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Все про:Беларусь (2545) Лукашенко (1627) Россия (70084) Евросоюз (11751)

 Беларусь на Западе никому не нужна, там такого добра хватает, - Лукашенко заверил, что не отворачивается от РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не отворачивалась от России на Запад, поскольку там она никому не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Любят покритиковать в России и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее", - заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.

"А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", - подчеркнул Лукашенко.

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Кроме того, президент отметил, что Беларусь несправедливо критикуют за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному. "То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский", - сказал он.

"Подчеркиваю - это не российский язык (русский .- Ред.). Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", - отметил глава государства.

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По словам А.Лукашенко, в Беларуси от русского языка не откажутся. "Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", - резюмировал глава Беларуси.
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хитрожепый бульбожер!
А хозяйственник то какой, а ?
Как выгодно продал Бялорусь путлеру, как умело наплодил десятки млрд. долгов перед педерацией, как красиво продал газовую трубу, каков хозяин, а ???
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Странная логика. Быть шестеркой Запада или шестеркой РФ. А самим по себе существовать никак?
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Молодец Лукашенко, все четко излагает.
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столько лет подмахивать и нашим, и вашим - кто хочешь молодцом излагать будет
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В свете мартовских событий ему снова европейцы фиги показывают, поэтому надо лебезить перед засрашкой.
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Что за события в марте?
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Украина тоже пыталась лавировать между западом и кацапией - посмотри Лука чем обернулось
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Россия должна уйти отовсюду


19 апреля 2017, 16:50



Министр иностранных дел России открывает отнюдь не каждое посольство своей страны. Поэтому не стоит думать, что приезд главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Сухуми - это такая рутина, просто желание сделать приятно "дружественному", а на самом деле марионеточному абхазскому руководству. Нет, приезд в Сухуми именно в эти дни - это еще одно желание подергать тигра за усы, напомнить Соединенным Штатам, что несмотря на все призывы к соблюдению Москвой международного права, Кремль будет защищать свое право на контролируемые территории и поддержку "союзников". И в Дамаске. И в Донецке. И в Симферополе. И в Сухуми, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".
Абхазия и Южная Осетия были, по сути, первыми территориями, которые фактически аннексировала Россия - только в отличие от Крыма эта аннексия произошла не в виде присоединения к России, а в виде признания независимости этих грузинских автономий. В Москве любят утверждать, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии - это "ответка" за Косово, но ничего более циничного и представить себе нельзя. Косово попало под международное управление, а потом получило независимость после того, как подавляющая часть населения этого края была изгнана из родных домов режимом Слободана Милошевича и получила возможность вернуться только после операции НАТО. Фактически мы были свидетелями самого настоящего этноцида, и независимость Косово - ответ на этот этноцид. При этом меньшинство жителей края - косовские сербы - получили в новом государстве автономию, которую трудно сравнить с правами албанцев в Сербии Милошевича. Опять-таки, под давлением международного сообщества.

В Абхазии произошло нечто совершенно противоположное. Подавляющее большинство населения этой республики - грузины - были изгнаны из своих домов и только после этого при поддержке России началось строительство самопровозглашенной Абхазии. Но даже в этой Абхазии грузиноязычное мегрельское меньшинство было лишено избирательных прав - что, между прочим, и помогло прийти к власти нынешнему президенту Абхазии, чекисту Раулю Хаджимбе. Абхазия - это Косово наоборот, точно также, как и Россия - это Соединенные Штаты наоборот с точки зрения влияния в мировой политике.

Вот давайте просто представим себе, что большинство населения Крыма - русское население - было бы изгнано с территории полуострова, Крым стал бы крымскотатарским государством, а оставшиеся в Крыму русские были бы лишены права участвовать в выборах руководства республики. Что, интересно, по этому поводу говорили бы в Москве? А ведь в Абхазии происходит именно такой процесс. Или, может быть, абхазы "более коренной" народ Абхазии, чем крымские татары - Крыма? Или, может быть, у русского человека в своем родном доме больше прав, чем у грузина в своем?

