться на Картера, - но вместо этого в Кремле решили устроить в Соединенных Штатах свою чекистскую "Олимпиаду" и посодействовать поражению архитектора "перезагрузки" Клинтон на президентских выборах. Архитектор "перезагрузки" была списана в политический утиль - как несколько десятилетий назад был списан в утиль сторонник "разрядки" Картер, - а в Кремле вновь откупоривали шампанское - интересно, той же самой марки, которой отмечали победу Рейгана? Или тогда все же употребляли свое, советское?
Мальчишка, буквально открывший рот от услышанного на улице, я искренне не мог понять, как взрослые могут быть такими откровенными болванами. Я не так много знал о жизни в Соединенных Штатах, но даже простое посещение американской сельскохозяйственной выставки, устроенной тогда в Советском Союзе под патронажем президента Картера, демонстрировало цивилизационную дистанцию между США и СССР - десятилетия советского отставания от цивилизованного мира. Я не мог поверить, что взрослые люди считают, что американцы в своем выборе главы государства руководствуются какой-то там бойкотированной Олимпиадой и точкой зрения жителей нищей недоразвитой страны. Но ведь эти двое жили в закрытом мире, верили безальтернативному телевидению и родной партии и имели право на глупость.
Тем поразительнее, что такую же недальновидность проявили руководители оказавшейся в открытом мире страны, просто обязанные понимать, как на самом деле устроены Соединенные Штаты и чем президент-республиканец - даже самый внесистемный - отличается по внешнеполитическим подходам от президента-демократа. Советские кремлевские старцы накликали на свою голову Рональда, современные кремлевские "гопники" - Дональда, а итог будет один и тот же.
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Открытие польского Reserved в Минске.
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Дал бы Бог ума Батьке, так не искал бы счастье где то, а спокойно ковали бы благополучие у себя сами. Нас это тоже касается.
Элитам (это я так красиво свиней у бюджета назвал) труд, производства и заводы не нужны. Им кредиты под оффшоры подавай. Быстрые и дурные деньги. Отдавать то не им.
Вот и нет перспектив у молодежи, села умирают, заводы и производства...
Нашим бы народам проснуться, да развесить воров по их законным местам.
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- Чойта?
- Культурная пропасть между нами не оставляет шанса на наш даже экспериментальный симбиоз.
- Чо???.
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Ну, тада Лукашенко пусть уйдет, и Запад полюбит Беларусь.
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