Остается рассчитывать, что вызывающий визит Сергея Лаврова отрезвит грузинское руководство и заставит его в полный голос говорить на международном уровне об аннексии грузинских земель. Потому что с точки зрения будущей стабильности на постсоветском пространстве очень важно, чтобы страны, на территории которых покусилась Россия, - Украина, Грузия и Молдова - говорили о своих проблемах вместе, чтобы Россия в глазах мира выглядела государством, систематически и осознанно нарушающим международное право. Нельзя допустить, чтобы вопрос Донбасса или Крыма был решен, а будущее Абхазии или Приднестровья так и зависло в воздухе безысходности.

Россия должна уйти отовсюду.
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Всё как бы нормально написано , только вот "строительство новой Абхазии".......
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Бацька боится что до конца года не доживет. В сентябре совместные руцко-белорусские военные учения, и повод для легального ввода рашка/армии на территорию Белоруссии. А Шенцев может стать новым главой Белорссии в составе Рашки.
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новым генерал-губернатором провинции такой то ...
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Как только с газом прижали Лукашенко,так сразу он забыл.что обещал не допустить иностранных военных в Беларусь и про запад риторика изменилась- вот , что делает газовая*игла*( терминология кпсс в 60-е годы: посадим Европу на газовую иглу,газопровод Уренгой -Помары-Ужгород).
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Конечно не нужна. Если бы Лукашенко кредитовался у МВФ - о, это было бы совсем другое дело - Беларусь была бы западу нужна. А так - да. Украину у них вышло обанкротить и ограбить.
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Бацька багатовекторний: и здесь лизнёт, и там соснёт..
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Москва не забывает "своих"


11 апреля 2017, 11:34



Победа спикера "парламента"самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова на так называемых президентских выборах в контролируемом Москвой регионе, на первый взгляд, не имеет никакого особого значения для стороннего наблюдателя. Ну в самом деле, какая разница - Бибилов или его предшественник, действующий президент чекист Леонид Тибилов, который потерпел поражение на этих выборах, хотя рассчитывал на победу в первом же туре? Но на самом деле значение есть - то, что произошло, ставит Южную Осетию в один ряд с территориями, которые Москва считает зонами своего влияния - а значит, и руководство этих территорий должно согласовываться с Кремлем, а не определяться теми, кто там живет и голосует, пишет Виталий Портников для lb.ua.
Среди этих "территорий", между прочим, и Украина. Это для нас Украина - государство, для Кремля это всего лишь мятежная колония, которой должна править марионетка. В 2004 году украинские власти согласовали с Кремлем кандидатуру преемника Леонида Кучмы - рецидивиста Виктора Януковича. Победить честно кандидат власти не мог, пришлось фальсифицировать в его пользу второй тур голосования, что и привело к первому Майдану и поражению кремлевского фаворита в дополнительном туре выборов главы государства. Но в Москве о Януковиче не забыли. В результате уже через несколько месяцев Янукович вернулся в кресло премьер-министра страны, а в 2010 году выиграл президентские выборы и начал осуществлять программу, которую готовили для него еще в 2004 году - программу маргинализации Украинского государства. И если бы не откровенное презрение к обществу и клептомания Януковича и его окружения, Украина сейчас вполне могла бы стать еще одной Беларусью.

Но в 2004 году Янукович был отнюдь не единственным московским "пострадавшим". Тогда же проходили президентские выборы в самопровозглашенной Абхазии. Окружение тяжело больного главы республики Владислава Ардзинбы согласовало с Кремлем кандидатуру его преемника - чекиста Рауля Хаджимбы, который, как и Янукович, был премьер-министром и уже готовился сосредоточить всю власть в своих руках. Но Хаджимбе, которого накануне президентских выборов демонстративно принял Путин, бросил вызов популярный политик Сергей Багапш, который и оказался безусловным победителем выборов руководителя региона.

В Москве были в ярости. Несмотря на то, что новый украинский президент Виктор Ющенко выступал за европейскую интеграцию страны, а Сергей Багапш был сторонником упрочения связей Абхазии и России, ненависть Кремля к Багапшу вполне сравнима с неприятием Ющенко. В Москве даже дали указание кубанскому губернатору Александру Ткачеву, в своё время руководившему антиукраинскими провокациями на Тузле, организовать фактическую блокаду товаров из Абхазии и лишить и без того бедное население оккупированной территории средств к существованию.

Багапш не сдался, но его заставили пойти на компромисс и сделать Хаджимбу вице-президентом. Но и после этого Москва боролась с Багапшем, а после его смерти с преемником покойного Александром Анквабом, стараясь подготовить почву для президентства Хаджимбы. Хаджимба еще два раза проигрывал выборы - вначале Багапшу, затем Анквабу. Но в мае 2014 года в республике был организован государственный переворот - руководил им спешно прибывший в Сухуми Владислав Сурков, только что обеспечивший кражу Крыма. Анкваба заставили уйти в отставку, а Хаджимба победил на спешно организованных президентских выборах, от участия в которых была незаконно отстранена часть избирателей. После этого "абхазский Янукович"стал подписывать с Москвой соглашения, которые фактически узаконили контроль России над абхазскими "госструктурами", в том числе и силовыми. Нужно признать, что Багапш и Анкваб от этого уклонялись столько, сколько могли.


В Южной Осетии события развивались по схожему сценарию - но позже. В ноябре 2011 года Бибилов должен был стать преемником коррумпированного осетинского "президента"Эдуарда Кокойты. С ним - как когда-то с Хаджимбой - накануне второго тура демонстративно встретился российский президент, на этот раз Дмитрий Медведев, который специально для этого прибыл в столицу Северной Осетии Владикавказ. Однако во втором туре выборов неожиданно победила оппозиционный кандидат Алла Джиоева - оказалось, что даже в Цхинвали у людей есть свое мнение, отличное от мнения российских оккупантов!

Местные власти победы Джиоевой не признали и тогда в Южной Осетии начались многотысячные акции протеста ее сторонников - знаменитая "Снежная революция", обескуражившая российские власти. Как же так, даже в такой полностью зависимой от России республике - и то холопье смеет бунтовать. В результате в Южной Осетии провели еще одни выборы, к участию в которых Джиоеву не допустили, но и Бибилова не выставили, чтобы не раздражать население лишний раз. Президентом тогда стал чекист Леонид Тибилов, а Бибилова отправили в спикеры "парламента". Правда и на этой должности этот человек, руководивший в 2008 году "зачисткой"территории Южной Осетии, выполнял специфические поручения Кремля - вплоть до обеспечения взаимодействия Южной Осетии с "ДНР"и "ЛНР". А теперь его наконец-то провели на должность президента, которую для Бибилова зарезервировали еще в 2011 году.
Потому что на контролируемых территориях главное кресло может занимать не доверенное лицо, не соратник или попутчик, а агент, беспрекословно исполняющий приказы хозяев. Подробнее об этом могут рассказать и Янукович, и Хаджимба, и теперь Бибилов.
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Блестящая аналитика от Портникова !!!
Но не стоит размещать на ветке всю статью. Достаточно дать ссылку с комментариями...
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Чем больше таких Белорусей будет на шее у паРаши,тем быстрее она откинет копыта.Молодец Лука- выбил из Раши свои пряники и теперь играет в верноподданного засРашки.Наш ублюдок сырожа саркисян не может выбивать такие же преференции из Раши для Армении,как это виртуозно делает Лука- честь ему и хвала за это- он всего лишь откладывает для себя тот миг,когда разяренные белорусы погонят его взашей из страны.Выбивая различные преференции для Белоруси,он делает хуже положение в экономике для своей страны.
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Отворачиваться от РФ нельзя. Опасно! Там Путин с признаками гомосексуальных наклонностей. Может и в жопу впердолить, если станет на таберетку
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Только в славянском менталитете есть какая-то эфемерная потребность кого-то в ком-то. Кому мы все нафиг нужны. У сильных мира этого может быть общность интересов и личные интересы в каких-то событиях на той или иной территории. Как бычков водят вечно беспомощных, нуждающихся в чьей-то опеке.
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Рональд и Дональд


14 апреля 2017, 10:23



"Эка Олимпиада Картеру-то биографию испортила!".
Эту фразу, случайно услышанную мной, тогда еще 13-летним школьником, на улице, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Потому что это было первое яркое проявление политического идиотизма, с которым я столкнулся не по телевизору, а в реальности. Разговаривали двое взрослых - делились впечатлениями от президентских выборов в Соединенных Штатах, на которых действующий президент демократ Джимми Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
Картер был убежденным миротворцем, сейчас бы сказали - идеалистом, искренне пытавшимся договориться о продолжении разрядки с престарелым советским генсеком Леонидом Брежневым и окружавшими вождя маразматиками. Но советским людям он запомнился не этими попытками, а своей реакцией на советскую агрессию в Афганистане, выразившейся, в частности, в бойкоте московской Олимпиады.

Эти двое на улице искренне негодовали из-за того, что американский супостат по непонятным причинам испортил "их" Олимпийские игры, пытался наказать "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" за исполнение "интернационального долга". И получил по заслугам. Теперь у Соединенных Штатов будет вменяемый прагматичный президент, с которым Леонид Ильич со своей бандой договорится по гитлеровско-сталинским понятиям: это - мне, это - тебе.

Интересно - дожили эти двое до прошлого года? Радовались ли победе республиканского кандидата Дональда Трампа над демократической выдвиженкой Хиллари Клинтон? Говорили ли, что нелюбовь к Путину и неправильное поведение Обамы испортили Хиллари биографию? Что тот, кто ссорится с "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" и не понимает красоты исполнения интернационального долга в Украине или Сирии, обречен на поражение?
Обама по своим внешнеполитическим приоритетам был даже большим идеалистом, чем Картер, - и Клинтон, работавшая в его первой администрации государственным секретарем, вполне разделяла его подходы и была готова их профессионально реализовать. Вместо того чтобы жестко противодействовать Кремлю, уже устроившему войну в Грузии и не скрывавшему своих экспансионистских планов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, Обама и Клинтон затеяли с Путиным бессмысленную "перезагрузку", только убедившую российского правителя в его безнаказанности.

Путин должен был бы молиться на Обаму, как Брежнев должен был молиться на Картера, - но вместо этого в Кремле решили устроить в Соединенных Штатах свою чекистскую "Олимпиаду" и посодействовать поражению архитектора "перезагрузки" Клинтон на президентских выборах. Архитектор "перезагрузки" была списана в политический утиль - как несколько десятилетий назад был списан в утиль сторонник "разрядки" Картер, - а в Кремле вновь откупоривали шампанское - интересно, той же самой марки, которой отмечали победу Рейгана? Или тогда все же употребляли свое, советское?

Мальчишка, буквально открывший рот от услышанного на улице, я искренне не мог понять, как взрослые могут быть такими откровенными болванами. Я не так много знал о жизни в Соединенных Штатах, но даже простое посещение американской сельскохозяйственной выставки, устроенной тогда в Советском Союзе под патронажем президента Картера, демонстрировало цивилизационную дистанцию между США и СССР - десятилетия советского отставания от цивилизованного мира. Я не мог поверить, что взрослые люди считают, что американцы в своем выборе главы государства руководствуются какой-то там бойкотированной Олимпиадой и точкой зрения жителей нищей недоразвитой страны. Но ведь эти двое жили в закрытом мире, верили безальтернативному телевидению и родной партии и имели право на глупость.
Тем поразительнее, что такую же недальновидность проявили руководители оказавшейся в открытом мире страны, просто обязанные понимать, как на самом деле устроены Соединенные Штаты и чем президент-республиканец - даже самый внесистемный - отличается по внешнеполитическим подходам от президента-демократа. Советские кремлевские старцы накликали на свою голову Рональда, современные кремлевские "гопники" - Дональда, а итог будет один и тот же.
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Беларусь славится трудолюбивым мирным народом. Есть родюча земля и ресурсы.
Дал бы Бог ума Батьке, так не искал бы счастье где то, а спокойно ковали бы благополучие у себя сами. Нас это тоже касается.
Элитам (это я так красиво свиней у бюджета назвал) труд, производства и заводы не нужны. Им кредиты под оффшоры подавай. Быстрые и дурные деньги. Отдавать то не им.
Вот и нет перспектив у молодежи, села умирают, заводы и производства...
Нашим бы народам проснуться, да развесить воров по их законным местам.
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- Нам нужно расстаться.
- Чойта?
- Культурная пропасть между нами не оставляет шанса на наш даже экспериментальный симбиоз.
- Чо???.
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А в качестве кого он видит свою страну в азиатской орде?
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А кто вообще кому нужен? Никто никого просто так снабжать не будет. За все платить нужно !!! Шаровый сыр бывает только в мышеловке.
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"Добра" надо было взять в кавычки. Если без кавычок - то писать надо "там такого гавна..." и далее по тексту.
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А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен.
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Ну, тада Лукашенко пусть уйдет, и Запад полюбит Беларусь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь на Западе никому не нужна, там такого добра хватает, - Лукашенко заверил, что не отворачивается от РФ
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